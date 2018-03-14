Костанайцев на Наурыз приглашают бесплатно посетить конные соревнования
Татьяна НАЗАРУК
Массовые мероприятия в связи с празднованием Наурыза в Костанае пройдут 21 и 22 марта. Ранее пресс-служба акима города сообщала, что празднование растянется на три дня - 21, 22 и 23 марта. Но после внесения замечаний акима Костаная Базыла Жакупова программу изменили.
Фото из архива "НГ"
- Это сделают для того, чтобы люди отдохнули, в том числе и артисты, - коротко прокомментировал "НГ" пресс-секретарь акима Костаная Алмат ДОСЫМХАНОВ. - Основные мероприятия пройдут в центре и на ипподроме 21 марта.
На площади перед областным акиматом традиционно установят сцену, на которой с поздравлением сначала выступит аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, а затем начнется праздничная программа с участием местных артистов. Начало - в 10.00, окончание - в 14.00.
Также на площади разместят юрточный городок. Там же пройдет ежегодный конкурс по приготовлению плова и баурсаков, праздничные блюда можно будет купить.
Впервые в праздничную программу включили конно-спортивные соревнования. Они пройдут на ипподроме «Аргымак» в Заречном. Для удобства на ипподром запустят прямой автобус.
- Отправка автобуса в 11:00 с территории акимата Костаная (ул. Пушкина, 98), - говорится в сообщении пресс-службы акима. - Время отъезда с ипподрома в город намечено на 16:00.
Конно-спортивные соревнования начнутся в 12.00. В программе байга на 3 км и 7 км, национальные игры аударыспак, аркан тарту, кокпар, кой котеру. Во время состязании АО «Технодом» проведет среди посетителей лотерею с розыгрышем бытовой техники.
22 марта праздновать Наурыз продолжат в Сити-центре, а затем - в ДК «Мирас», где пройдет городской конкурс среди девушек на знание национальных традиций и кухни.
Подробный план празднования Наурыза
|
21 марта
|
Площадь возле областного акимата
|
Работа юрточного городка
|10.00-14.00
|
Театрализованное предстваление "Шақырады Наурыз!"
|
11.00-11.30
|
Концертная программа областной филармонии им.Е.Умурзакова "Қош келдің, Әз Наурыз!"
|
13.00-14.00
|
Концертная программ ДК "Мирас" "Ән шашу"
|
10.00-14.00
|
Концертная программа с участием этно-культурных объединений, национальные игры и конкурсы (юрта ОАНК)
|
10.00-14.00
|
Сити-центр
|
Фестиваль детского творчества "Қостанай жұлдыздары"
|
12.00-14.00
|
Ипподром «Аргымак», п.Заречный
|
Конно – спортивный праздник: байга на 3 км и 7 км, аударыспак, аркан–тарту, кокпар, кой котеру
|
12.00
|22 марта
|
Сити - центр
|
Концерт молодежных коллективов и отдельных солистов ДК «Мирас» "Наурыз, коктем шаттыгы!"
|
13.00-15.00
|
Спортивные соревнования
|
13.00-15.00
|
ДК «Мирас»
|
Городской конкурс "Пай, пай, қазақтың келіндері-ай!"
|
16.00
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Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: может мне по немецки писать. Правилами форума - запрещено ваще: ночь коротка. и стреляют по небу ракеты. Ты,что? Спать не можешь,после мультиков Путина... :lol: :lol:
поедем на ярмарку. автобус заказали. там выгодно.
Бывалый: Ты больной? Бывалый: олух ты царя небесного... модератор? тебе вопрос?
Бывалый: Те дороги давно уже развалились. Очнись и оглянись. ты сверху на Кустанай, большую деревню посмотри, как четыре улицы было, так и осталось. в центре города земляные дороги. и дороги то...
Victor Yang: Тебя это сильно обогатит? ты вообще тему ветки хоть видел? тема про пенсии. и по то что государство бросило кость -15 тысяч. . а не про все население. а тебя понесло. да тогда проще...