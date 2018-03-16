Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция Рудненского цементного завода пойдет на стройки в этом году

Сегодня, 16 марта аким области Архимед Мухамбетов побывал на предприятии, пуск которого переносится уже более трех лет. Первый же его вопрос был: «Когда дадите первую продукцию?». Акиму доложили о 98-процентной готовности предприятия.





- В июне планируем осуществить розжиг вращающейся обжиговой печи, - ответил генеральный управляющий ТОО «Рудненский цементный завод» Артем МАКЛАСОВ, - в июле должны быть завершены работы на железной дороге, необходимой для поставки сырья. Предварительно автотранспортом начата перевозка сырья для проведения пусконаладочных работ и розжига печи. Технологию розжига мы уже проработали с представителем Белгородского технического государственного университета, оттуда же приедут специалисты, чтобы отладить здесь с нами технологический процесс.

Аким области поинтересовался, какие марки цемента будет выпускать завод.

- Планируем выпускать сульфатостойкие цементы - марки 400, он самый ходовой, а также марки 500 , как с добавками, так и без, - ответил управляющий. – У нас все анализы сырья уже сделаны на базе названного университета, уже произведен обжиг клинкера со всеми матералами, получено 5 марок цемента, которые там удачно прошли испытания. Таким образом, наше сырье пригодно для выпуска минимум пяти марок цемента.

Аким области дал задание двум управлениям – предпринимательства и строительства – довести эту информацию до строительных компаний, которые будут в ближайшие месяцы выигрывать на тендерах строительные подряды.

- Пусть потихоньку привыкают . Потом пойдем на межрегиональную кооперацию, будем в другие области поставлять, - сказал Архимед Мухамбетов. - Я сам с акимами областей договорюсь. Наши направления – запад, север, на юге свои заводы есть. Вот акмолинский цементый завод еще не запустился, надо вам быстрее рынок осваивать, на Астану выходить. Вы посчитайте, сколько до конца года сможете дать цемента, чтобы потребности внутри области закрыть. Но цена его должна быть ниже той, по которой завозят из России.