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Выбрасывать ртутьсодержащие лампы в Костанае теперь можно по правилам

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

15 марта 2018, 08:39 |  Общество

В Костанае завершилась программа по установке спецконтейнеров для сбора отслуживших ртутьсодержащих ламп. Напомним, первый и до недавнего времени единственный такой контейнер был установлен в апреле 2016 года в районе Жана кала.

21 ноября 2017 года на прошедшем в Костанае семинаре «Актуальные вопросы по обеспечению соответствия законодательным требованиям в области управления отходами» сообщили, что к началу 2018 года по области установят 145 спецконтейнеров. В областном центре планировали поставить их в каждом жилом районе. Цена одного контейнера - 255 000 тенге.

- В Костанайской области установка спецконтейнеров завершена, за исключением самых южных районов, - сообщил "НГ" сегодня, 14 марта, руководитель отдела управления отходами управления природных ресурсов и регулирования природопользования Амангельды ИСМАИЛОВ. - Всего на область выделено 145 контейнеров. В Костанае установили 53, то есть, на каждый жилой район приходится больше, чем по одному контейнеру. Все контейнеры по договору дарения передало ТОО «Оператор РОП», из бюджета области их стоимость оплачивать не пришлось. Дело в том, что в стоимость каждой ртутьсодержащей лампы уже заложены средства на ее утилизацию. Средства на утилизационные сборы - и не только ламп, но и другой продукции - аккумулируются в ТОО «Оператор РОП». Управление природных ресурсов сделало заявку на изготовление нужного количества спецконтейнеров за счет аккумулированных утилизационных сборов.

Процедура передачи контейнеров еще не завершена, поэтому временно их обслуживание взяло на себя ТОО «Оператор РОП». После завершения процедуры передачи будет объявлен конкурс на обслуживание спецконтейнеров. Изыматься отработанные ртутьсодержащие лампы будут по мере заполнения контейнеров.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Выбрасывать ртутьсодержащие лампы в Костанае теперь можно по...




Отправлено: 15.03.18 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошее начинание! Но по моему пора бы и запретить ввоз и реализацию таких ламп. Даже по причине того что уже они морально и технический устарели. Взамен им пришли новые светодиодные лампы, намного экономичнее и с более большим рабочим ресурсом .Да и цена не особо отличается.

§ yeti91
Re: Выбрасывать ртутьсодержащие лампы в Костанае теперь можно по...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 607
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 15.03.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В жана-кала заполнился хоть раз с 2016 надеюсь,так сейчас модно светодиодные ,так для чего нужны контейнеры для ртутных?!у одного из 50 000 квартир может быть ртутная и то сомневаюсь а так красиво звучит -ртутная лампа
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Юзер
Re: Выбрасывать ртутьсодержащие лампы в Костанае теперь можно по...




Отправлено: 15.03.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В списке значится Майлина 19. Знаете, что-то не видел я таких контейнеров по улице Майлина 19. Не ошибка ли? Или это в планах там установить контейнер?

капец капецкий
Re: Выбрасывать ртутьсодержащие лампы в Костанае теперь можно по...




Отправлено: 15.03.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не ошибка ли? Или это в планах там установить контейнер?
нет, не ошибка..люди уже отчитались..значит он там стоит... ;-) ищите..иначе высчитаем с зарплаты...с уважением, Ваш любимый ПКСК 8-)

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