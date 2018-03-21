За незаконную охоту у жителей Костанайской области конфисковали автомобиль
Гражданин Т. совместно с гражданами М. и К. 4 февраля 2018 года, около 11.00, устроили незаконную охоту на автомобиле в охотничьих угодьях в 5 км от п. Архангельский Денисовского района.
Иллюстративное фото
Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, обвиняемые произвели отстрел одной косули стоимостью 601 250 тенге, чем причинили государству значительный материальный ущерб.
Денисовский районный суд рассмотрел дело по ч. 3 ст. 337 УК РК (незаконная охота с применением автотранспортных средств в группе лиц, совершенное с причинением значительного ущерба). В ходе судебного разбирательства подсудимые раскаялись, признали вину и полностью возместили государству материальный ущерб.
Приговором суда Т., М. и К. признаны виновными, каждому из них было назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год. Автомобиль ВАЗ-21219, на котором совершалась незаконная охота, и гладкоствольное охотничье ружье марки ИЖ-27 конфискованы в собственность государства.
Приговор суда еще не вступил в законную силу.
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Тонна баурсаков, море музыки и синие цветы для Архимеда Мухамбетова – как в Костанае празднуют Наурыз
Только доступного жилья тут еще не хватало.. А так все нормально..
Всё таки "стадиончик", Абая и пр. делали не они, а "известные в области субподрядчики"? Ну тогда это недочет Енбека ,что не контролировал этих "известных" и все...так...
Тонна баурсаков, море музыки и синие цветы для Архимеда Мухамбетова – как в Костанае празднуют Наурыз
у6: мрп растет год от года, В том-то и дело, что именно он растёт очень медленно. А на нём и завязаны все пособия, зарплаты и т.д.
Благосостояние народа) ну сказанул, все в долгах как в шелках, кредиты, цены на продукты космос, коммуналка растет год от года, мрп растет год от года, автомобили вообще цены ужас, какой то кроссовер...
Баурсаки рулят