В начале недели Костанайская область окажется в зоне атлантических циклонов

В первой половине недели погода в Костанайской области будет формироваться под влиянием серии циклонов, которые придут со стороны Атлантического океана. В связи с этим по прогнозам синоптиков погода будет неустойчивой и ненастье может несколько испортить празднование Наурыза.

- С понедельника по среду, 19-21 марта ожидаются ощутимые перепады температуры воздуха в темное и светлое время суток,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - По ночам столбики термометров опустятся до 5-10, местами 15 градусов ниже нуля. Днем ждем повышение температуры от 0 до +5 °С, хотя местами еще будет слабый мороз до -3 °С. Временами ожидаются осадки, местами возможен гололед.

Усилит ощущение дискомфорта юго-западный ветер, который в эти дни может достигать 20 - 25 м/с.