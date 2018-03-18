В Костанае 17 марта из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 19 человек
Вечером 17 марта в Костанае произошел пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Горела квартира на последнем этаже пятиэтажного жилого дома. Соощение об этом поступило на пульт противопожарной службы в 17.12. Площадь возгорания составила 20 кв. м. Эвакуировано 19 человек, из них 2 детей.
Пожар локализован в 17.35 и ликвидирован в 17.52. С ожогами госпитализирован в больницу мужчина 1970 г.р.
Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.
На место выезжали 9 сотрудников Службы пожаротушения Костанайской области, задействовано три единицы специализированной пожарной техники.
В КЧС напомнили, что ни в коем случае нельзя курить в помещении в нетрезвом состоянии. Пепел необходимо собирать в пепельницы (лучше всего заводского изготовления). В качестве пепельницы необходимо использовать приспособления, выполненные из негорючего материала, слабо проводящего тепло (толстое стекло, негорючий пластик и т.п.), но ни в коем случае не бумажные пакеты, пластмассовые урны или другие сгораемые предметы.
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