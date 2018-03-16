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Костанайский государственный пединститут получил статус университета

Татьяна НАЗАРУК

16 марта 2018, 13:33 |  Государство

6 марта, было принято постановление правительства, согласно которому старейший вуз области отныне именуется Костанайским государственным педагогическим университетом (КГПУ).

Об этом сегодня, 16 марта, на брифинге рассказал ректор КГПУ Еркин АБИЛЬ.

- Министерство установило наше соответствие все требованиям для функционирования в статусе университета, - отметил он. - Что поменяется теперь в нашей жизни? Кроме красивого названия, мы получили юридическую возможность открывать новые образовательные программы - магистратуру и докторантуру. По одной специальности - "Психология и педагогика" - лицензию мы получили. Планируем начать прием студентов уже этим летом. Готовим документы на открытие магистратуры еще по 6 специальностям.

Студенты, которые выпустятся в этом году, получат дипломы об окончании университета, несмотря на то, что четыре года назад поступили в институт.

Уже намечены планы и на открытие докторантуры. Ее, в первую очередь, откроют по специальностям "Биология" и "История".

Отвечая на вопросы журналистов, Абиль заверил, что вуз сохранит свой педагогический профиль и не будет вести борьбу с другими учебными заведениями за абитуриентов.

- Мы с костанайскими университетами договорились сразу на берегу, что дублировать те специальности, которые у них есть, мы не будем, - рассказал он. - К примеру, у КГУ есть своя ниша: экономические, юридические, инженерные и сельскохозяйственные специальности. Мы же продолжим готовить педагогов, специалистов в сфере спорта и туризма. Но мы планируем участвовать в образовательных выставках в Центральной Азии и привлекать к себе студентов из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана.

Статус университета, по словам Абиля, дает больше возможностей для международного сотрудничества. Он позволит развивать программы по обмену студентами. Но, чтобы приглашать к себе иностранных студентов, нужно место, где их можно было бы разместить.

Сейчас готовится ПСД на строительство небольшого студенческого городка, который разместится на территории вуза между ул. Тауелсиздик-Пушкина-Тарана - 1 Мая. Там сейчас находится спортивная площадка и поле, которые администрация КГПУ намерено сохранить, но передвинуть.Всего планируется построить четыре трехэтажных корпуса с общей вместимостью 344 места.

- Первый из них мы готовы построить за счет собственных средств уже в этом году, - уточнил ректор. - В корпусе будет 86 мест.

Остальные три корпуса, надеется Абиль, будут построены в течение 4-5 лет. По словам Абиля, стоимость проживания в новом общежитии увеличивать не планируют. Стоимость обучения также меняться не будет.

На брифинге также было заявлено, что в планах КГПУ - благоустройство территории,  санитарная вырубка старых сухих деревьев, высадка новых и строительство нового крытого спортзала.
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