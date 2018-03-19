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Василий Евсеевич.
15 млн тенге, предназначенных на санаторно-курортное лечение инвалидов, не сумели освоить в Костанайской области
Раньше область реабилитировала инвалидов 15 дней в году, а теперь по 10 дней. В 2015 году часть инвалидов не ездили на лечение, сказали денег нет.
19.03.18 20:32
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«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
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Taurus
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15 млн тенге, предназначенных на санаторно-курортное лечение инвалидов, не сумели освоить в Костанайской области

Галина ПЕТРЕНКО

19 марта 2018, 17:07 |  Государство

Об этом факте сегодня, 19 марта, на коллегии сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Гульнар АБЕНОВА. Неиспользованными остались 144 путевки.

Больше всего путевок вернули в Костанае - 56 и Аулиекольском районе - 48.

- И дело не в проблемах с финансированием, - подчеркнула Абенова, - на местах некачественно формируется потребность инвалидов в санаторно-курортном лечении.

Руководитель управления отметила, что суммы, выделяемые на реабилитацию инвалидов, растут.

- Ежегодно в рамках выделенных сумм нуждающиеся обеспечиваются инвалидными колясками, сурдо- и тифлотехническими средствами, гигиеническими средствами, слухопротезной и протезно-ортопедической помощью, санаторно-курортным лечением и другими услугами, - сказала Гульнар Абенова. - В 2017-м году на эти цели было направлено 1,6 млрд тенге, в 2018-м году финансирование увеличено до 2 млрд тенге.
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Комментарии к новости

* drakon
Re: 15 млн тенге, предназначенных на санаторно-курортное лечение...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13560
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.03.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное родственников - не хватило?... ;-)
Профайл

Товарищ Ын
Re: 15 млн тенге, предназначенных на санаторно-курортное лечение...




Отправлено: 19.03.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У инвалидов выросли утраченные конечности и их сняли с инвалидности.
Вот и сэкономились мани

Василий Евсеевич.
Re: 15 млн тенге, предназначенных на санаторно-курортное лечение...




Отправлено: 19.03.18 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше область реабилитировала инвалидов 15 дней в году, а теперь по 10 дней. В 2015 году часть инвалидов не ездили на лечение, сказали денег нет.

Гость
15 млн тенге, предназначенных на санаторно-курортное лечение инвалидов, не сумели освоить в Костанайской области




Отправлено: 19.03.18 - 20:43
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