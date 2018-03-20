Николя Саркози был задержан полицией

Бывший президент Франции Николя Саркози задержан полицией. Об этом заявил чиновник, передает Tewngrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Фото: Pascal Parrot / Getty Images

Как сообщает газета Le Monde, его задержали в Нантере - пригороде Парижа.

По данным СМИ, Саркози допросили в рамках расследования нарушений при финансировании его избирательной кампании.

Речь идет о предполагаемом финансировании в 2007 году, полученном со стороны Ливии. С юристами Саркози связаться не удалось.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о якобы передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.

В 2017 году сообщалось о том, что в компании Airbus прошли обыски, связанные с делом о продаже в 2010 году вертолетов и спутников в Казахстан. В данный момент во Франции ведется следствие о незаконных комиссионных на сумму 8,8 миллиона евро, выплаченных в ходе этой сделки. Топ-менеджеры концерна в октябре были вызваны на допрос по этому делу в качестве свидетелей. Расследование по делу о коррупции при заключении сделки с Airbus ведется правоохранительными органами Франции с 2014 года. Следователи подозревают, что участниками незаконной сделки являются бывший президент Франции Николя Саркози и ряд казахстанских олигархов.

Николя Саркози был президентом с 2007 по 2012 год. Он выдвигал свою кандидатуру на выборы 2012 года, но потерпел поражение.