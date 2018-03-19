На выборах президента Российской Федерации в Костанае проголосовали 938 человек
Евгений ШИБАРШИН
По информации, предоставленной «НГ» председателем участковой избирательной комиссии Алексеем КОРОБЧЕНКО, в голосовании на выборах президента РФ 18 марта в Костанае участвовали 938 россиян, находившихся в этот день на территории Казахстана.
Советник-посланник Посольства РФ в РК Александр МУСИЕНКО сообщил, что всего в Казахстане на 17 избирательных участках к избирательным урнам пришли 15 929 человек.
После закрытия участков результаты голосования переданы в Центральную избирательную комиссию РФ.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей БОРОДАВКИН в интервью российской газете «КоммерсантЪ» работу избирательных комиссий в Казахстане оценил так:
- Все прошло штатно, организовано в соответствии с законом.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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