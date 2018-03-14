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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: может мне по немецки писать. Правилами форума - запрещено ваще: ночь коротка. и стреляют по небу ракеты. Ты,что? Спать не можешь,после мультиков Путина... :lol: :lol:
14.03.18 18:34
затоболец
Цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае обещают такие же, как и на предыдущей
поедем на ярмарку. автобус заказали. там выгодно.
14.03.18 18:33
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Бывалый: Ты больной? Бывалый: олух ты царя небесного... модератор? тебе вопрос?
14.03.18 18:24
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Бывалый: Те дороги давно уже развалились. Очнись и оглянись. ты сверху на Кустанай, большую деревню посмотри, как четыре улицы было, так и осталось. в центре города земляные дороги. и дороги то...
14.03.18 18:19
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Victor Yang: Тебя это сильно обогатит? ты вообще тему ветки хоть видел? тема про пенсии. и по то что государство бросило кость -15 тысяч. . а не про все население. а тебя понесло. да тогда проще...
14.03.18 18:15
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Цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае обещают такие же, как и на предыдущей

Лика НОВИКОВА

14 марта 2018, 17:35 |  Общество

Торговля развернется в субботу, 17 марта, в здании выставочного зала ТОО «КазНИИМЭСХ» по адресу пр. Абая, 34 (район ТЦ «Емшан»). Организаторы обещают цены на 15-20% ниже рыночных.

Фото из архива "НГ"

Всего сельхозпроизводители городов и районов области привезут около 100 тонн продуктов. Начало ярмарки - в 9.00.

Как сообщили "НГ" в управлении сельского хозяйства, говядину будут продавать по 1 250 тенге за 1 кг, свинину - по 1 050, баранину - по 1 150, конину - по 1 500, курицу - по 700-900 тенге за 1 кг. На ярмарку привезут картофель (по 80-90 тенге), морковь (70 -80 тенге), лук (80-90 тенге), капусту (50-60 тенге), свёклу (65 тенге). Десяток яиц от местных производителей можно будет купить за 200-210 тенге, макароны - за 140 тенге за 1 кг. Так как сахар в область привозят, окончательная цена на него еще не установлена.

Всего на ярмарку завезут 25 тонн мяса, более 20 тонн овощей и фруктов, 4 тонны полуфабрикатов, 7 тонн муки, 10 тонн сахара, более 180 000 штук яиц.


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Комментарии к новости

Дарья
Re: Цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае обещают...




Отправлено: 14.03.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо попробовать сходить на ярмарку, никогда не была

затоболец
Re: Цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае обещают...




Отправлено: 14.03.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поедем на ярмарку.
автобус заказали.
там выгодно.

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