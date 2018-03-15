Выбрасывать ртутьсодержащие лампы в Костанае теперь можно по правилам

В Костанае завершилась программа по установке спецконтейнеров для сбора отслуживших ртутьсодержащих ламп. Напомним, первый и до недавнего времени единственный такой контейнер был установлен в апреле 2016 года в районе Жана кала.

21 ноября 2017 года на прошедшем в Костанае семинаре «Актуальные вопросы по обеспечению соответствия законодательным требованиям в области управления отходами» сообщили, что к началу 2018 года по области установят 145 спецконтейнеров. В областном центре планировали поставить их в каждом жилом районе. Цена одного контейнера - 255 000 тенге.

- В Костанайской области установка спецконтейнеров завершена, за исключением самых южных районов, - сообщил "НГ" сегодня, 14 марта, руководитель отдела управления отходами управления природных ресурсов и регулирования природопользования Амангельды ИСМАИЛОВ. - Всего на область выделено 145 контейнеров. В Костанае установили 53, то есть, на каждый жилой район приходится больше, чем по одному контейнеру. Все контейнеры по договору дарения передало ТОО «Оператор РОП», из бюджета области их стоимость оплачивать не пришлось. Дело в том, что в стоимость каждой ртутьсодержащей лампы уже заложены средства на ее утилизацию. Средства на утилизационные сборы - и не только ламп, но и другой продукции - аккумулируются в ТОО «Оператор РОП». Управление природных ресурсов сделало заявку на изготовление нужного количества спецконтейнеров за счет аккумулированных утилизационных сборов.

Процедура передачи контейнеров еще не завершена, поэтому временно их обслуживание взяло на себя ТОО «Оператор РОП». После завершения процедуры передачи будет объявлен конкурс на обслуживание спецконтейнеров. Изыматься отработанные ртутьсодержащие лампы будут по мере заполнения контейнеров.