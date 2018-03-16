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Медный
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Бывалый: Тогда ты не мог отказаться от распределения. Вообще. Ну вернее мог, но диплом тебе бы в этом случае не дали. А сейчас можно возместить деньгами и свободен. что ты ёрзаешь? мог - не мог...
16.03.18 13:35
Елена Пикельная
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16.03.18 13:34
Медный
Едут новоселы по земле целинной
Все просто: В теории вижу ты не силён. :-) Демократы = либералы? коммунизм = тоталитаризм? есть власть капиталистов (капитализм) и власть народа в целом (коммунизм(социализм как первая...
16.03.18 13:32
Медный
Едут новоселы по земле целинной
Бывалый: Пальцем покажите. Да не вопрос Ты же в своём дивном мирке живёшь, надо тебя оттуда выкуривать, может Человек станешь в итоге А если и поговаривают о распределении, то предоставляют...
16.03.18 13:25
шеф
Костанайские полицейские перешли на усиленный вариант несения службы в преддверии Наурыза
Владимир Алексеевич, зачем нужно объединять? - Министерство здравоохранения провело исследование и оказалось, что в Казахстане случаи алкоголизма и наркомании регистрируют в 6-8 раз, а психические...
16.03.18 13:06
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Костанайские полицейские перешли на усиленный вариант несения службы в преддверии Наурыза

16 марта 2018, 09:31 |  Государство

В Костанайской области с 15-го по 17 марта проводится ОПМ «Правопорядок». Цель мероприятия - обеспечение надлежащего правопорядка в канун празднования Наурыз мейрамы.

 

Фото из архива "НГ"

"В эти дни будут приняты дополнительные меры по предупреждению и пресечению правонарушений в общественных местах, на улицах, а также в местах проведения культурно-массовых мероприятий в областном и районных центрах, - сообщили в пресс-слубе ДВД Костанайской области. - В ОПМ будут задействованы сотрудники полиции, а также военнослужащие Национальной гвардии РК, общественные помощники полиции, студенческие отряды правопорядка".

Полицейские просят население области с пониманием отнестись к проводимой работе, так как она направлена, прежде всего, на пресечение правонарушений и защиту граждан, отмечают в ведомстве.
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Комментарии к новости

житель
Re: Костанайские полицейские перешли на усиленный вариант...




Отправлено: 16.03.18 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//с 15-го по 17 марта проводится ОПМ «Правопорядок». //

а до этого был беспорядок.
это мероприятие называется сбор денег на бешпармак. и это все знают.

§ Дантист
Re: Костанайские полицейские перешли на усиленный вариант...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 570
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 16.03.18 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тачку надо ставить на прикол. То было просто много патрулей на дорогах, а теперь и вовсе не проехать.
Профайл

водила
Re: Костанайские полицейские перешли на усиленный вариант...




Отправлено: 16.03.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Тачку надо ставить на прикол. То было просто много патрулей на дорогах, а теперь и вовсе не проехать.



стоял сегодня на перекрестке.
подьхали дорожные.
сидят два жлоба в машине весом по 150 кг,судя по голове, жуют что-то.

§ лимон
Re: Костанайские полицейские перешли на усиленный вариант...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 648
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.03.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Тачку надо ставить на прикол. То было просто много патрулей на дорогах, а теперь и вовсе не проехать.


нарушать не пробовали?
Профайл

§ лимон
Re: Костанайские полицейские перешли на усиленный вариант...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 648
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.03.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"НЕ нарушать" )))
Профайл

Народный контроль
Re: Костанайские полицейские перешли на усиленный вариант...




Отправлено: 16.03.18 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно что усиливают режим. Что ныть и ёрничать? А случись что либо так все звонят 102!

Заглянул
Re: Костанайские полицейские перешли на усиленный вариант...




Отправлено: 16.03.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
студенческие отряды правопорядка".
Никогда таких не видел!

кжбинец
Re: Костанайские полицейские перешли на усиленный вариант...




Отправлено: 16.03.18 - 12:27
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Костанайские полицейские перешли на усиленный вариант...




Отправлено: 16.03.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
"НЕ нарушать" )))


такое возможно?
выехал на дорогу- ты нарушитель.

* Медный
Re: Костанайские полицейские перешли на усиленный вариант...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1919
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.03.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На фотке пассажир не пристёгнут. а ремешочек то в застёжке :lol:
Профайл

шеф
Re: Костанайские полицейские перешли на усиленный вариант...




Отправлено: 16.03.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Владимир Алексеевич, зачем нужно объединять?

- Министерство здравоохранения провело исследование и оказалось, что в Казахстане случаи алкоголизма и наркомании регистрируют в 6-8 раз, а психические заболевания — в 4 раза реже, чем в Европе. Почему? Ответ прост: неэффективная работа психиатрической и наркологической служб. Больные в психиатрических стационарах делятся на три группы по заболеваемости — шизофрения, умственная отсталость и другие тяжелые органические расстройства. В основном это контингент практически неизлечимых людей.

тут таких куча по встречной полосе. больше не звоните.

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