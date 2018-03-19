15 млн тенге, предназначенных на санаторно-курортное лечение инвалидов, не сумели освоить в Костанайской области
Галина ПЕТРЕНКО
Об этом факте сегодня, 19 марта, на коллегии сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Гульнар АБЕНОВА. Неиспользованными остались 144 путевки.
Больше всего путевок вернули в Костанае - 56 и Аулиекольском районе - 48.
- И дело не в проблемах с финансированием, - подчеркнула Абенова, - на местах некачественно формируется потребность инвалидов в санаторно-курортном лечении.
Руководитель управления отметила, что суммы, выделяемые на реабилитацию инвалидов, растут.
- Ежегодно в рамках выделенных сумм нуждающиеся обеспечиваются инвалидными колясками, сурдо- и тифлотехническими средствами, гигиеническими средствами, слухопротезной и протезно-ортопедической помощью, санаторно-курортным лечением и другими услугами, - сказала Гульнар Абенова. - В 2017-м году на эти цели было направлено 1,6 млрд тенге, в 2018-м году финансирование увеличено до 2 млрд тенге.
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