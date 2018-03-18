Воспитанник детской деревни семейного типа из Павлодара Даулетхан Аханов начал участие в вокальном конкурсе "Ты супер" на НТВ с успешного выступления.

В видеосюжете 13-летний казахстанец признался, что больше всего хотел бы, чтобы на конкурс в Москву приехала его мама. Её лишили родительских прав, когда мальчику было всего шесть лет, с тех пор Даулетхан воспитывается в детдоме.

Для участия в конкурсе Даулетхан Аханов выбрал песню "Джулия". Зелёную кнопку, обеспечивающую выход в следующий тур, нажали трое из четырёх членов жюри: певец Сергей Лазарев, певица Юлианна Караулова и композитор Игорь Крутой. Продюсер Виктор Дробыш объяснил, что не нажал кнопку, чтобы у казахстанца был стимул готовиться к следующему туру ещё усерднее, потому что конкуренция между участниками очень большая.

На прошлой неделе из конкурса выбыла другая участница из Казахстана 15-летняя Алла Сильченко, воспитанница детдома города Алга Актюбинской области. Ей удалось завоевать лишь один голос жюри.

Музыкальный международный конкурс "Ты супер!" организован телекомпанией НТВ и информационным агентством и радио Sputnik. В нём принимают участие воспитанники детдомов и дети из приёмных семей.

Участник первого сезона конкурса из Усть-Каменогорска 17-летний Влад Лоскутов не вышел в финал, но был приглашён на финальный концерт в Кремле в качестве почётного гостя. Он спел дуэтом с Розой Рымбаевой.