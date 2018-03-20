Сдавать ЕНТ можно будет на английском языке

Выпускники школ могут сдавать Единое национальное тестирование полностью на английском языке, сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турара Канзагапова

- Тот, кто хочет, может сдавать ЕНТ на английском языке. Никого мы не заставляем, каждый человек выбирает свой язык сдачи тестирования, - рассказал министр в кулуарах после правительственного часа в Мажилисе.

Он уточнил, что в тестировании на английском языке будут те же самые вопросы, что и в русско- или казахоязычном.