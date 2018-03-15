Фонду Назарбаев Университета выделят 1,64 млрд тенге на зарубежное лечение казахстанцев
Tengrinews.kz
Корпоративному фонду University Medical Center выделят 1,646 миллиарда тенге средств на направление казахстанцев на лечение за рубеж за счет бюджета и лечение граждан, претендующих на зарубежную помощь, в отечественных медорганизациях, передает Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Фонд создан в соответствии с решением попечительского совета автономной организации образования Назарбаев Университет. Средства выделяются по государственному заданию "Направление граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж за счет бюджетных средств, в том числе лечение граждан, претендующих на лечение за рубежом, в отечественных медицинских организациях". Администратором республиканской бюджетной программы является Минздрав Казахстана.
Корпоративный фонд University Medical Center с общей мощностью 1 066 стационарных коек и 500 амбулаторно-поликлинических посещений в смену объединил пять медицинских центров, в числе которых Национальный научный центр материнства и детства, Национальный центр детской реабилитации, Республиканский диагностический центр, Национальный научный центр онкологии и трансплантологии, Кызылординский филиал корпоративного фонда University Medical Center.
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