Быстрее не бывает

Форум
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: может мне по немецки писать. Правилами форума - запрещено ваще: ночь коротка. и стреляют по небу ракеты. Ты,что? Спать не можешь,после мультиков Путина... :lol: :lol:
14.03.18 18:34
затоболец
Цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае обещают такие же, как и на предыдущей
поедем на ярмарку. автобус заказали. там выгодно.
14.03.18 18:33
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Бывалый: Ты больной? Бывалый: олух ты царя небесного... модератор? тебе вопрос?
14.03.18 18:24
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Бывалый: Те дороги давно уже развалились. Очнись и оглянись. ты сверху на Кустанай, большую деревню посмотри, как четыре улицы было, так и осталось. в центре города земляные дороги. и дороги то...
14.03.18 18:19
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Victor Yang: Тебя это сильно обогатит? ты вообще тему ветки хоть видел? тема про пенсии. и по то что государство бросило кость -15 тысяч. . а не про все население. а тебя понесло. да тогда проще...
14.03.18 18:15
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Костанайцев на Наурыз приглашают бесплатно посетить конные соревнования

Татьяна НАЗАРУК

14 марта 2018, 16:07 |  Общество

Массовые мероприятия в связи с празднованием Наурыза в Костанае пройдут 21 и 22 марта. Ранее пресс-служба акима города сообщала, что празднование растянется на три дня - 21, 22 и 23 марта. Но после внесения замечаний акима Костаная Базыла Жакупова программу изменили.

Фото из архива "НГ"

- Это сделают для того, чтобы люди отдохнули, в том числе и артисты, - коротко прокомментировал "НГ" пресс-секретарь акима Костаная Алмат ДОСЫМХАНОВ. - Основные мероприятия пройдут в центре и на ипподроме 21 марта.

На площади перед областным акиматом традиционно установят сцену, на которой с поздравлением сначала выступит аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, а затем начнется праздничная программа с участием местных артистов. Начало - в 10.00, окончание - в 14.00.

Также на площади разместят юрточный городок. Там же пройдет ежегодный конкурс по приготовлению плова и баурсаков, праздничные блюда можно будет купить.

Впервые в праздничную программу включили конно-спортивные соревнования. Они пройдут на ипподроме «Аргымак» в Заречном. Для удобства на ипподром запустят прямой автобус.

- Отправка автобуса в 11:00 с территории акимата Костаная (ул. Пушкина, 98), - говорится в сообщении пресс-службы акима. - Время отъезда с ипподрома в город намечено на 16:00.

Конно-спортивные соревнования начнутся в 12.00. В программе байга на 3 км и 7 км, национальные игры аударыспак, аркан тарту, кокпар, кой котеру. Во время состязании АО «Технодом» проведет среди посетителей лотерею с розыгрышем бытовой техники.

22 марта праздновать Наурыз продолжат в Сити-центре, а затем - в ДК «Мирас», где пройдет городской конкурс среди девушек на знание национальных традиций и кухни.

Подробный план празднования Наурыза

21 марта

Площадь возле областного акимата

Работа юрточного городка

 10.00-14.00

Театрализованное предстваление "Шақырады Наурыз!"

11.00-11.30

Концертная программа областной филармонии им.Е.Умурзакова "Қош келдің, Әз Наурыз!"

13.00-14.00

Концертная программ ДК "Мирас" "Ән шашу"

10.00-14.00

Концертная программа с участием этно-культурных объединений, национальные игры и конкурсы (юрта ОАНК)

10.00-14.00

 Сити-центр

Фестиваль детского творчества "Қостанай жұлдыздары"

12.00-14.00

 Ипподром «Аргымак», п.Заречный

Конно – спортивный праздник: байга на 3 км и 7 км, аударыспак, аркан–тарту, кокпар, кой котеру

12.00

22 марта

Сити - центр

Концерт молодежных коллективов и отдельных солистов ДК «Мирас» "Наурыз, коктем шаттыгы!"

13.00-15.00

Спортивные соревнования

13.00-15.00

ДК «Мирас»

Городской конкурс "Пай, пай, қазақтың келіндері-ай!"

16.00



Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.03.18 17:35 Цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае обещают такие же, как и на предыдущей
14.03.18 16:29 В конце недели в Костанайской области ожидается усиление ветра и снег
14.03.18 14:52 Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
14.03.18 14:20 Жительницу Костаная судят по обвинению в убийстве сына
14.03.18 11:50 Костанайский лыжник Александр Колядин стал чемпионом Паралимпийских игр
14.03.18 11:30 Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО планируют в Казахстане
14.03.18 11:14 Умер Стивен Хокинг
14.03.18 10:38 Участница проекта "Нужные деньги" Нурай Ерканаткызы будет слышать пение птиц
14.03.18 09:03 Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему «Я бомж»
13.03.18 20:03 Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных вод на участки садоводческого общества "Мичуринец"

Комментарии к новости

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 132
Пользователей: 1
Всего: 133

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх