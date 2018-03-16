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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Оказывается, Педагоги, п. Затобольск, выступили с обращением,о Переименовании Затобольска в Тобыл... :lol: Из материалов КН
16.03.18 21:06
неравнодушная
Видно, здорово летела митсубиши...
нет"тарана" Тәуелсіздік!!!
16.03.18 20:58
ТАНОМИ
Едут новоселы по земле целинной
Медный: Тебе то не понять мал ещё Вы правы, Медный! Он, похоже, мал...
16.03.18 20:54
112
Тонкости искусства ковроткачества раскрыли в Костанайском историко-краеведческом музее в преддверии Наурыза
потому что ковры теперь проще и дешевле купить в магазине. Просто нет ковров по качеству.. Эти же ручные ковры родич взял небольшие кусочки по 6 и по 8 тысяч долларов, персидские или какие то там.....
16.03.18 20:30
112
В Костанае перед судом предстанет 17-летняя девушка, зарезавшая своего отца
гость: за нож браться, чтобы защитить то, что тебе дорого. Хм.. Что может быть дороже, чем собственные родители, как в данном случае и что там она от него защищала? Ничего, абсолютно ничего нет...
16.03.18 20:22
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В начале недели Костанайская область окажется в зоне атлантических циклонов

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

16 марта 2018, 16:42 |  Общество

В первой половине недели погода в Костанайской  области будет формироваться под влиянием серии циклонов, которые придут со стороны Атлантического океана. В связи с этим по прогнозам синоптиков погода будет неустойчивой и ненастье может несколько испортить празднование Наурыза.

- С понедельника по среду, 19-21 марта ожидаются ощутимые перепады температуры воздуха в темное и светлое время суток,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - По ночам столбики термометров опустятся до 5-10, местами 15 градусов ниже нуля. Днем ждем повышение температуры от 0 до +5 °С, хотя местами еще будет слабый мороз до -3 °С. Временами ожидаются осадки, местами возможен гололед.

Усилит ощущение дискомфорта юго-западный ветер, который в эти дни может достигать 20 - 25 м/с.
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Комментарии к новости

Иолис
Re: В начале недели Костанайская область окажется в зоне...




Отправлено: 16.03.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Радуйтесь, те кто хотел искупаться в океане, он сам идёт к вам.

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