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Инквизитоp
Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей
Навальный агитировал байкотировать выборы, в итоге все несогласные не пришли. Непонятно только почему не 99% у Путина. И он должен сказать Навальному спасибо, что тот обеспечил ему 76 процентов. Так...
19.03.18 10:06
yudjin
Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей
Народный контроль: Как говорил один умный человек: салкенова, это Сталин говорил... да ты я смотрю старая комуняка... а фсё корчишь из себя нурлыкунку ;-)
19.03.18 10:02
Инквизитоp
Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей
исходя из цифр , проголосовало чуть больше 71 млн. При учете населения России (на 2018 - 147 млн) явка 48 процентов)
19.03.18 10:02
АфроАмереканец
В Костанае погибла девятиклассница
Чтобы ловить тех кто бычки мимо урны кидает и дорогу в неположенном месте переходит. и чехую от семочек...плевает... ту наша полицейская служба, гарантирует 100% оформление фулюгана... 8-)
19.03.18 09:58
Vital
Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек предлагает разработать природоохранная прокуратура в Костанае
Наталья: Мда. Жуткая история. Жалко собачку. Вам походу было тяжело это принять. Ведь она прибежала домой к себе, ищя себе защиту , ну не получила ее.
19.03.18 09:58
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Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей

Tengrinews.kz

19 марта 2018, 09:22 |  Общество

Действующий президент России Владимир Путин после подсчета 98,04 процента избирательных бюллетеней получил поддержку 76,63 процента избирателей (54,5 миллиона человек).

Как отмечает Центризбирком, это рекордная цифра в истории постсоветской России, передает Tengrinews.kz.

Как отмечается, на выборах 2000 года за Путина проголосовали 39,7 миллиона избирателей (52,9 процента), в 2004 году - 49,6 миллиона (71,31 процента), в 2012 году - 45,6 миллиона (63,6 процента).

В 2008 году Дмитрий Медведев получил поддержку 52,5 миллиона избирателей (70,3 процента). Борис Ельцин в 1996 году собрал на выборах голоса 40,4 миллиона человек (53,8 процента), в 1991 году - 45,5 миллиона (57,3 процента).

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин на выборах президента РФ получает 11,84 процента голосов, его поддержали восемь миллионов 426 тысяч россиян, лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 5,70 процента голосов, получив поддержку четырех миллионов 57 тысяч избирателей. Ксения Собчак набирает на выборах президента России 1,65 процента голосов, ее избрали более одного миллиона 170 тысяч россиян.

Инаугурация президента России запланирована на 7 мая.
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Комментарии к новости

§ юля елиссева
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1064
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 19.03.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учиться им еще и учиться, как нарисовать 96% ЗА!
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Народный контроль
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей




Отправлено: 19.03.18 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как говорил один умный человек: -Те кто голосует,не решают ни чего,всё решают те, кто считает голоса! По этому коммунисты пришли к власти посредством вооруженного восстания.

* Инквизитоp
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 19.03.18 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
исходя из цифр , проголосовало чуть больше 71 млн. При учете населения России (на 2018 - 147 млн) явка 48 процентов)
Профайл

* yudjin
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5172
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.03.18 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Как говорил один умный человек:

салкенова, это Сталин говорил... да ты я смотрю старая комуняка... а фсё корчишь из себя нурлыкунку ;-)
Профайл

* Инквизитоp
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 19.03.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Навальный агитировал байкотировать выборы, в итоге все несогласные не пришли. Непонятно только почему не 99% у Путина. И он должен сказать Навальному спасибо, что тот обеспечил ему 76 процентов. Так было бы на уровне 55
Профайл

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