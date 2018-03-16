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Медный
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Бывалый: Тогда ты не мог отказаться от распределения. Вообще. Ну вернее мог, но диплом тебе бы в этом случае не дали. А сейчас можно возместить деньгами и свободен. что ты ёрзаешь? мог - не мог...
16.03.18 13:35
Елена Пикельная
Очень важно не упустить время
Только что читатель, пожелавший остаться неизвестным, передал в кассу проекта 10 000 тенге. Спасибо за вклад!
16.03.18 13:34
Медный
Едут новоселы по земле целинной
Все просто: В теории вижу ты не силён. :-) Демократы = либералы? коммунизм = тоталитаризм? есть власть капиталистов (капитализм) и власть народа в целом (коммунизм(социализм как первая...
16.03.18 13:32
Медный
Едут новоселы по земле целинной
Бывалый: Пальцем покажите. Да не вопрос Ты же в своём дивном мирке живёшь, надо тебя оттуда выкуривать, может Человек станешь в итоге А если и поговаривают о распределении, то предоставляют...
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шеф
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В Костанае разыскивают преступника, убившего женщину 8 марта

Татьяна НАЗАРУК

16 марта 2018, 10:00 |  Криминал

Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДВД, 8 марта, около 23.00, в Костанайскую городскую больницу была доставлена 48-летняя женщина с серьезными телесными повреждениями. Она скончалась в больнице, не приходя в сознание. 

 

Парк Победы в Костанае /Фото wikimapia.org

Ведется досудебное расследование по ст. 99 УК РК «Убийство». По данным на 16 марта, преступник до сих пор не найден.

- Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, - прокомментировали в ведомстве. - Женщину привезли на машине скорой помощи из района парка Победы. Была ли она одна или с кем-то, напали ли на нее или нет - все эти обстоятельства сейчас выясняются.

Более подробную информацию о потерпевшей в ДВД не предоставили.

Как стало известно "НГ", 48-летняя женщина работала техничкой в одном из банков Костаная.
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Комментарии к новости

Аскар
Re: В Костанае разыскивают преступника, убившего женщину 8 марта




Отправлено: 16.03.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ППЦ

Народный контроль
Re: В Костанае разыскивают преступника, убившего женщину 8 марта




Отправлено: 16.03.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной ревнивый супруг?

Иолис
Re: В Костанае разыскивают преступника, убившего женщину 8 марта




Отправлено: 16.03.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон Ленке муж на 8 марта шубу подарил, а Таньке кольцо с брюликом, Ольгин муж увёз её на Мальдивы, а ты тут с тремя розами и рафаелло.

§ drakon
Re: В Костанае разыскивают преступника, убившего женщину 8 марта
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13544
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.03.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Очередной ревнивый супруг?

Приревновал её к - швабре... 8-)
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