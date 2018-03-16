В начале недели Костанайская область окажется в зоне атлантических циклонов
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В первой половине недели погода в Костанайской области будет формироваться под влиянием серии циклонов, которые придут со стороны Атлантического океана. В связи с этим по прогнозам синоптиков погода будет неустойчивой и ненастье может несколько испортить празднование Наурыза.
- С понедельника по среду, 19-21 марта ожидаются ощутимые перепады температуры воздуха в темное и светлое время суток,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - По ночам столбики термометров опустятся до 5-10, местами 15 градусов ниже нуля. Днем ждем повышение температуры от 0 до +5 °С, хотя местами еще будет слабый мороз до -3 °С. Временами ожидаются осадки, местами возможен гололед.
Усилит ощущение дискомфорта юго-западный ветер, который в эти дни может достигать 20 - 25 м/с.
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