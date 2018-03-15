Тонкости искусства ковроткачества раскрыли в Костанайском историко-краеведческом музее в преддверии Наурыза

Сегодня, 15 марта, холл музея напоминал внутреннее убранство юрты: в центре стоял накрытый угощениями дастархан, пол застелили мягкими корпе, стены украсили разноцветными коврами.

В таком антураже провели историко-этнографический праздник «Тайна рукотворного ковра». Мероприятие, посвященное древней традиции ковроткачества, в музее устраивают во второй раз.

Гостям продемонстрировали большие старинные казахские ковры из фондовой коллекции музея, а также пригласили на праздник мастериц, которые, сидя за ткацким станком, показали, как и из чего раньше делали ковры.

Две мастерицы сидели за небольшим самодельным станком и трудились над маленьким изделием. Большие ковры уже почти не делают, но панно, гобелены и прикроватные дорожки переживают свое второе рождение.

Ткацкий станок - это несколько соединенных деревянных балок, на его каркас натягиваются шерстяные нити, а через них продевается разноцветная пряжа. Создание ковра - процесс трудоемкий, длительный, требующий усидчивости. Тем не менее, сегодня наблюдается тенденция возрождения народного ремесленничества.

- Мы сегодня собрали здесь три поколения, - отмечает директор историко-краеведческого музея Умут АКИМБАЕВА. - Девушек, которые сами никогда не видели, как ткут ковры, и никогда с этим не сталкивались. Женщин - они, скорее всего, видели, как этим ремеслом занимались их мамы и бабушки. И, конечно, пригласили наших апашек. Они - те, кто сами ткали ковры. Сегодня мы показываем, какой материал использовали древние мастерицы, какой орнамент они вышивали, по какой технологии работали.

В одной части холла четыре мастерицы трудились над созданием пряжи: уже обработанную, вымытую и высушенную шерсть взбивали деревянными палками, чтобы она стала пушистой.

Еще две рукодельницы эту шерсть превращали в тонкие нити, которые с помощью веретена заматывали в клубок.

65-летняя Жибек ЖУСУПОВА продевала пряжу через нити и таким образом создавала орнамент. Сидящие возле нее студенты завороженно смотрели, как мастерица отсчитывает нити и меняет клубки с пряжей. Чтобы сделать узор, нужно четко просчитать нужное для определенного цвета количество шерстяных ниточек.

Ловко и, казалось, без труда она соткала несколько рядов из черной, белой и красной пряжи. Искусству ковроткачества Жибек научилась еще в 14 лет, когда жила в совхозе им. Ильяса Омарова в Алтынсаринском районе. Перестала ткать ковры только 5 лет назад. Для себя сделала несколько изделий, а знакомые больше не заказывают, потому что ковры теперь проще и дешевле купить в магазине.

- Нити, которые мы берем за основу ковра, должны быть прочные и чуть толще, чем пряжа, - рассказала мастерица «НГ». - Вот на этот небольшой коврик уйдет примерно неделя. На большие ковры нужен месяц, если не больше. Пряжи на него уйдет много: 22-23 больших клубка. У нас вообще раньше заведено было ткать. Меня девчата местные когда-то учили: Кадиша, Назым... Я у них брала уроки. Напутала сначала им нити, а потом смотрела на них и повторяла.

По словам Жибек-апай, древние самотканные ковры не теряют цвет, потому что шерсть раньше красили только натуральными ингредиентами: листьями, кореньями растений. Сейчас же можно купить специальную краску, но ковры ручной работы все равно будут во много раз качественнее и красивее.

Один из представленных на выставке ковров, законченный только наполовину, тоже принадлежит Жибек-апай. Она когда-то его не доделала и решила отдать в музей. Теперь на примере этого изделия посетителям показывают создание ковра в процессе.

- Обратите внимание на узоры, - рассказала об экспонатах Умут Акимбаева. - Они бывают зооморфные - клювы, рога барана, следы животных. А также - растительные, в основном на них цветы. Еще - космогонические, геометрические фигуры. И все они несут смысловую нагрузку. Ковры на выставке нескольких видов: с толстым ворсом и безворсовые, выполненные в технике вышивки. Ковров у нас в фонде много, точное количество не знаю. Есть и относительно новые, есть очень старые, уже выгоревшие. Есть даже экземпляры конца 19-го - начала 20 века. Люди нам их в дар приносят, сдают сюда, потому что хотят в целости сохранить свою семейную реликвию.

На некоторых коврах вышиты имена тех, кому их дарили, и год создания. Один датируется 1973 годом. В советское время ткали ковры, скорее, не из-за любви к ремеслу, а из-за дефицита этих изделий.

По традициям Наурыза гостей угостили баурсаками и конфетами.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА