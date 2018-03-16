Костанайские полицейские перешли на усиленный вариант несения службы в преддверии Наурыза

В Костанайской области с 15-го по 17 марта проводится ОПМ «Правопорядок». Цель мероприятия - обеспечение надлежащего правопорядка в канун празднования Наурыз мейрамы.

Фото из архива "НГ"

"В эти дни будут приняты дополнительные меры по предупреждению и пресечению правонарушений в общественных местах, на улицах, а также в местах проведения культурно-массовых мероприятий в областном и районных центрах, - сообщили в пресс-слубе ДВД Костанайской области. - В ОПМ будут задействованы сотрудники полиции, а также военнослужащие Национальной гвардии РК, общественные помощники полиции, студенческие отряды правопорядка".

Полицейские просят население области с пониманием отнестись к проводимой работе, так как она направлена, прежде всего, на пресечение правонарушений и защиту граждан, отмечают в ведомстве.