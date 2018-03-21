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анти контроль 2
В праздничные дни погода не порадует жителей Костанайской области
Первый, первый я второй. В Костанае
21.03.18 00:03
Монгол Шуудан
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
Псё! Я закончил. Мордератор, аддыхай! ДО завтра
21.03.18 00:03
Монгол Шуудан
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
Ну! Тут я полнавсьтю согласен с линией Партии и Правительства! Рухнма Жангыру! Во веки веков!
20.03.18 23:58
112
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
шолом вам: дороже курортов будет Не смеши.. Курорт, где каждый кв. сантиметр приносит денег, это прежде всего бизнес.. Как сравнить кв. метр действующего магазина у Добринцова и сравнить обычную...
20.03.18 23:50
Мила
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
Видно в местное сообщество входят лица, которые удобны для акимата. Против не пойдут и всегда будут согласны за любые предложения инициированные сверху.
20.03.18 23:39
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В праздничные дни погода не порадует жителей Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

20 марта 2018, 16:48 |  Общество

По прогнозам синоптиков, на празднование Наурызе и последующие за ним выходные дни придутся весенние капризы погоды. С 22-го по 25 марта будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

- 22-25 марта будут наблюдаться значительные перепады температуры воздуха, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Ночью ожидаем 10-15, местами 3-8 градусов мороза. А днем - от нуля до 5 градусов мороза, временами температура будет подниматься на 2-7 градусов выше нулевой отметки, местами будет даже +10 градусов.

Ко всему непогодью, по прогнозам синоптиков, прибавится переменный ветер скоростью 10-15, временами до 25 м/с.
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Комментарии к новости

анти контроль
Re: В праздничные дни погода не порадует жителей Костанайской...




Отправлено: 20.03.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты где?я первый.

анти контроль 2
Re: В праздничные дни погода не порадует жителей Костанайской...




Отправлено: 21.03.18 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый, первый я второй. В Костанае

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