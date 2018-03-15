"У всех есть дети": Почему инцидент с мальчиком в ЮКО вызвал резонанс в соцсетях

В социальных сетях активно обсуждается ситуация вокруг семилетнего мальчика из ЮКО, который, по словам родных, якобы пострадал от действий насильственного характера со стороны старшеклассников. Пользователи высказывают свое возмущение и запустили хештег #НетНасилиювЮКО.

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Казахстанские PR-специалисты поделились мнением с Tengrinews.kz, почему эта тема вызвала такой резонанс в социальных сетях.

По мнению PR-специалиста Юрия Дорохова, информационная волна в соцсети Facebook была поднята на росте общественного скепсиса.

"Последние два года я наблюдаю рост скепсиса со стороны общественности по отношению к правоохранительным органам. Это связано с коррупционными скандалами, с громкими судебными процессами. Когда обвиняемый высокопоставленный чиновник получал условный или небольшой срок. Или вообще дело прекращалось, и они не получали сроки или выпускались досрочно. Это все порождает скепсис у социально активных граждан. И случай с мальчиком "лег" на этот скепсис. То, что связано с насилием в отношении личности, всегда вызывает более острую реакцию со стороны людей. Особенно если касается сексуального насилия. Мы помним, какой резонанс вызвали "дело Алиби" и насилие в отношении женщин. Здесь случай произошел в отношении ребенка, который почти сирота. Его воспитывает бабушка. Ситуация произошла при возможном попустительстве со стороны органов правопорядка, и это возмущает людей", - считает Дорохов.

PR-специалист Асель Тынышбекова говорит, что этот случай многих не оставил равнодушными из-за того, что в нем фигурирует маленький ребенок.

"Это вопиющий случай, который произошел с ребенком. Все понимают, что затронута тема детей, у всех есть дети. К тому же фабула ситуации неоднозначная - ребенок воспитывается у бабушки, папы нет, мама где-то на заработках. Когда один блогер написал, эту тему подхватили другие люди с активной социальной позицией. Я считаю, что чем больше людей напишут про это, тем лучше", - отмечает она.

Асель Тынышбекова также считает, что большинство пользователей соцсетей откликнулись на эту ситуацию из добрых намерений.

"Я не вижу никакой специально созданной ситуации. Сказать, что это искусственный ажиотаж и кто-то этим управляет, - это не так. Я не считаю, что кто-то пользуется ситуацией. В данном случае блогеры, используя свой авторитет, пишут об этом для того, чтобы использовать информационную волну и заставить власть принять меры. Чтобы не случился произвол. Есть блогеры, которые выполняют журналистскую роль. У них есть темы, которые они освещают, они не ограничиваются темой про преступления. Есть другая категория людей, которые хотят быть блогерами. У них нет четкого позиционирования, они используют информационную повестку в качестве хайпа", - говорит она.

Информация о насилии над семилетним школьником из села Абай Сарыагашского района ЮКО появилась в Сети несколько дней назад. По информации полиции, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 121 УК РК - "Насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего". Однако никакой информации о подозреваемых, их задержании или аресте нет.

Ранее вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова сообщила, что экспертиза не подтвердила факт насилия над учеником. Позже Асылова объяснила свое заявление.

"С момента получения информации об этом случае комитет по охране прав детей мониторит эту информацию, проводит переговоры с местным департаментом образования. Те данные, которые были озвучены во вторник, они были предварительными и исходили из данных департамента образования региона. В настоящее время наши представители комитета также выехали в ЮКО", - сказала она, добавив, что "еще рано делать какие-либо выводы".

Сегодня стало известно, что из-за скандала в ЮКО были освобождены от должностей высокопоставленные чиновники.