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Тонна баурсаков, море музыки и синие цветы для Архимеда Мухамбетова – как в Костанае празднуют Наурыз
Только доступного жилья тут еще не хватало.. А так все нормально..
21.03.18 15:59
PS
Главного инженера ТОО «Енбек-Костанай» подозревают в даче взятки
Всё таки "стадиончик", Абая и пр. делали не они, а "известные в области субподрядчики"? Ну тогда это недочет Енбека ,что не контролировал этих "известных" и все...так...
21.03.18 15:57
Victor Yang
Тонна баурсаков, море музыки и синие цветы для Архимеда Мухамбетова – как в Костанае празднуют Наурыз
у6: мрп растет год от года, В том-то и дело, что именно он растёт очень медленно. А на нём и завязаны все пособия, зарплаты и т.д.
21.03.18 15:52
у6
Тонна баурсаков, море музыки и синие цветы для Архимеда Мухамбетова – как в Костанае празднуют Наурыз
Благосостояние народа) ну сказанул, все в долгах как в шелках, кредиты, цены на продукты космос, коммуналка растет год от года, мрп растет год от года, автомобили вообще цены ужас, какой то кроссовер...
21.03.18 15:33
ГОСть
Тонна баурсаков, море музыки и синие цветы для Архимеда Мухамбетова – как в Костанае празднуют Наурыз
Баурсаки рулят
21.03.18 15:31
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За незаконную охоту у жителей Костанайской области конфисковали автомобиль

21 марта 2018, 10:17 |  Криминал

Гражданин Т. совместно с гражданами М. и К. 4 февраля 2018 года, около 11.00, устроили незаконную охоту на автомобиле в охотничьих угодьях в 5 км от п. Архангельский Денисовского района.

Иллюстративное фото

Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, обвиняемые произвели отстрел одной косули стоимостью 601 250 тенге, чем причинили государству значительный материальный ущерб.

Денисовский районный суд рассмотрел дело по ч. 3 ст. 337 УК РК (незаконная  охота с применением автотранспортных средств в группе лиц,  совершенное с причинением значительного ущерба). В ходе судебного разбирательства подсудимые раскаялись, признали вину и полностью возместили государству материальный ущерб.

Приговором суда Т., М. и К. признаны виновными, каждому из них было назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год. Автомобиль ВАЗ-21219, на котором совершалась незаконная охота, и гладкоствольное охотничье ружье марки ИЖ-27 конфискованы в собственность государства.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: За незаконную охоту у жителей Костанайской области...




Отправлено: 21.03.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно! Конфисковывать необходимо и автомобили у рыбаков наши которые не законно вылавливают всю рыбу в Тургае.

1
Re: За незаконную охоту у жителей Костанайской области...




Отправлено: 21.03.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А рядышком живёт аким который отказался.

$руль Саломонович Суддакер
Re: За незаконную охоту у жителей Костанайской области...




Отправлено: 21.03.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наверно речь идет, о Тарановском пожарном...и стоматологе ЦРБ...много совпадений... 8-)

Lisboa
Re: За незаконную охоту у жителей Костанайской области...




Отправлено: 21.03.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какая то сегрегация среди браконьеров, стоматолог и пожарный стоят на низкой ступени чем аким одного города

АфроАмереканец
Re: За незаконную охоту у жителей Костанайской области...




Отправлено: 21.03.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
стоят на низкой ступени чем аким одного города
а халявное мяско, хочется..и Акиму...и антиподжигателю...и зубоковырятелю... ;-) только дороговато вышло, по себестомости...наверно НДС подняли... 8-)

тырц-пырц
Re: За незаконную охоту у жителей Костанайской области...




Отправлено: 21.03.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инфинити выгоднее было бы конфисковать)

Мнение
Re: За незаконную охоту у жителей Костанайской области...




Отправлено: 21.03.18 - 15:55
Комментарий удален модератором.

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