В конце недели в Костанайской области ожидается усиление ветра и снег
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Как прогнозируют синоптики, в самое ближайшее время под действием антициклона погода станет по-настоящему весенней, а днем при нулевой температуре будет подтаивать снег.
- По ночам еще будет держаться мороз, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - С четверга по субботу, 15-17 марта, ночные температуры будут в пределах 15-20, местами 12 градусов ниже нуля. Но уже днем станет значительно теплее, ожидаем температуру воздуха от нуля до минус 5, местами - минус 8 градусов. Поскольку область будет находиться под влиянием антициклона, в эти дни осадков не предвидится, но местами возможен туман.
18 марта, в воскресенье, ночью будет 13-18, местами 10 градусов мороза. Днем ожидается от нуля до 5 градусов ниже нуля, но местами воздух прогреется до плюс 3 градусов.
Ветер всю вторую половину недели будет юго-западным. С четверга по субботу его скорость прогнозируется в пределах 9-14 м/с, а в воскресенье она увеличится до 15-20 м/с. В последний день недели возможны осадки в виде снега и метель.
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ваще: может мне по немецки писать. Правилами форума - запрещено ваще: ночь коротка. и стреляют по небу ракеты. Ты,что? Спать не можешь,после мультиков Путина... :lol: :lol:
поедем на ярмарку. автобус заказали. там выгодно.
Бывалый: Ты больной? Бывалый: олух ты царя небесного... модератор? тебе вопрос?
Бывалый: Те дороги давно уже развалились. Очнись и оглянись. ты сверху на Кустанай, большую деревню посмотри, как четыре улицы было, так и осталось. в центре города земляные дороги. и дороги то...
Victor Yang: Тебя это сильно обогатит? ты вообще тему ветки хоть видел? тема про пенсии. и по то что государство бросило кость -15 тысяч. . а не про все население. а тебя понесло. да тогда проще...