Большинство ингредиентов для наурыз коже подорожало в Казахстане

За год крупы подорожали на 1-4%, айран – на 6%, мясо – на 8-10%, передает Informburo.kz.

Фото: voxpopuli.kz

Аналитики Energyprom посчитали, насколько за год подорожали основные компоненты традиционного праздничного блюда наурыз коже: вода, соль, мясные, мучные, молочные продукты и крупы.

Блюдо можно готовить на мясном бульоне или использовать, кроме мяса, субпродукты, например печень и почки. Можно добавить муки или лапши, крупы использовать одну или несколько, включая рис, или без него. Основной принцип - число семь: именно семь ингредиентов символизируют дальнейшее благополучие на будущий год. Заправляется Наурыз коже обязательно молочным, а чаще молочнокислым продуктом.

К марту соль в среднем по РК обходилась казахстанцам в 51 тенге за кг – на 0,2% дороже, чем месяцем ранее, и на 7,6% больше, чем год назад.

Мука высшего сорта по итогам февраля стоила 150 тенге за килограмм, это всего на 0,4% больше, чем годом ранее (с начала года цена практически не поменялась). Лапшу казахстанцы могут купить в среднем за 405 тенге за кг – на 2,7% дороже, чем в 2017 году.

Крупы с начала года подрожали несущественно (менее чем на 1%). За год заметнее всего выросла в цене овсяная крупа – на 4,4%, до 304,8 тенге за кг. Пшено – практически обязательный ингредиент наурыз коже – подорожало на 1,3% за год, до 209 тенге за кг, перловая крупа – всего на 0,4%, до 167 тенге за кг.

Из молочной продукции для наурыз коже традиционно используются айран и масло. Айран стоил к весне в среднем 273 тенге за литр – на 6,5% дороже, чем год назад. Масло подорожало на 0,6% за месяц и на 10,1% за год, до 1960 тенге за кг. Пастеризованное молоко стоит 216 тенге за литр – плюс 6,4% за год.

Из мясной продукции самое популярное на праздники и традиционно самое дорогое мясо – конина. Килограмм конины с костями стоил по итогам февраля 1606 тенге за кг (плюс 7,6% за год). Говядина подорожала на 10,1% за год, до 1470,7 тенге за кг лопаточно-грудной части, баранина – на на 10,2% за год, до 1385 тенге за мякоть с костями.

По итогам января-февраля казахстанские производители продуктов питания увеличили на 9,1% за год выпуск муки (до 728,1 тысячи тонн), лапши и прочих макаронных изделий (до 27 тысяч тонн).

Производство риса увеличилось на 9,2%, прочих круп – на 9,6%.

На 9,4% увеличился выпуск пастеризованных или обработанных иным способом молока и сливок. Производство айрана и прочих кисломолочных продуктов снизилось за год на 4,3%, сливочного масла – на 4,8%.

Свежего или охлаждённого мяса крупного рогатого скота произвели на 2,9% больше, чем годом ранее, – 11,7 тысячи тонн.