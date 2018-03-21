Быстрее не бывает

Форум
анти контроль 2
В праздничные дни погода не порадует жителей Костанайской области
Первый, первый я второй. В Костанае
21.03.18 00:03
Монгол Шуудан
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
Псё! Я закончил. Мордератор, аддыхай! ДО завтра
21.03.18 00:03
Монгол Шуудан
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
Ну! Тут я полнавсьтю согласен с линией Партии и Правительства! Рухнма Жангыру! Во веки веков!
20.03.18 23:58
112
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
шолом вам: дороже курортов будет Не смеши.. Курорт, где каждый кв. сантиметр приносит денег, это прежде всего бизнес.. Как сравнить кв. метр действующего магазина у Добринцова и сравнить обычную...
20.03.18 23:50
Мила
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
Видно в местное сообщество входят лица, которые удобны для акимата. Против не пойдут и всегда будут согласны за любые предложения инициированные сверху.
20.03.18 23:39
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Большинство ингредиентов для наурыз коже подорожало в Казахстане

20 марта 2018, 17:22 |  Общество

За год крупы подорожали на 1-4%, айран – на 6%, мясо – на 8-10%, передает Informburo.kz.

Фото: voxpopuli.kz

Аналитики Energyprom посчитали, насколько за год подорожали основные компоненты традиционного праздничного блюда наурыз коже: вода, соль, мясные, мучные, молочные продукты и крупы.

Блюдо можно готовить на мясном бульоне или использовать, кроме мяса, субпродукты, например печень и почки. Можно добавить муки или лапши, крупы использовать одну или несколько, включая рис, или без него. Основной принцип - число семь: именно семь ингредиентов символизируют дальнейшее благополучие на будущий год. Заправляется Наурыз коже обязательно молочным, а чаще молочнокислым продуктом.

К марту соль в среднем по РК обходилась казахстанцам в 51 тенге за кг – на 0,2% дороже, чем месяцем ранее, и на 7,6% больше, чем год назад.

Мука высшего сорта по итогам февраля стоила 150 тенге за килограмм, это всего на 0,4% больше, чем годом ранее (с начала года цена практически не поменялась). Лапшу казахстанцы могут купить в среднем за 405 тенге за кг – на 2,7% дороже, чем в 2017 году.

Крупы с начала года подрожали несущественно (менее чем на 1%). За год заметнее всего выросла в цене овсяная крупа – на 4,4%, до 304,8 тенге за кг. Пшено – практически обязательный ингредиент наурыз коже – подорожало на 1,3% за год, до 209 тенге за кг, перловая крупа – всего на 0,4%, до 167 тенге за кг.

Из молочной продукции для наурыз коже традиционно используются айран и масло. Айран стоил к весне в среднем 273 тенге за литр – на 6,5% дороже, чем год назад. Масло подорожало на 0,6% за месяц и на 10,1% за год, до 1960 тенге за кг. Пастеризованное молоко стоит 216 тенге за литр – плюс 6,4% за год.

Из мясной продукции самое популярное на праздники и традиционно самое дорогое мясо – конина. Килограмм конины с костями стоил по итогам февраля 1606 тенге за кг (плюс 7,6% за год). Говядина подорожала на 10,1% за год, до 1470,7 тенге за кг лопаточно-грудной части, баранина – на на 10,2% за год, до 1385 тенге за мякоть с костями.

По итогам января-февраля казахстанские производители продуктов питания увеличили на 9,1% за год выпуск муки (до 728,1 тысячи тонн), лапши и прочих макаронных изделий (до 27 тысяч тонн).

Производство риса увеличилось на 9,2%, прочих круп – на 9,6%.

На 9,4% увеличился выпуск пастеризованных или обработанных иным способом молока и сливок. Производство айрана и прочих кисломолочных продуктов снизилось за год на 4,3%, сливочного масла – на 4,8%.

Свежего или охлаждённого мяса крупного рогатого скота произвели на 2,9% больше, чем годом ранее, – 11,7 тысячи тонн.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
20.03.18 18:29 Подозреваемого в убийстве костанайской школьницы взяли под арест в больничной палате
20.03.18 17:40 Главного инженера ТОО «Енбек-Костанай» подозревают в даче взятки
20.03.18 16:48 В праздничные дни погода не порадует жителей Костанайской области
20.03.18 16:28 В Лисаковске установили 15-метровый Байтерек
20.03.18 16:13 В Казахстане отключили доменное имя аналитического портала Ratel.kz
20.03.18 15:37 Главным подозреваемым в убийстве костанайской школьницы назван ее отец
20.03.18 15:19 Николя Саркози был задержан полицией
20.03.18 14:24 На вопрос об изменении часовых поясов в двух областях ответили в правительстве
20.03.18 13:51 Выставку макетов юрт организовали в Костанае выпускники строительного колледжа
20.03.18 12:59 Приговор водителю "Инфинити", осужденной условно за смертельное ДТП, будут пересматривать в Костанае

Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Большинство ингредиентов для наурыз коже подорожало в...




Отправлено: 20.03.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Озаботились ценами на продукты? Покупайте на ярмарке! Как была цена у мяса год назад ,так и осталось, мука по той же цене, да и крупы. Зачем из пальца высасывать того чего нет. Хотите светится, покупайте радиоактивную курицу из Чебаркуля!

§ юля елиссева
Re: Большинство ингредиентов для наурыз коже подорожало в...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1074
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 20.03.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да никто этот Наурыз коже даже в наурыз не есть. Даже автохтоны не особо его жалуют!
Профайл

Скумбриевич
Re: Большинство ингредиентов для наурыз коже подорожало в...




Отправлено: 20.03.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не есть хорошо,то есть хорошо не есть.

С
Re: Большинство ингредиентов для наурыз коже подорожало в...




Отправлено: 20.03.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня в Казкоме угощали коже всех подряд посетителей. Все с удовольствием ели.

§ 112
Re: Большинство ингредиентов для наурыз коже подорожало в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10338
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.03.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Да никто этот Наурыз коже даже в наурыз не есть. Д

Меня уже лет 5 как угощают..
Даже если в дом войдешь, пока не откушаешь, не отпускают, этим ты обидишь их дом и их род..
Профайл

§ 07Litra
Re: Большинство ингредиентов для наурыз коже подорожало в...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9397
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 20.03.18 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Большинство ингредиентов для наурыз коже подорожало в Казахстане
я щас чиста не понял... улицы переименовали,ЗАТАБОЛОВКУ переименовали,а чё цены не рухнули?... :-o
Профайл

§ drakon
Re: Большинство ингредиентов для наурыз коже подорожало в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13572
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.03.18 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Озаботились ценами на продукты? Покупайте на ярмарке!Хотите светится, покупайте радиоактивную курицу из Чебаркуля!

Марик вон покупает Синих,у бывшего акима. До сих пор - живой... :lol:
Профайл

анти контроль
Re: Большинство ингредиентов для наурыз коже подорожало в...




Отправлено: 20.03.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Озаботились ценами на продукты?Кроме тебя дорогуша никто не озаботился.

анти контроль
Re: Большинство ингредиентов для наурыз коже подорожало в...




Отправлено: 20.03.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик болен,не обращайте внимания.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 107
Пользователей: 3
Всего: 110

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх