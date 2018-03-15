Быстрее не бывает

Форум
КГСПС
Едут новоселы по земле целинной
Хохол: Как и не будут кормить со своей земли всякие Кубы , Северные Кореи , Афганистаны и прочих дармоедов Конечно, своих бы прокормить. :lol:
15.03.18 22:01
КГСПС
Едут новоселы по земле целинной
Хохол: От них банально требуется что б земля их кормила , одевала и обувала и ещё государству перепадало в виде налогов и отчислений Вся суть нашего государства в этих словах: накорми себя и...
15.03.18 22:00
ТАНОМИ
Едут новоселы по земле целинной
пэтриот: на языке великого поэта Пушкина , яркого представителя эфиопского народа. Да -да!Яркого! Ведь его ПРАДЕД, хоть и воспитанный при дворе русского царя, был африканцем. А няня, Арина...
15.03.18 21:57
Автохтон
Едут новоселы по земле целинной
юля елиссева: А Салкенова Татьяна тоже автохтон? Или как? 8-)
15.03.18 21:32
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще/аlех60: а то фермеры узнают. Корова - не сгорела Воды-небыло...
15.03.18 21:28
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Тонкости искусства ковроткачества раскрыли в Костанайском историко-краеведческом музее в преддверии Наурыза

Татьяна НАЗАРУК

15 марта 2018, 18:19 |  Культура

Сегодня, 15 марта, холл музея напоминал внутреннее убранство юрты: в центре стоял накрытый угощениями дастархан, пол застелили мягкими корпе, стены украсили разноцветными коврами.

В таком антураже провели историко-этнографический праздник «Тайна рукотворного ковра». Мероприятие, посвященное древней традиции ковроткачества, в музее устраивают во второй раз.

Гостям продемонстрировали большие старинные казахские ковры из фондовой коллекции музея, а также пригласили на праздник мастериц, которые, сидя за ткацким станком, показали, как и из чего раньше делали ковры.

Две мастерицы сидели за небольшим самодельным станком и трудились над маленьким изделием. Большие ковры уже почти не делают, но панно, гобелены и прикроватные дорожки переживают свое второе рождение.

Ткацкий станок - это несколько соединенных деревянных балок, на его каркас натягиваются шерстяные нити, а через них продевается разноцветная пряжа. Создание ковра - процесс трудоемкий, длительный, требующий усидчивости. Тем не менее, сегодня наблюдается тенденция возрождения народного ремесленничества.

- Мы сегодня собрали здесь три поколения, - отмечает директор историко-краеведческого музея Умут АКИМБАЕВА. - Девушек, которые сами никогда не видели, как ткут ковры, и никогда с этим не сталкивались. Женщин - они, скорее всего, видели, как этим ремеслом занимались их мамы и бабушки. И, конечно, пригласили наших апашек. Они - те, кто сами ткали ковры. Сегодня мы показываем, какой материал использовали древние мастерицы, какой орнамент они вышивали, по какой технологии работали.

В одной части холла четыре мастерицы трудились над созданием пряжи: уже обработанную, вымытую и высушенную шерсть взбивали деревянными палками, чтобы она стала пушистой.

Еще две рукодельницы эту шерсть превращали в тонкие нити, которые с помощью веретена заматывали в клубок.

65-летняя Жибек ЖУСУПОВА продевала пряжу через нити и таким образом создавала орнамент. Сидящие возле нее студенты завороженно смотрели, как мастерица отсчитывает нити и меняет клубки с пряжей. Чтобы сделать узор, нужно четко просчитать нужное для определенного цвета количество шерстяных ниточек.

Ловко и, казалось, без труда она соткала несколько рядов из черной, белой и красной пряжи. Искусству ковроткачества Жибек научилась еще в 14 лет, когда жила в совхозе им. Ильяса Омарова в Алтынсаринском районе. Перестала ткать ковры только 5 лет назад. Для себя сделала несколько изделий, а знакомые больше не заказывают, потому что ковры теперь проще и дешевле купить в магазине.

- Нити, которые мы берем за основу ковра, должны быть прочные и чуть толще, чем пряжа, - рассказала мастерица «НГ». - Вот на этот небольшой коврик уйдет примерно неделя. На большие ковры нужен месяц, если не больше. Пряжи на него уйдет много: 22-23 больших клубка. У нас вообще раньше заведено было ткать. Меня девчата местные когда-то учили: Кадиша, Назым... Я у них брала уроки. Напутала сначала им нити, а потом смотрела на них и повторяла.

По словам Жибек-апай, древние самотканные ковры не теряют цвет, потому что шерсть раньше красили только натуральными ингредиентами: листьями, кореньями растений. Сейчас же можно купить специальную краску, но ковры ручной работы все равно будут во много раз качественнее и красивее.

Один из представленных на выставке ковров, законченный только наполовину, тоже принадлежит Жибек-апай. Она когда-то его не доделала и решила отдать в музей. Теперь на примере этого изделия посетителям показывают создание ковра в процессе.

- Обратите внимание на узоры, - рассказала об экспонатах Умут Акимбаева. - Они бывают зооморфные - клювы, рога барана, следы животных. А также - растительные, в основном на них цветы. Еще - космогонические, геометрические фигуры. И все они несут смысловую нагрузку. Ковры на выставке нескольких видов: с толстым ворсом и безворсовые, выполненные в технике вышивки. Ковров у нас в фонде много, точное количество не знаю. Есть и относительно новые, есть очень старые, уже выгоревшие. Есть даже экземпляры конца 19-го - начала 20 века. Люди нам их в дар приносят, сдают сюда, потому что хотят в целости сохранить свою семейную реликвию.

На некоторых коврах вышиты имена тех, кому их дарили, и год создания. Один датируется 1973 годом. В советское время ткали ковры, скорее, не из-за любви к ремеслу, а из-за дефицита этих изделий.

По традициям Наурыза гостей угостили баурсаками и конфетами.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
15.03.18 17:28 Отделение бадминтона Костанайской ДЮСШ № 2 проведет день открытых дверей
15.03.18 16:47 Ожидающих роста цен казахстанцев стало меньше - Нацбанк РК
15.03.18 16:36 "У всех есть дети": Почему инцидент с мальчиком в ЮКО вызвал резонанс в соцсетях
15.03.18 15:05 Фонду Назарбаев Университета выделят 1,64 млрд тенге на зарубежное лечение казахстанцев
15.03.18 14:57 Методам реанимации новорожденных учили в Костанае медиков со всей области
15.03.18 14:01 В Костанайской области снизилась смертность от туберкулеза, но им чаще стали болеть дети
15.03.18 13:51 ФК «Тобол» презентовал основной состав команды и пообщался с юными футболистами
15.03.18 12:18 Казахстан сохранил свою позицию в рейтинге самых счастливых стран мира
15.03.18 08:39 Выбрасывать ртутьсодержащие лампы в Костанае теперь можно по правилам
14.03.18 22:21 Экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев приговорен к 10 годам тюрьмы

Комментарии к новости

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 149
Пользователей: 1
Всего: 150

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх