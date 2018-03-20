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правп
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правп
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Сдавать ЕНТ можно будет на английском языке

20 марта 2018, 09:54 |  Государство

Выпускники школ могут сдавать Единое национальное тестирование полностью на английском языке, сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турара Канзагапова

- Тот, кто хочет, может сдавать ЕНТ на английском языке. Никого мы не заставляем, каждый человек выбирает свой язык сдачи тестирования, - рассказал министр в кулуарах после правительственного часа в Мажилисе.

Он уточнил, что в тестировании на английском языке будут те же самые вопросы, что и в русско- или казахоязычном.
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Комментарии к новости

Бывалый
Re: Сдавать ЕНТ можно будет на английском языке




Отправлено: 20.03.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо как в России - ЕНТ сдавать можно только на государственном!
Что за вольницу тут устроили?
Хочешь - на русском, хочешь - на казахском, хочешь - на английском...
Совсем распустили народ...

>^.^<
Re: Сдавать ЕНТ можно будет на английском языке




Отправлено: 20.03.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Совсем распустили народ...

звук заЩЩитан

Читатель 1
Re: Сдавать ЕНТ можно будет на английском языке




Отправлено: 20.03.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Демократичный выбор))) (тут хоть бы на государственном научились без ошибок писать и то слава богу)

выпускник
Re: Сдавать ЕНТ можно будет на английском языке




Отправлено: 20.03.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А с результатами ЕНТ на английском можно в Гарвард или Принстон поступить без вступительного экзамена?

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