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15.03.18 22:01
КГСПС
Едут новоселы по земле целинной
Хохол: От них банально требуется что б земля их кормила , одевала и обувала и ещё государству перепадало в виде налогов и отчислений Вся суть нашего государства в этих словах: накорми себя и...
15.03.18 22:00
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Фонду Назарбаев Университета выделят 1,64 млрд тенге на зарубежное лечение казахстанцев

Tengrinews.kz

15 марта 2018, 15:05 |  Государство

Корпоративному фонду University Medical Center выделят 1,646 миллиарда тенге средств на направление казахстанцев на лечение за рубеж за счет бюджета и лечение граждан, претендующих на зарубежную помощь, в отечественных медорганизациях, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

Фонд создан в соответствии с решением попечительского совета автономной организации образования Назарбаев Университет. Средства выделяются по государственному заданию "Направление граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж за счет бюджетных средств, в том числе лечение граждан, претендующих на лечение за рубежом, в отечественных медицинских организациях". Администратором республиканской бюджетной программы является Минздрав Казахстана.

Корпоративный фонд University Medical Center с общей мощностью 1 066 стационарных коек и 500 амбулаторно-поликлинических посещений в смену объединил пять медицинских центров, в числе которых Национальный научный центр материнства и детства, Национальный центр детской реабилитации, Республиканский диагностический центр, Национальный научный центр онкологии и трансплантологии, Кызылординский филиал корпоративного фонда University Medical Center.
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Комментарии к новости

Сабыр
Re: Фонду Назарбаев Университета выделят 1,64 млрд тенге на...




Отправлено: 15.03.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что теперь никто не будет собирать деньги на лечение? Или сугубо для своих?

страна чудес
Re: Фонду Назарбаев Университета выделят 1,64 млрд тенге на...




Отправлено: 15.03.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
откуда деньги Зин?
и почему этому назарбаев унивеситету?
а пенсионерам пенсия 15000?

пэтриот
Re: Фонду Назарбаев Университета выделят 1,64 млрд тенге на...




Отправлено: 15.03.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
страна чудес
откуда деньги Зин? и почему этому назарбаев унивеситету? а пенсионерам пенсия 15000?

Вы вообще читали статью про пенсии или ,,ухом слышала,, ? 15000тенге кто вообще не работал и ,,игнорировал,, гос-во. Что вы людей пугаете

Если у вас будет хотя бы ,,Корпоративный фонд University Medical Center с общей мощностью 1 066 стационарных коек и 500 амбулаторно-поликлинических посещений в смену,, или что-то близкое - можете смело подавать заявку.
А так извините , занимайтесь вышиванием.

страна чудес
Re: Фонду Назарбаев Университета выделят 1,64 млрд тенге на...




Отправлено: 15.03.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Если у вас будет хотя бы


кто такие?

пэтриот
Re: Фонду Назарбаев Университета выделят 1,64 млрд тенге на...




Отправлено: 15.03.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
страна чудес
кто такие?

,,Корпоративный фонд University Medical Center ,, - высокой квалификации воры и мошенники , но без них как ни странно - никуда. Поэтому и зарплаты у них высокие - потому что умные. Вытягивают и с государства и с вас, тем и живут.
Упаси вас судьба попасть к ним в руки , живым не уйдете.
Вообще лучше подальше держаться от больших денег и прибылей - нервы и вообще проживете больше . Бедно , но прожите

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