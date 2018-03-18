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Воспитанник Павлодарского детдома прошёл во второй тур конкурса "Ты супер!" на НТВ

18 марта 2018, 09:37 |  Культура

Воспитанник детской деревни семейного типа из Павлодара Даулетхан Аханов начал участие в вокальном конкурсе "Ты супер" на НТВ с успешного выступления. 

 

В видеосюжете 13-летний казахстанец признался, что больше всего хотел бы, чтобы на конкурс в Москву приехала его мама. Её лишили родительских прав, когда мальчику было всего шесть лет, с тех пор Даулетхан воспитывается в детдоме.

Для участия в конкурсе Даулетхан Аханов выбрал песню "Джулия". Зелёную кнопку, обеспечивающую выход в следующий тур, нажали трое из четырёх членов жюри: певец Сергей Лазарев, певица Юлианна Караулова и композитор Игорь Крутой. Продюсер Виктор Дробыш объяснил, что не нажал кнопку, чтобы у казахстанца был стимул готовиться к следующему туру ещё усерднее, потому что конкуренция между участниками очень большая. 

На прошлой неделе из конкурса выбыла другая участница из Казахстана 15-летняя Алла Сильченко, воспитанница детдома города Алга Актюбинской области. Ей удалось завоевать лишь один голос жюри. 

Музыкальный международный конкурс "Ты супер!" организован телекомпанией НТВ и информационным агентством и радио Sputnik. В нём принимают участие воспитанники детдомов и дети из приёмных семей.

Участник первого сезона конкурса из Усть-Каменогорска 17-летний Влад Лоскутов не вышел в финал, но был приглашён на финальный концерт в Кремле в качестве почётного гостя. Он спел дуэтом с Розой Рымбаевой.

 
 
 
 
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Комментарии к новости

§ 112
Re: Воспитанник Павлодарского детдома прошёл во второй тур...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10185
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, в Европах и Америках проводятся такие конкурсы и вообще у них детдома там есть?
В Арабии как вроде слышал их нет и нечем им даже гордиться..
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