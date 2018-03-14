Быстрее не бывает

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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: может мне по немецки писать. Правилами форума - запрещено ваще: ночь коротка. и стреляют по небу ракеты. Ты,что? Спать не можешь,после мультиков Путина... :lol: :lol:
14.03.18 18:34
затоболец
Цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае обещают такие же, как и на предыдущей
поедем на ярмарку. автобус заказали. там выгодно.
14.03.18 18:33
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Бывалый: Ты больной? Бывалый: олух ты царя небесного... модератор? тебе вопрос?
14.03.18 18:24
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Бывалый: Те дороги давно уже развалились. Очнись и оглянись. ты сверху на Кустанай, большую деревню посмотри, как четыре улицы было, так и осталось. в центре города земляные дороги. и дороги то...
14.03.18 18:19
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Victor Yang: Тебя это сильно обогатит? ты вообще тему ветки хоть видел? тема про пенсии. и по то что государство бросило кость -15 тысяч. . а не про все население. а тебя понесло. да тогда проще...
14.03.18 18:15
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В конце недели в Костанайской области ожидается усиление ветра и снег

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

14 марта 2018, 16:29 |  Общество

Как прогнозируют синоптики, в самое ближайшее время под действием антициклона погода станет по-настоящему весенней, а днем при нулевой температуре будет подтаивать снег.

- По ночам еще будет держаться мороз, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - С четверга по субботу, 15-17 марта, ночные температуры будут в пределах 15-20, местами 12 градусов ниже нуля. Но уже днем станет значительно теплее, ожидаем температуру воздуха от нуля до минус 5, местами - минус 8 градусов. Поскольку область будет находиться под влиянием антициклона, в эти дни осадков не предвидится, но местами возможен туман.

18 марта, в воскресенье, ночью будет 13-18, местами 10 градусов мороза. Днем ожидается от нуля до 5 градусов ниже нуля, но местами воздух прогреется до плюс 3 градусов.

Ветер всю вторую половину недели будет юго-западным. С четверга по субботу его скорость прогнозируется в пределах 9-14 м/с, а в воскресенье она увеличится до 15-20 м/с. В последний день недели возможны осадки в виде снега и метель.
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Комментарии к новости

нюся
Re: В конце недели в Костанайской области ожидается усиление...




Отправлено: 14.03.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При чем здесь 18 февраля???? Кто нибудь вообще проверяет напечатанное?

pechka
Re: В конце недели в Костанайской области ожидается усиление...




Отправлено: 14.03.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
нюся:
При чем здесь 18 февраля???? Кто нибудь вообще проверяет напечатанное?

Ну ошиблись, что страшного тут?Все поняли , что имели в виду 18 марта. Зачем сразу психовать?

§ Сергей Миролюбов
Re: В конце недели в Костанайской области ожидается усиление...
Сергей Миролюбов
Администратор
Администратор
(Администрация)
Сообщений: 52
Регистрация: 16.04.07
Отправлено: 14.03.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
нюся:

Спасибо за внимательность! Исправим.
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