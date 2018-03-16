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Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481 тысячу тенге: как этого избежать

Tengrinews.kz

16 марта 2018, 09:15 |  Государство

31 марта заканчивается срок сдачи налоговых деклараций студентами, обучающимися за границей, а также всеми лицами, которые имеют счета в банках и недвижимость за рубежом. В Департаменте государственных доходов по Алматы разъяснили Tengrinews.kz, кто и как должен предоставлять отчет.

Иллюстративное фото

1 В каких случаях нужно сдавать декларацию?

Декларацию должны сдавать в случае, когда у вас по состоянию на 31 декабря 2017 года есть деньги на счетах в зарубежных банках. 

2 Кто сдает декларацию?

Декларации должны сдавать казахстанцы, оралманы и лица, имеющие вид на жительство в Республике Казахстан. Студенты, обучающиеся за границей, предоставляют отчеты в случаях, если у них открыты счета в зарубежных банках. Например, если обучающийся получает стипендию через местный иностранный банк.

3 Срок сдачи декларации

Декларацию необходимо сдать до 31 марта 2018 года.

4 Нужно ли сдавать декларацию студентам, которые имеют только карточки казахстанских банков?

Нет. Если студент имеет карту только казахстанского банка и пользуется ей за рубежом, но не имеет счетов в банках за границей, тогда отчет не нужно сдавать.

5 Нужно ли сдавать декларацию, если студент открыл карточку или счет и закрыл в течение года?

Нет. Если в течение 2017 года вы открыли счет и закрыли до 31 декабря 2017 года, то сдавать декларацию не нужно.

6 Как сдавать декларацию?

Есть несколько способов сдачи декларации: - электронный: через сайт "Кабинет налогоплательщика" или портал электронного правительства. Но здесь необходимо иметь электронную цифровую подпись, которую можно получить в любом отделении "Правительства для граждан" (бывший ЦОН) в Казахстане. Находясь за рубежом, получить ЭЦП электронно нельзя; - нарочным: скачать форму декларации на сайте Комитета государственных доходов РК kgd.gov.kz. Документ нужно заполнить и отправить заказным письмом с уведомлением в местный департамент госдоходов по месту прописки; - по доверенности: выписать нотариально удостоверенную доверенность на родственника, друга или знакомого, который за вас сдаст в местный департамент госдоходов вашу декларацию.

7 Как налоговый орган узнает, что у меня есть счет в зарубежном банке?

Страны - участники Страсбургской конвенции обмениваются информацией о счетах. Центральный налоговый орган - Комитет государственных доходов МФ РК - запрашивает у иностранного государства сведения о наличии счетов в их банках, оформленные на граждан Казахстана. Поэтому скрыть свои деньги не удастся.

8 Какое наказание будет, если я не отчитаюсь в налоговый орган?

Если вы не предоставите декларацию за 2017 год до 31 марта 2018 года, то на первый раз налоговые органы сделают предупреждение, а при повторном нарушении в течение года придется оплатить штраф в размере 15 МРП (36,1 тысячи тенге). В случае если вы не отразите сведения в декларации, то вам грозит штраф. Согласно пункту 3 статьи 275 КоАП РК, в первый раз налоговый орган вас оштрафует на 100 МРП, а это 240,5 тысячи тенге. Если после этого в течение 2018 года вы продолжаете скрывать деньги на своих счетах за границей, то вам выпишут штраф в двойном размере - 200 МРП, то есть 481 тысяча тенге.
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Комментарии к новости

Спинингист
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...




Отправлено: 16.03.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нельзя сразу пояснить, что форму нужно сдавать 240-ую... и тем у кого сумма превышает 12 МЗП?
у кого менее 12МЗП - тем не нужно сдавать
и, как в кабинете сдать данную отчетность, елси студент не ИП или не ТОО, а частное лицо?

FOMA
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...




Отправлено: 16.03.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нельзя сразу пояснить, что форму нужно сдавать 240-ую... и тем у кого сумма превышает 12 МЗП? у кого менее 12МЗП - тем не нужно сдавать и, как в кабинете сдать данную отчетность, елси студент не ИП или не ТОО, а частное лицо?

Можно,но! Задача статьи в другом. Нужно как можно сильнее запугать и дезинформировать население чтоб даже не думали никуда уезжать на обучение и в последующем на пмж. Политика троглодитов.

* 112
Re: Казахстанских студентов за границей могут оштрафовать на 481...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10129
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.03.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть штрафуют, если папы мамы богаты, где то же они это бабло хапнули..
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