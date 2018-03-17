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Козлов я
Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!
362: гос служащие самая активная часть населения Ржунимагу :lol:
17.03.18 21:24
Дантист
В Казахстане повысили минимальные розничные цены на крепкий алкоголь
Сейчас смысл гнать есть в любом случае, я думаю. Поскольку делаешь для себя и на совесть, к тому же из натурального сырья. А водка из китайского спирта голимая отрава.
17.03.18 21:21
yudjin
Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!
Это не обращение - это первое отделение представления ономастического цирка... вторая - завтра в Золотом колосе... там будет цирк с аншлагом, ведь на этой неделе артисты и массовка в рабочее время...
17.03.18 21:15
Аманжол
Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!
362: Какой вам еще народ нужен, народ ЗА За тут только ты один и кучка подневольных учителей,а основная масса жителей Затобольска так же как и я, против никому не нужный переименований.
17.03.18 20:53
362
Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!
Козлов я: Как всегда обращение идет от самой зависимой от акимата массы населения- от учителей. Хотя есть сомнения,что писали учителя- слишком много для них ошибок: "Уважаемые жители...
17.03.18 20:33
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Автогол принес "Шахтеру" гостевую победу над "Тоболом" в КПЛ-2018

17 марта 2018, 20:10 |  Спорт

Футболисты "Тобола" уступили "Шахтеру" в домашнем матче второго тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 17 марта, в Затобольске и завершилась со счетом 0:1. 

Победу "Шахтеру" принес автогол литовского полузащитника "Тобола" Артураса Жулпы, который на 57-й минуте, пытаясь выбить мяч, срезал его в свои ворота.

"Обидным поражением" назвал результат матча тренер "Тобола".

видео с сайта ФК "Тобол"


После двух туров у "Тобола" и у "Шахтера" по три очка. Сейчас КПЛ уйдет на перерыв, связанный с товарищескими матчами сборной Казахстана против Венгрии и Болгарии. В третьем туре 1 апреля "Шахтер" на своем поле встретится с "Жетысу", а "Тобол" в гостях сыграет с "Кызыл-Жар СК". 

 

 Фото Николая СОЛОВЬЕВА

 
 
 
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Комментарии к новости

Гость
Автогол принес "Шахтеру" гостевую победу над "Тоболом" в КПЛ-2018




Отправлено: 17.03.18 - 21:20
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