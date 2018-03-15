Экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев приговорен к 10 годам тюрьмы
Радио "Азаттык"
Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, обвиненный в коррупции, судом в Астане сегодня, 14 марта, был признан виновным в хищении и получении взятки и приговорен к 10 годам лишения свободы.
Постановлением специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны Бишимбаев пожизненно лишается права занимать государственные должности. Суд также постановил внести на имя президента Казахстана представление о лишении Бишимбаева ордена «Курмет» и конфисковать имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем. Срок наказания Бишимбаеву исчислять с 10 января 2017 года, заявил судья Адильхан Шайхисламов, оглашая приговор.
Прокуроры ранее на прениях сторон 19 февраля попросили суд признать Бишимбаева виновным и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать руководящие должности в государственных органах и коммерческих организациях. Также прокуроры попросили суд внести представление президенту Казахстана о лишении Бишимбаева ордена «Курмет», которым награждают «за заслуги в развитии экономики, за образцовую службу в государственных органах».
На прениях мать бывшего министра Альмира Нурлыбекова назвала запрошенный обвинением тюремный срок в 12 лет «уничтожением личности», попросила суд «быть предельно объективным» и оправдать сына.
Инкриминируемые Бишимбаеву преступления относятся к периоду, когда он возглавлял холдинг «Байтерек». По версии следователей и прокуроров, Бишимбаев, будучи главой этого холдинга, «организовал преступную схему по хищению миллиарда тенге», выделенного на строительство стекольного завода в городе Кызылорде, и «получал взятки от строительных компаний в обмен на предоставление им заказов».
38-летний Бишимбаев был арестован в январе 2017 года антикоррупционной службой. На предварительных слушаниях 31 октября он заявил, что невиновен. В ходе процесса Бишимбаев заявлял, что просит прощения у президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Некоторые фигуранты этого дела заключили процессуальное соглашение с прокурором в форме сделки о признании вины.
Обвиняемого Аслана Джакупова, бывшего заместителя председателя правления компании «Байтерек DEVELOPMENT», сына экс-спикера мажилиса Кабибуллы Джакупова, который был задержан в ноябре 2016 года по подозрению в получении взятки по эпизоду дела о строительстве арендного жилья по государственной программе, суд признал виновным в получении взятки и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности.
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