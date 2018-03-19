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На выборах президента Российской Федерации в Костанае проголосовали 938 человек

Евгений ШИБАРШИН

19 марта 2018, 12:43 |  Общество

По информации, предоставленной «НГ» председателем участковой избирательной комиссии Алексеем КОРОБЧЕНКО, в голосовании на выборах президента РФ 18 марта в Костанае участвовали 938 россиян, находившихся в этот день на территории Казахстана.

Советник-посланник Посольства РФ в РК Александр МУСИЕНКО сообщил, что всего в Казахстане на 17 избирательных участках к избирательным урнам пришли 15 929 человек.

После закрытия участков результаты голосования переданы в Центральную избирательную комиссию РФ.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей БОРОДАВКИН в интервью российской газете «КоммерсантЪ» работу избирательных комиссий в Казахстане оценил так:

- Все прошло штатно, организовано в соответствии с законом.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости

§ CHINOIS
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 19.03.18 - 13:40
Комментарий удален модератором.
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