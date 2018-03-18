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Макс ФИШЕР: Это же моветон, граждане!

18 марта 2018, 08:25 |  Мнения

В Интернете появился снимок стоянки служебного транспорта сенаторов и депутатов Румынии перед Дворцом Парламента. Фотографию опубликовал журналист и историк Дмитрий Фёдоров: возле Дворца Парламента припаркованы сплошь седаны Dacia Logan солидного тёмно-синего цвета, притом комплектация машин - одна из самых простых (из элементов «роскоши» видны только легкосплавные диски, а вот бамперы - неокрашенные). «Могли бы хоть удлинить для приличия. И назвать Логан-Сенатор», - шутит автор публикации.

К сожалению, стоимость именно таких машин найти не удалось, они давно сняты с производства. А вот новое поколение автомобилей Dacia Logan, обладающее более скругленными дутыми формами и салоном, который куда более презентабелен, нашлось. На официальном румынском сайте www.dacia.ro такой автомобиль, но уже с круиз контролем и кондиционером оценен в 9 020 евро (3 576 430 тенге). Его собрат с некрашеными бамперами стоит на 2 000 евро меньше. На таких автомобилях отправляют свои служебные надобности сенаторы и депутаты парламента небольшой европейской страны. К слову сказать, собирают эти машины, тут же - в Румынии. Вот такая поддержка отечественной автомобильной промышленности - не на словах, а на деле.

А теперь, как говорил великий русский полководец Михаил Илларионович Кутузов, посмотрим одним глазком на автопарк даже не Парламента, а небольшого областного акимата.

Фотография сделана в 2017-м году на улице Гашека в Костанае. Невооруженным взглядом человека, далекого от мира автомобилей, видно - авторитетные машины совсем не отечественной сборки. Такие, например, как ToyotaLandCruiser 200.

Цена на этот автомобиль на официальном сайте www.toyota.kz начинается от 22 670 000 тенге. И если произвести нехитрые измерения, использовав принцип из давно забытого советского мультфильма «38 попугаев» (там длину удава мерили попугаями), получится, что на 22 670 000 тенге можно купить 6,3 Dacia Logan.

Шесть автомобилей! Плюс по комплекту зимней резины для всех них на сдачу. А это значит, что за эти же деньги одновременно может отправлять свои государственные нужды не один, а целых шесть отечественных чиновников, совершая в шесть раз больше важных государственных дел в разных уголках города и области и теоретически повысив КПД до 600%.

Нельзя не брать в расчет и очевидную экономическую выгоду, начиная от расхода бензина до стоимости обслуживания, страховок и налогов на владение транспортным средством. Подобные расходы ложатся бременем на бюджет, а это и наши налоги тоже.

Так стоит ли менять один внедорожник на шесть автомобилей поменьше? С точки зрения цифр всё это в условиях непростой экономической ситуации в стране кажется вполне очевидным шагом, который едва ли кто-то из «слуг народа» решится сделать, променяв роскошный внедорожник, на демократичный автомобиль отечественной сборки непредставительского класса.
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Комментарии к новости

Сабыр
Re: Макс ФИШЕР: Это же моветон, граждане!




Отправлено: 18.03.18 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас менталитет другой. Мы и экспы,саммиты и прочие сирийский переговоры проводим,которые нам с одним голым местом совсем не нужны и в которых мы абсолютно как бесплатное ничего не решающее приложение.. Думаю,всему миру не понять эти наши действия и затраты...

§ Горожанин_kst
Re: Макс ФИШЕР: Это же моветон, граждане!
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1055
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 18.03.18 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Мы и экспы,саммиты и прочие сирийский переговоры проводим

МЫ? Подумай, и дай правильный ответ КТО. И тогда на поставленный в заметке вопрос
Цитата:
Так стоит ли менять один внедорожник на шесть автомобилей поменьше?

последует второй, логичный, вопрос, а внедорожники ли стоит менять?!
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§ 112
Re: Макс ФИШЕР: Это же моветон, граждане!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10185
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
А с каких пор мы стали румынцами или европейцами?
У них и крошки собакам не дают, собирают со стола в бидоны и потом едят..
И моются как в Епонии всей семьей в одной ванной, потом моют посуду и вода эта же идет на унитаз..
Может нам с этого стоит начать, чтоб понять их менталитет?
Профайл

глас народа
Re: Макс ФИШЕР: Это же моветон, граждане!




Отправлено: 18.03.18 - 09:33
Комментарий удален модератором.

362
Re: Макс ФИШЕР: Это же моветон, граждане!




Отправлено: 18.03.18 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
У нас менталитет другой. Мы и экспы,саммиты и прочие сирийский переговоры проводим,которые нам с одним голым местом совсем не нужны и в которых мы абсолютно как бесплатное ничего не решающее приложение.. Думаю,всему миру не понять эти наши действия и затраты...

Это имиджевые проекты, ты думаешь по почему наш сосед с голой жо..й как и мы проводил Сочинскую олимпиаду повел, собирается проводить чемпионат по футболу, думаете у них деньги лишние? Нет конечно у них положение на много хуже чем у нас, а будет еще хуже международная изоляция и распад страны, но они сжав зубы, влезая в огромные долги будущих поколении проводит эти мероприятия, да же не зная будут бойкотировать или нет состоится или нет. Вот этим они показывают силу государства, увидят силу государства будут инвестиции, будет признание государства, вот так браток, а ты рассуждаешь как простой обыватель.

362
Re: Макс ФИШЕР: Это же моветон, граждане!




Отправлено: 18.03.18 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
последует второй, логичный, вопрос, а внедорожники ли стоит менять?!

Призываешь сменить власть? бунтуешь у себя на кухне? У вас есть другие на примете? уж не те ли которые уже были, говорящие по бумажке, невменяемые, которые не смогли элементарно, за всю свою историю не смогли накормить народ, периодически ввергали народ то в войну то голод, этих? Когда страна голодала они выпускали танки, ракеты, атомные бомбы которые не спасли страну, расходуя средства которые так необходимы были народу бедному и нищему, лично я не хочу обратно туда. То что машины нужны поскромнее, я то же за, нужно экономить.

андрей
Re: Макс ФИШЕР: Это же моветон, граждане!




Отправлено: 18.03.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2005 году во время визита гос. секретаря США , в вопросе журналиста был и ответ на все фото , факты , форбсы и прочие .Чего лишний раз что то искать и выкладывать ????

Читатель 1
Re: Макс ФИШЕР: Это же моветон, граждане!




Отправлено: 18.03.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут "последние копейки" отдадут за машину (ради "понтов"), не оставив денег даже на бензин.))

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