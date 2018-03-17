Председатель Верховного суда Жакип Асанов обратился к своим коллегам, призвав их говорить более простым языком, чтобы понимать их могли обычные люди и чтобы они осознавали, почему судья вынес то или иное решение. Об этом сообщает informburo.kz.

.

Небольшую лекцию о взаимопонимании Жакип Асанов прочитал во время обсуждения изменений в постановление "О судебном решении".

Чтобы подчеркнуть важность ясного изложения мыслей, Жакип Асанов привёл несколько цитат из книги Айрина Эцкорна и Алана Сигела "Кратко. Просто. Ясно": "Усложнённость – удобный механизм для разного рода мошенников. Сложности позволяют компаниям и людям утаивать неверные решения, некомпетентность и бессовестный риск".

Одной цитатой Жакип Асанов не ограничился и продолжил зачитывать излюбленные места: "Применение профессионального юридического языка является единственным безопасным способом общения" и "многие компании намеренно создают сложности. Неприятная истина заключается в том, что банки нашли способ зарабатывать на мелком шрифте. Многие люди не способны его разобрать и, естественно, понять написанное".

Жакип Асанов рассказал, что Верховный суд, желая искоренить косность судейского языка и сделать работу блюстителей закона более понятной для обычных граждан, предлагает внести изменения и дополнения в постановление "О судебном решении". В частности, призвать судей более ответственно подходить к написанию судебных актов, и разъяснять свои решения сразу после их оглашения.

- С 15 января 2018 года в стране действует пилотный проект, согласно которому судьи после оглашения своего решения, приговора или постановления по административным делам сразу разъясняют его, причём делают это общедоступным языком. За прошедший месяц было разъяснено 7 500 судебных актов, обжаловано всего 142 решения. Это подтверждает тот факт, что люди, даже проиграв дело, если обойтись с ними по-людски, принимают решение судьи без агрессии и злости, – сказал Жакип Асанов.

Он добавил, что ввести эти поправки, если их одобрят, Верховный суд намерен 1 сентября 2018 года. До этого момента судьи должны будут пройти краткосрочное обучение правильному общению.

Судья Верховного суда Нурия Сисенова сообщила, что абсолютное большинство обжалований происходит из-за того, что люди не находят в судебных решениях логики, понятных обоснований. Есть решения, где судьи просто забывают, в прямом и переносном смысле, некоторые исковые требования и доводы сторон. Именно поэтому граждане возмущаются, пишут жалобы.

- На работу судебной системы ежегодно выделяется 33 млрд тенге. Каждый судебный акт – это продукт, за который граждане платят своими налогами. Именно поэтому они имеют право рассчитывать на то, чтобы он был законным, структурированным и понятным, – сказала судья.

По её мнению, чтение судебного решения – это серьёзное испытание для психики человека, ведь пройти лабиринт юридических терминов, смешанных с многочисленными ссылками, сложно даже юристу.

По словам судьи Верховного суда Айгуль Сапаровой, ежегодно суды Республики Казахстан выносят 400 000 решений по гражданским делам. Однако не все они составляются в соответствии с требованиями.

- Выборочно мы изучили 300 решений судов первой инстанции, 96 из них, то есть почти каждое третье, не соответствовало предъявляемым требованиям ни по форме, ни по содержанию. Акты были объёмны, не содержали логичной последовательности, чёткого правового анализа и аргументации, почему судья принял то или иное решение, – рассказала Айгуль Сапарова.

Она добавила, что решение суда – это лицо и имидж судебной власти, показатель компетентности судьи, а любая допущенная ошибка – индикатор уровня его ответственности и грамотности.