ФК «Тобол» презентовал основной состав команды и пообщался с юными футболистами
Лика НОВИКОВА
В среду, 15 марта, вечером в спортивно-развлекательном комплексе «Костанай» болельщикам показали основной состав ФК «Тобол». В рамках презентации прошел товарищеский матч между двумя командами «Тобол 2010», которые тренируют Ермек НУРГАЛИЕВ и Валерий ГАРКУША.
Игроки взрослого "Тобола" наблюдали за игрой с трибуны, аплодируя будущей смене.
Болельщики, большинство из которых - родители юных футболистов, пускали волну по трибуне и громко болели за детей.
После двух таймов победила команда Валерия Гаркуши. Счет 2:0 стал хорошим подарком в день рождения тренера.
- Приятный подарок. Когда твоя команда становится победителем, всегда очень приятно, - поделился с "НГ" Гаркуша. - Это была важная игра, такое мероприятие впервые провели. Детям вдвойне приятнее, чем взрослым. Делали этот товарищеский матч для детей. Здорово! Ребята пришли с волнением, но во втором тайме играли увереннее, появился азарт. И начало все получаться. Сначала, конечно, терялись - здесь и трибуна, и на мяч нужно смотреть, и лидера не слышат. Но все получилось хорошо. 26 марта поедем на турнир в Курган.
В составе команды Нургалиева под номером 9 играл Адам Жумаскалиев.
- Я переживал за сына, - поделился с «НГ» после матча Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ. - Он волновался, думаю, но не говорил. Я волновался больше - очень хотелось, чтобы мой сын забил. Его команда проиграла, но мы об этом дома поговорим. О футболе дома дискутируем Поздравляю костанайских болельщиков с открытием сезона! Начали с победы, сегодня посмотрели на игру будущего поколения. Игра понравилась, думаю, болельщикам тоже.
После матча футболисты основного состава поздравили "Тобола 2010", вручили им сувенирные шарфы и сделали общую фотографию. Дети с нетерпением ждали заветные подарки. Не обошлось без обид - шестерым игрокам команды победителей шарфы не достались.
- Мне понравилось сегодня играть, мы выиграли! Нам тренер говорил, чтобы пробивали по воротам. Мы с задачей справились! - рассказал после игры 7-летний Мансур РСАЛИН. - Сфотографировался почти со всеми футболистами и автографы собрал. Я хочу стать футболистом хорошим.
После фотосессии с детьми гостям предложили задать вопросы руководству клуба, игрокам. В зале повисла трехминутная пауза. Игроки молча стояли, родители сорвались с трибун к детям, а у болельщиков не нашлось вопросов и пожеланий к основной команде.
Поэтому организаторы перешли к автограф-сессии, которая длилась 30 минут.
Директор ФК "Тобол" Николай ПАНИН после официальной части ответил на несколько вопросов журналистов.
- Что вы ждете от нового сезона?
- От любого сезона ждем всегда одного - чтобы он прошел удачно, больше побед. Я не сторонник делать прогнозы, но думаю, что команда, которую мы укомплектовали, будет биться за высокие места.
- Насколько сильны пришедшие в команду игроки?
- Игроки подбирались с учетом того, что все они - участники сборных команд своей стран, играли в хороших клубах. Селекционная работа проведена удачно. Игроки сильные, результативные.
- Нурбол Жумаскалиев вновь в команде. Какова его роль?
- Нурбол, как и все, игрок команды. Пока не хочет заканчивать, у него есть жажда игры, борьбы. Поэтому мы дали ему шанс. Человек хочет играть в футбол, пусть играет. Команда укомплектована полностью.
- Полностью ли укомплектована команда?
Возможно, до 3 апреля, пока открыто трансферное окно, еще будет наполнение. Но это пока на стадии обсуждения. На данный момент команда укомплектована. Последний новичок - Антон Шиндер, украинский немец (игрок имеет двойное гражданство - "НГ"), нападающий. Он был у нас на сборах, была небольшая проблема, но мы ее решили. Команду мы заявили 6 марта, а контракт с Антоном подписали 8 марта и 11 марта представили игрока.
- В команде вновь новый тренер. Какая у него философия, чего он сможет достичь с командой?
- Владимира Никитенко мы знаем давно. Он возглавлял актюбинский клуб, молодежную сборную Казахстана. Команды демонстрировали хороший результат. Тренер достаточно квалифицированный. Надеемся, с приходом казахстанской бригады результаты и игра будут на высшем уровне.
- Каждый год болельщики ждут искрометный футбол, стоит ли ждать этого в этом году?
- Все зависит от тактики тренера, я этим не владею. Надеюсь, что в этом году мы действительно покажем хороший футбол. Посмотрим, какую тактику выберет главный тренер.
- Понравилась ли первая игра сезона с «Жетысу»?
- Тяжело сказать, что матч мне понравился. Был дождь и было сложно показать хороший футбол. Но присутствие борьбы, жажды победы у ребят было видно. И они сделали все, чтобы привезти с выезда 3 очка.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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