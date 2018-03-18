Макс ФИШЕР: Это же моветон, граждане!

В Интернете появился снимок стоянки служебного транспорта сенаторов и депутатов Румынии перед Дворцом Парламента. Фотографию опубликовал журналист и историк Дмитрий Фёдоров: возле Дворца Парламента припаркованы сплошь седаны Dacia Logan солидного тёмно-синего цвета, притом комплектация машин - одна из самых простых (из элементов «роскоши» видны только легкосплавные диски, а вот бамперы - неокрашенные). «Могли бы хоть удлинить для приличия. И назвать Логан-Сенатор», - шутит автор публикации.

К сожалению, стоимость именно таких машин найти не удалось, они давно сняты с производства. А вот новое поколение автомобилей Dacia Logan, обладающее более скругленными дутыми формами и салоном, который куда более презентабелен, нашлось. На официальном румынском сайте www.dacia.ro такой автомобиль, но уже с круиз контролем и кондиционером оценен в 9 020 евро (3 576 430 тенге). Его собрат с некрашеными бамперами стоит на 2 000 евро меньше. На таких автомобилях отправляют свои служебные надобности сенаторы и депутаты парламента небольшой европейской страны. К слову сказать, собирают эти машины, тут же - в Румынии. Вот такая поддержка отечественной автомобильной промышленности - не на словах, а на деле.

А теперь, как говорил великий русский полководец Михаил Илларионович Кутузов, посмотрим одним глазком на автопарк даже не Парламента, а небольшого областного акимата.

Фотография сделана в 2017-м году на улице Гашека в Костанае. Невооруженным взглядом человека, далекого от мира автомобилей, видно - авторитетные машины совсем не отечественной сборки. Такие, например, как ToyotaLandCruiser 200.

Цена на этот автомобиль на официальном сайте www.toyota.kz начинается от 22 670 000 тенге. И если произвести нехитрые измерения, использовав принцип из давно забытого советского мультфильма «38 попугаев» (там длину удава мерили попугаями), получится, что на 22 670 000 тенге можно купить 6,3 Dacia Logan.

Шесть автомобилей! Плюс по комплекту зимней резины для всех них на сдачу. А это значит, что за эти же деньги одновременно может отправлять свои государственные нужды не один, а целых шесть отечественных чиновников, совершая в шесть раз больше важных государственных дел в разных уголках города и области и теоретически повысив КПД до 600%.

Нельзя не брать в расчет и очевидную экономическую выгоду, начиная от расхода бензина до стоимости обслуживания, страховок и налогов на владение транспортным средством. Подобные расходы ложатся бременем на бюджет, а это и наши налоги тоже.

Так стоит ли менять один внедорожник на шесть автомобилей поменьше? С точки зрения цифр всё это в условиях непростой экономической ситуации в стране кажется вполне очевидным шагом, который едва ли кто-то из «слуг народа» решится сделать, променяв роскошный внедорожник, на демократичный автомобиль отечественной сборки непредставительского класса.