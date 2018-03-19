«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск

Оно прошло сегодня. Длилось больше 3-х с половиной часов. В повестке дня было два вопроса – изменение статуса поселка на город и связанное с этим переименование Затобольска. Мероприятие прошло очень бурно.

В 10.40 номерков в гардеробе райцентровского ДК «Золотой колос» уже не было, свободных мест в зале - тоже. Приставные стулья положения не спасали. А народ все прибывал.

В результате если не треть, то четверть тех, кто хотел участвовать в собрании, заполняли проходы, теснились у входов в зал и стояли в коридоре за его пределами. Самые горячие требовали даже, чтобы собрание перенесли на свежий воздух, тогда участвовать в нем смогут реально все желающие. Высказаться хотели очень многие. Рассчитывали, что их мнения, доводы будут учтены. Но выяснилось, что говорить разрешено всем, а решать могут 26 человек.

В начале собрания руководитель отдела правовой работы аппарата акимата Костанайского района Андрей ФИНК пояснил, что эти люди являются делегатами от всего 26-тысячного населения поселка.

Сначала на раздельных сходах было выбрано 483 человека, которым себя доверили представлять жители всех 88 улиц, переулков и микрорайонов Затобольска. А уж они от себя делегировали 28 человек на собрание местного сообщества. Из них пришло 26, сидели в первых рядах, в основном пенсионеры. В руках – заметные, голубого цвета приспособления для голосования.

- Хочу отметить, что вопрос о переименовании, изменении статуса будет решаться не акимом района и не акимом области, он будет в соответствии с Конституцией решаться народом. Путем проведения собрания местного сообщества, - сказал Финк.

Позже на собрании не раз звучали высказывания о том, что люди не помнят раздельных сходов, не помнят процедуры выборов и не знают о полномочиях членов сообщества.

Открывая мероприятие, аким Костанайского района Кайрат АХМЕТОВ сообщил, что по вопросам повестки накануне были проведены круглые столы с участием представителей бизнеса, образования, медицины, культуры и спорта, сферы обслуживания и жизнеобеспечения, пенсионеров, молодежи. Охват – более 1 500 человек. Председателем районного общественного совета и депутатами районного маслихата организовано было более 30 встреч в трудовых коллективах районного центра. Охват – 1 500 человек.

Первые выступающие такими и были – от охваченных. От «лица бизнеса» - Игорь ПИРОГ, от медицины – Наталья КОНОВАЛОВА, от молодежи Малика АЛИЕВА. Все названные «массивы лиц» были и за новый статус, и за новое имя для Затобольска. Инициативная группа предложила дать городу название Тобыл.

- В результате проведенных мероприятий были достигнуты поддержка и понимание 96% населения, - известил зал Кайрат Ахметов.

Судя по тому, как дальше разворачивалось собрание, все 4% несогласных пришли в воскресенье в «Золотой колос». Часть из них, простояв несколько часов, права слова так и не получила, хотя на старте председательствующая Любовь ПРОКУРАТОВА обещала, что возможность высказаться дадут всем.

Собрание началось выступлениями руководителя местной полицейской службы, Сагит САГИДУЛЛАЕВ призвал присутствующих вести себя культурно, не выкрикивать с места, исключить брань и ненормативную лексику. До этого не дошло, хотя шума было много. И как не выкрикивать с места, когда микрофона не дождешься?

Самой спокойной была часть, когда сотрудники акимата района рассказывали, что даст Затобольску новый статус – города районного значения. Свой нынешний поселок перерос хотя бы по количеству населения. Основные плюсы городского статуса связаны с увеличением бюджета. Будет строиться многоэтажное жилье, подорожает и станет более привлекательной для банков недвижимость, появится собственный пассажирский транспорт, муниципальное здание больницы. В перспективе – включение в состав города поселков Заречное и Мичурино.

При этом подчеркивалось, что ни смена статуса, ни новое имя неудобств затобольцам не принесут. Никакие правоустанавливающие документы на недвижимость, документы, удостоверяющие личность, и прочие документы им менять не придется.

Став горожанами, затобольские бюджетники, конечно, потеряют 25-процентную прибавку в зарплате, так называемые сельские. Зато получат улучшение уровня жизни.

Споров по поводу нового статуса было немного. Основной вопрос, который взбудоражил население, - переименование. Одни его категорически приветствовали, другие так же категорически отвергали.

- Инициаторы переименования – группа ветеранов, а также представители, работающие в разных сферах. Назову нескольких. Миронов Василий Васильевич, Климковская Любовь Терентьевна, Жусупов Мукаш Ибраевич и другие, - сказала член инициативной группы Вера ИЛЬМИНСКАЯ, - что касается названия, то мы хотели, чтобы оно было созвучно нынешнему названию, ну и, конечно, исходя из реалий сегодняшнего времени.

Вокруг этих реалий, которые поначалу проговаривались не очень четко, а потом все яснее и яснее, разговор, то и дело срывающийся на крик, и крутился.

Лидер общественного мнения, как представил приглашенного аким района, Михаил ДАУЕНОВ рассказал, что родился в российском поселке Лебяжье. Тот и сейчас так называется. Но ему, дескать, разницы нет, какое у малой родины имя. Главное, что она есть. Еще главнее – мир и согласие в обществе.

- Но любая государственность будет проводить свою конституцию. Это надо понимать, - сказал Дауенов.

А вот у жительницы Затобольска Ольги (фамилию в шуме было не расслышать) подход к вопросу прямо противоположный.

- У меня муж родился в Глазуновке. Ее переименовали, он остался без родины. Нет имени – нет родины, - высказалась она. – При этом с новым названием люди там лучше жить не стали. Вы переименованиями лишаете людей родины.

- История Затобольска не заканчивается, как здесь некоторые говорят. Она получает новый импульс, я за переименование и за новый город, - заявил преподаватель сельскохозяйственного колледжа Булат БАЛАБАЕВ.

- Думаю, на сегодняшний день никто из нас вопрос о праве казахского языка быть государственным не оспаривает. И никто слезы не льет, что 26 лет назад переименовали столицу нашу и все областные центры стали писаться в казахской транскрипции. Да, у меня было сожаление, когда мое родное село Семиозерное переименовали в Аулиеколь. У меня там дед родился, отец, мои дети. Но я не считаю, что то, что я не вышел тогда на митинг, это значит опозорил честь своих предков. Говорю честно, - признался депутат областного маслихата, уже 29 лет работающий в Костанайском районе, Владимир СЕМЕЙКИН. – Какое у меня отношение к названию Затобольск? По моему мнению, в нем есть что-то снисходительное, костанайцы придумали, мол, где-то там земля, за Тоболом. Что-то высокомерное есть. И еще, если останется название Затобольск при статусе города – у меня ассоциация с пригородом российского Тобольска.

Ответом был возмущенный гул со стороны несогласной части зала, большинство народа оттуда по истечении двух часов собрания все еще не получила возможности высказаться.

На нем выступили члены экспертной комиссии, которая была создана для решения вопроса по переименованию. Туда входили в основном учителя – филолог, географ, доцент филиала ЧелГУ. Объясняли, чем их привлекло название Тобыл.

- Мы думали о названии, которое не будет иметь политического подтекста. И не будет носить чье-то имя, - говорила учитель Назипа ЯМАЛОВА. – Чтобы, когда человек сойдет с политической арены, не пришлось потом через 20, 30 или 50 лет снова переименовывать. Мы думаем о будущих поколениях.При этом как-то забылось, что уж сейчас в названии Затобольска – никакого личностного компонента и никакой политики.

Еще одно пояснение сводилось к тому, что на казахский язык перевести лаконично, одним словом «Затобольск» невозможно.

- Да зачем?! - спрашивала все-таки пробившаяся к микрофону уже на сцене жительница поселка Галина КОРОЛЕВА, - что вы все сводите к статусу города? Я не против города. Вы тут объясняете, почему название меняете. Да хоть Филипповкой назовите… Я не понимаю, зачем переименовывать вообще. Пусть будет город Затобольск.

- Мы живем в Казахстане. Государственный язык казахский. И любое государство при своем образовании переименовывает существующие наименования. Город Вильнюс, столица Латвии (Все-таки Литвы – «НГ») когда-то в Российской империи назывался Вильно, таких примеров много. Мы живем в Казахстане и должны называть свои населенные пункты на казахском языке, - сказала член экспертной группы, доцент ЧелГУ Мадина СИРИВЛЯ. - В этом нет ничего предосудительного. В том-то и дело, что экспертная группа попыталась сохранить историю названия. Был Затобольск – будет Тобыл. Название надо делать по законам казахского языка. И это нормально, что сейчас в нашем государстве происходит переименование населенных пунктов согласно закону о языках.

Это было одно из последних выступлений. Когда прения прекратили, у сцены еще стояло 8 человек, желающих сказать. Приступили к голосованию.

За статус города свои голубые «штандарты» подняли все 26 человек, имеющих право голосовать. За переименование – 25. Вопрос закрыли.

Мы спросили единственного из голосующих, который был против названия Тобыл, почему он не согласен.

Пенсионер Виктор ОДИНЦОВ живет в Затобольске на улице Крестьянской. Предки приехали даже не во времена столыпинской реформы, а еще раньше.

- Прадед мой торговал с казахами, выучил язык для этого. Отец тоже на казахском разговаривал, брат старший, внук сейчас сам желание проявляет говорить, учить, - говорит он, - так что к языку наша семья с уважением относится. Но какое отношение язык имеет к переименованию? Тут люди сами поселились. Им землю никто не давал. Они сами все организовали. История Затоболовки, Затобольска известная. Зачем такое имя отнимать? Сам же аким говорит, да и все: без прошлого нет будущего. Я против переименования. Мне понравилось, как тут парень-казах выступил, Тулеген. Это, говорит, как я бы назвал всех своих детей, а через 30 лет я меняю им имена и фамилии.

И еще одного человека мы выслушали и даем ему слово здесь. Как раз потому, что три с половиной часа затоболец Николай ШЕВЧЕНКО простоял, ожидая обещанной возможности высказать свое мнение на собрании сообщества.

- О чем хотел сказать? О том, что я против этой группы представителей местного сообщества потому, что мы их не выбирали… А в зале сидели в основном учителя, вообще бюджетники. Их мнения никто не спрашивал. Незачем. Они и так всегда «за». О чем еще сказал бы? Вот хают советскую власть, но она не переименовала Затоболовку в какой-нибудь Калинин или Ленино. Переименование – это подмена истории. Вот сейчас уже кем-то итоги второй мировой войны пересматриваются. А ведь не должны потому, что она была такая, какая была. И если Затобольск назывался Затобольском еще когда был небольшим поселком, то пусть таким и останется. И не надо нам рассказывать сказки про государственный уклон. Завтра сюда придет Австралия и что - мы все кенгуру будем называться что ли? Вот об этом я хотел говорить. Ну, вы видели, как нам дали сказать. Когда мы стояли далеко от трибуны и пытались оттуда слово взять, нас поучали, что у нас культуры нет. А сюда подошли, нас на трибуну не пустили. Вот такая у нас демократия.