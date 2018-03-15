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Едут новоселы по земле целинной
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15.03.18 22:00
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Отделение бадминтона Костанайской ДЮСШ № 2 проведет день открытых дверей

Лика НОВИКОВА

15 марта 2018, 17:28 |  Спорт

В эту субботу, 17 марта, с 14.30 до 16.00 в спортивном зале ДЮСШ № 2 желающие смогут бесплатно поиграть в бадминтон, попробовать свои силы против опытных игроков и пообщаться с тренерами.

Фото из архива "НГ"

Гости дня открытых дверей должны иметь при себе спортивную форму и обязательно - обувь с белой подошвой.

- Набор в наше отделение ведется круглый год, - сообщил "НГ" тренер ДЮСШ № 2 Александр КРОХАЛЁВ. - Если кто-нибудь захочет тренироваться, мы возьмем. Но желательно, чтобы дети были не старше 9-10 лет - тогда больше шансов на успех. По субботам спортсмены, которые тренируются у меня, приходят в спортзал с родителями и могут просто поиграть в бадминтон.

Спортивный зал находится по адресу ул. Маяковского, 119 "А". Все вопросы можно задать по телефону 21-20-78.
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