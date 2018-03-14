В конце недели в Костанайской области ожидается усиление ветра и снег

Как прогнозируют синоптики, в самое ближайшее время под действием антициклона погода станет по-настоящему весенней, а днем при нулевой температуре будет подтаивать снег.

- По ночам еще будет держаться мороз, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - С четверга по субботу, 15-17 марта, ночные температуры будут в пределах 15-20, местами 12 градусов ниже нуля. Но уже днем станет значительно теплее, ожидаем температуру воздуха от нуля до минус 5, местами - минус 8 градусов. Поскольку область будет находиться под влиянием антициклона, в эти дни осадков не предвидится, но местами возможен туман.

18 марта, в воскресенье, ночью будет 13-18, местами 10 градусов мороза. Днем ожидается от нуля до 5 градусов ниже нуля, но местами воздух прогреется до плюс 3 градусов.

Ветер всю вторую половину недели будет юго-западным. С четверга по субботу его скорость прогнозируется в пределах 9-14 м/с, а в воскресенье она увеличится до 15-20 м/с. В последний день недели возможны осадки в виде снега и метель.