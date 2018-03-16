В Костанае разыскивают преступника, убившего женщину 8 марта
Татьяна НАЗАРУК
Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДВД, 8 марта, около 23.00, в Костанайскую городскую больницу была доставлена 48-летняя женщина с серьезными телесными повреждениями. Она скончалась в больнице, не приходя в сознание.
Парк Победы в Костанае /Фото wikimapia.org
Ведется досудебное расследование по ст. 99 УК РК «Убийство». По данным на 16 марта, преступник до сих пор не найден.
- Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, - прокомментировали в ведомстве. - Женщину привезли на машине скорой помощи из района парка Победы. Была ли она одна или с кем-то, напали ли на нее или нет - все эти обстоятельства сейчас выясняются.
Более подробную информацию о потерпевшей в ДВД не предоставили.
Как стало известно "НГ", 48-летняя женщина работала техничкой в одном из банков Костаная.
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