В этом году областная спартакиада «Тын-Целина 2018» пройдет в Лисаковске

Об этом 16 марта на коллегии Управления физической культуры и спорта сообщила заместитель акима города Лисаковска Гульмира ЖАРЫЛКАСЫМОВА. Спартакиада станет 34-й по счету и будет приурочена к празднованию Дня города Лисаковска. Из областного бюджета на приобретение спортивного инвентаря и оборудования было выделено 27 млн. тенге.

- Также в рамках подготовки к спартакиаде была проведена ревизия спортивных объектов, - сказала Жарылкасымова. - По итогам ревизии определены залы, в которых необходимо провести ремонт. К спартакиаде будут также подготовлены объездные дороги, освещение. Выделенные деньги пойдут на реконструкцию стадиона, рассчитанного на 2 000 мест.

Заместитель акима области Марат Жундубаев предупредил, что в спартакиаде не должно быть подставных спортсменов.

- В этом году подготовьтесь к спартакиаде. Не вздумайте кого-то тащить из других областей, как это было с Карасу, - сказал заместитель акима области. - В прошлом году у команды Карасуского района были проблемы и команда не вышла на старт. Чтобы спортсмены были свои, прописанные в районе! Это всегда можно проверить в ЦОНе. Побеждайте честно, без подстав. Весь год не занимаетесь, а к спартакиаде начинаете искать.

На следующий год в программу спартакиады будут включены конные виды спорта.