ООН опубликовала доклад The World Hapiness Report, в котором представлен рейтинг самых счастливых стран мира в 2018 году, сообщает informburo.kz.
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При составлении рейтинга учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка населения, уровень коррупции и другие.
В список вошли 156 стран, самой счастливой из которых в этом году признана Финляндия. Второе место в рейтинге заняла Норвегия, которая была прошлогодним лидером. На третьем месте – Дания. В первую десятку также вошли Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.
Казахстан занял 60-е место, оставив свои показатели счастья на том же уровне, что и в прошлогоднем рейтинге.
Казахстан на 60-й строчке рейтинга самых счастливых стран / Скриншот с сайта worldhappiness.report
В разрезе стран СНГ самой счастливой страной можно считать Узбекистан, который разместился на 44-й строке, поднявшись с 47-го.
В 2018 году свой рейтинг также улучшили Таджикистан, поднявшийся с 96-й на 80-ю строку, и Кыргызстан – эта страна на 92-м месте, тогда как в прошлом году была на 98-м.
Армения опустилась со 121-й на 129-ю строку, Азербайджан – с 85-й на 87-ю, Беларусь – с 67-й на 73-ю, Молдавия – с 56-й на 67-ю.
Последней в списке стран содружества числится Украина – 138-е место. В прошлом году страна располагалась на 132-й позиции.
В рейтинге 2017 года среди государств СНГ первое и последнее место занимали те же страны, что и в году нынешнем – Узбекистан и Украина, соответственно.
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