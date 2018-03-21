В Костанае сгорело кафе «Волна»
Татьяна НАЗАРУК
Фотографии горящего здания в редакцию «НГ» стали присылать сегодня после 10 часов утра. Наши корреспонденты прибыли на место в 10.30. К этому времени дорогу возле кафе перекрыла полиция, все машины сотрудники разворачивали. Около «Волны» стояли 4 пожарные машины и карета скорой помощи.
По данным управления по ЧС Костаная, пожар начался около около 10.00. Заведение ещё не открылось, поэтому в здании посетителей не было. В кафе находилась только кухонная рабочая, она и вызвала пожарных.
- Женщина не пострадала, - сообщила «НГ» инженер управления по ЧС Костаная Гульнара ЖОЛБАРИСОВА. - По предварительным данным, возгорание началось на кухне - скорее всего, проводка. Огонь быстро распространился по всему зданию. Сейчас на месте работает пожарная лаборатория, точную причину пожара мы сможем назвать позже.
К 11 часам крыша кафе все ещё горела. Пожарные снимали облицовочное покрытие здания, чтобы оно не помогало распространению огня.
Как сообщил начальник управления по ЧС Костаная Абиль УРАЗОВ, кухня находится в центре здания с его тыловой стороны. Оттуда огонь перекинулся на обе части здания.
- Тушение пожара осложняет обшивка здания: металлосайдинг, под ним еще утеплитель из стекловаты, снаружи - пластиковое покрытие, - отметил Уразов. - Это все тлеет и продолжает гореть. Из здания вынесли кислородный баллон, если бы мы его обнаружили позже, то всё взлетело бы на воздух.
По информации начальника ДЧС Костанайской области Талгата КАКИМОВА, хозяин заведения уже в курсе случившегося, но на место он не приехал, так как находится сейчас отдыхает в Турции.
Десятки очевидцев наблюдали за тем, как горит кафе, снимали пожар на мобильные телефоны.
- Я ехал на работу, у меня гараж как раз возле «Волны» находится, - рассказал «НГ» житель Костаная Руслан. - Я испугался, что на нас перекинется огонь, но все обошлось.
Чуть поодаль от толпы стояли сотрудницы кафе. Они как раз приехали к 11.00 - в это время должен был начаться рабочий день.
Известно, что пострадавших в пожаре нет. Зато есть один погибший - попугай, который развлекал посетителей бара «Волна».
- Наш попугай сгорел, - посетовали женщины. - А мы то думали, чего он в последние дни какой-то нервный был. Предчувствовал, наверное...
Общая площадь пожара составила 210 кв. м. Для тушения огня были использованы 6 автоцистерн, на месте работали 35 сотрудников из трех пожарных частей. Внутри здания сгорело все, остались только стены.
По информации пресс-службы ДЧС, звонок о том, что в Костанае на ул. Каирбекова 2 "А" произошло загорание в кафе «Волна», поступил в 09:55.
"Возгорание началось с кухни. Сгорели утеплитель кровли, обшивка стен и мебель. Пострадавших и погибших нет. Эвакуировано 4 углекислотных баллона, 50 кег с пивом и товарно-материальные ценности. Локализация – 11:04, ликвидация – 12:08. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ведомстве.
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