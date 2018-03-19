Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей

Действующий президент России Владимир Путин после подсчета 98,04 процента избирательных бюллетеней получил поддержку 76,63 процента избирателей (54,5 миллиона человек).

Как отмечает Центризбирком, это рекордная цифра в истории постсоветской России, передает Tengrinews.kz.

Как отмечается, на выборах 2000 года за Путина проголосовали 39,7 миллиона избирателей (52,9 процента), в 2004 году - 49,6 миллиона (71,31 процента), в 2012 году - 45,6 миллиона (63,6 процента).

В 2008 году Дмитрий Медведев получил поддержку 52,5 миллиона избирателей (70,3 процента). Борис Ельцин в 1996 году собрал на выборах голоса 40,4 миллиона человек (53,8 процента), в 1991 году - 45,5 миллиона (57,3 процента).

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин на выборах президента РФ получает 11,84 процента голосов, его поддержали восемь миллионов 426 тысяч россиян, лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 5,70 процента голосов, получив поддержку четырех миллионов 57 тысяч избирателей. Ксения Собчак набирает на выборах президента России 1,65 процента голосов, ее избрали более одного миллиона 170 тысяч россиян.

Инаугурация президента России запланирована на 7 мая.