На выборах президента Российской Федерации в Костанае проголосовали 938 человек

По информации, предоставленной «НГ» председателем участковой избирательной комиссии Алексеем КОРОБЧЕНКО, в голосовании на выборах президента РФ 18 марта в Костанае участвовали 938 россиян, находившихся в этот день на территории Казахстана.

Советник-посланник Посольства РФ в РК Александр МУСИЕНКО сообщил, что всего в Казахстане на 17 избирательных участках к избирательным урнам пришли 15 929 человек.

После закрытия участков результаты голосования переданы в Центральную избирательную комиссию РФ.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей БОРОДАВКИН в интервью российской газете «КоммерсантЪ» работу избирательных комиссий в Казахстане оценил так:

- Все прошло штатно, организовано в соответствии с законом.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА