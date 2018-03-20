Выставку макетов юрт организовали в Костанае выпускники строительного колледжа

Экспозиция, посвященная культурному наследию архитектуры Казахстана, открылась 16 марта в библиотеке им. Л. Н. Толстого. Все макеты юрт сделаны будущими архитекторами, а ныне - выпускниками Костанайского строительного колледжа.

Как сообщил "НГ" директор колледжа Арман ШАМШИН, подготовка к выставке проходила в течение двух месяцев. Эта выставка - уже четвертая на счету тандема колледжа и библиотеки.

- Архитектор и дизайнер – это, безусловно, творческие профессии, - подчеркнул Шамшин. - К нам приходят обучаться много одаренных молодых людей, мы их лишь совершенствуем и по окончании колледжа стараемся каждого трудоустроить.

В макетах юрт до мелочей отображено убранство казахского этноса, так что зритель переносится мыслями во времена ханов и батыров.

На выставке также представлены такие жанры искуства, как живопись и графика, на открытии их по достоинству смогли оценить члены Союза художников Казахстана Светлана Шалунова и Олег Кусков.

Также свои таланты продемонстрировали вокалисты и танцевальный коллектив колледжа, тем самым в очередной раз показав, что песня строить и жить помогает.