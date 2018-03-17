Автогол принес "Шахтеру" гостевую победу над "Тоболом" в КПЛ-2018

Футболисты "Тобола" уступили "Шахтеру" в домашнем матче второго тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 17 марта, в Затобольске и завершилась со счетом 0:1.

Победу "Шахтеру" принес автогол литовского полузащитника "Тобола" Артураса Жулпы, который на 57-й минуте, пытаясь выбить мяч, срезал его в свои ворота.

"Обидным поражением" назвал результат матча тренер "Тобола".

видео с сайта ФК "Тобол"





После двух туров у "Тобола" и у "Шахтера" по три очка. Сейчас КПЛ уйдет на перерыв, связанный с товарищескими матчами сборной Казахстана против Венгрии и Болгарии. В третьем туре 1 апреля "Шахтер" на своем поле встретится с "Жетысу", а "Тобол" в гостях сыграет с "Кызыл-Жар СК".

Фото Николая СОЛОВЬЕВА