Костанайцев на Наурыз приглашают бесплатно посетить конные соревнования

Массовые мероприятия в связи с празднованием Наурыза в Костанае пройдут 21 и 22 марта. Ранее пресс-служба акима города сообщала, что празднование растянется на три дня - 21, 22 и 23 марта. Но после внесения замечаний акима Костаная Базыла Жакупова программу изменили.

Фото из архива "НГ"



- Это сделают для того, чтобы люди отдохнули, в том числе и артисты, - коротко прокомментировал "НГ" пресс-секретарь акима Костаная Алмат ДОСЫМХАНОВ. - Основные мероприятия пройдут в центре и на ипподроме 21 марта.

На площади перед областным акиматом традиционно установят сцену, на которой с поздравлением сначала выступит аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, а затем начнется праздничная программа с участием местных артистов. Начало - в 10.00, окончание - в 14.00.

Также на площади разместят юрточный городок. Там же пройдет ежегодный конкурс по приготовлению плова и баурсаков, праздничные блюда можно будет купить.

Впервые в праздничную программу включили конно-спортивные соревнования. Они пройдут на ипподроме «Аргымак» в Заречном. Для удобства на ипподром запустят прямой автобус.

- Отправка автобуса в 11:00 с территории акимата Костаная (ул. Пушкина, 98), - говорится в сообщении пресс-службы акима. - Время отъезда с ипподрома в город намечено на 16:00.

Конно-спортивные соревнования начнутся в 12.00. В программе байга на 3 км и 7 км, национальные игры аударыспак, аркан тарту, кокпар, кой котеру. Во время состязании АО «Технодом» проведет среди посетителей лотерею с розыгрышем бытовой техники.

22 марта праздновать Наурыз продолжат в Сити-центре, а затем - в ДК «Мирас», где пройдет городской конкурс среди девушек на знание национальных традиций и кухни.

Подробный план празднования Наурыза