В праздничные дни погода не порадует жителей Костанайской области

По прогнозам синоптиков, на празднование Наурызе и последующие за ним выходные дни придутся весенние капризы погоды. С 22-го по 25 марта будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

- 22-25 марта будут наблюдаться значительные перепады температуры воздуха, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Ночью ожидаем 10-15, местами 3-8 градусов мороза. А днем - от нуля до 5 градусов мороза, временами температура будет подниматься на 2-7 градусов выше нулевой отметки, местами будет даже +10 градусов.

Ко всему непогодью, по прогнозам синоптиков, прибавится переменный ветер скоростью 10-15, временами до 25 м/с.