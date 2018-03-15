В Костанайской области снизилась смертность от туберкулеза, но им чаще стали болеть дети

О этом сегодня, 15 марта, на брифинге сообщил руководитель департамента охраны общественного здоровья Орал БЕКМАГАМБЕТОВ. Встреча с журналистами прошла в рамках месячника по борьбе с туберкулезом.

Показатель заболеваемости туберкулезом в области за прошлый год остался на уровне 2016 года и составил 61,6 на 100 000 человек, или 543 случая. Значительно, на 22,9%, снизился уровень смертности от туберкулеза. Но медики отмечают рост заболеваемости среди детей: в 2016 году было 12 случаев, в 2017 году - 17.

- Врачи отмечают, что это происходит на фоне увеличения количества медотводов, когда встает вопрос о вакцинации детей, - отметил Бекмагамбетов. - То есть они рождаются слабые, болезненные, им реально нельзя делать прививки. Сроки вакцинации переносятся, риск заразиться туберкулезом возрастает. Охват новорожденных иммунизацией против туберкулеза составил в прошлом году 95,5%. Процент низковат. Здоровье детей зависит от состояния здоровья будущих мам. С беременностью связана колоссальная перестройка женского организма, он становится особенно уязвимым для заболеваний, не говоря уже о тех случаях, когда будущие матери больны туберкулезом.

Таких случаев в прошлом году было 9, сообщила на брифинге и.о. главного врача областного противотуберкулезного диспансера Жаннат МОЛДАТАЕВА. Одна из рожениц, больных туберкулезом, умерла.

Еще одна серьезная проблема: в структуре общей заболеваемости туберкулезом сохраняется высоким количество больных с устойчивыми формами туберкулеза - 62,6%. Но участники брифинга обращали внимание на то, что, благодаря современному оборудованию, улучшилась диагностика, поэтому мультирезистентные формы туберкулеза выявляют на ранних стадиях.

- Раньше мы ждали результатов бакпосева три месяца, теперь экспресс-диагностика позволяет это сделать в течение дня, нескольких часов, - уточнила Молдатаева. - Ранняя диагностика означает раннее начало лечения и влияет на результаты. Прогнозы на излечение благоприятные. Лечение бесплатное.

В решении проблем больных устойчивыми формами туберкулеза участвуют и международные гуманитарные организации в частности, Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, малярией и туберкулезом. В 2018 году в Костанайской области на средства фонда будут лечиться 27 больных, из них 10 уже получают лечение в Затобольском противотуберкулезном отделении.