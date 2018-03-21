За незаконную охоту у жителей Костанайской области конфисковали автомобиль

Гражданин Т. совместно с гражданами М. и К. 4 февраля 2018 года, около 11.00, устроили незаконную охоту на автомобиле в охотничьих угодьях в 5 км от п. Архангельский Денисовского района.

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Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, обвиняемые произвели отстрел одной косули стоимостью 601 250 тенге, чем причинили государству значительный материальный ущерб.

Денисовский районный суд рассмотрел дело по ч. 3 ст. 337 УК РК (незаконная охота с применением автотранспортных средств в группе лиц, совершенное с причинением значительного ущерба). В ходе судебного разбирательства подсудимые раскаялись, признали вину и полностью возместили государству материальный ущерб.

Приговором суда Т., М. и К. признаны виновными, каждому из них было назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год. Автомобиль ВАЗ-21219, на котором совершалась незаконная охота, и гладкоствольное охотничье ружье марки ИЖ-27 конфискованы в собственность государства.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.