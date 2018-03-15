Ожидающих роста цен казахстанцев стало меньше - Нацбанк РК

В Казахстане в феврале продолжилась тенденция по снижению воспринимаемой (за прошедший период) и ожидаемой (на будущий период) инфляции. Об этом сообщает Национальный Банк Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По информации НБРК, оценка воспринимаемой инфляции "за прошедший месяц" показывает, что доля населения, отметившая неизменность цен или их умеренный рост, увеличилась с 51 процента в январе до 58 процентов в феврале 2018 года. При этом доля населения, отметившая сильный рост цен за прошедший месяц, снизилась до 28 процентов (в октябре 2017 года было 44 процента).

Отмечается, что также продолжается долгосрочный тренд на замедление уровня воспринимаемой инфляции "за последние 12 месяцев", несмотря на его колебания в отдельные месяцы. Доля населения, отмечающего "рост цен за 12 месяцев более чем на 10 процентов", снизилась до 58 процентов в феврале (в январе - 62 процента).

О стабилизации инфляционных ожиданий свидетельствуют увеличение доли респондентов, ожидающих "в следующем месяце" умеренный рост или стабильность цен, и снижение доли ожидающих значительного роста цен.

"Продолжают снижаться инфляционные ожидания населения на более длительный период. Увеличилась доля тех, кто ожидает сохранения или снижение темпов роста цен "в следующие 12 месяцев" - за месяц с 61 процента до 64 процентов. (...) Количественная оценка инфляционных ожиданий населения (ожидаемой через 12 месяцев инфляции) снизилась с 6,6 процента в январе 2018 года до 6 процентов в феврале 2018 года и находится внутри таргетируемого коридора инфляции на текущий год", - информируют в Нацбанке РК.