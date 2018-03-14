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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: может мне по немецки писать. Правилами форума - запрещено ваще: ночь коротка. и стреляют по небу ракеты. Ты,что? Спать не можешь,после мультиков Путина... :lol: :lol:
14.03.18 18:34
затоболец
Цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае обещают такие же, как и на предыдущей
поедем на ярмарку. автобус заказали. там выгодно.
14.03.18 18:33
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Бывалый: Ты больной? Бывалый: олух ты царя небесного... модератор? тебе вопрос?
14.03.18 18:24
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Бывалый: Те дороги давно уже развалились. Очнись и оглянись. ты сверху на Кустанай, большую деревню посмотри, как четыре улицы было, так и осталось. в центре города земляные дороги. и дороги то...
14.03.18 18:19
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Victor Yang: Тебя это сильно обогатит? ты вообще тему ветки хоть видел? тема про пенсии. и по то что государство бросило кость -15 тысяч. . а не про все население. а тебя понесло. да тогда проще...
14.03.18 18:15
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Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда

14 марта 2018, 14:52 |  Государство

Министерство труда и социальной защиты выясняет жизненный статус каждого казахстанца, чтобы установить, работает человек или не работает и каковы его перспективы на получение пенсии, сообщает informburo.kz. С помощью подворового обхода в 2017 году удалось выявить статус 2,8 млн человек, которые ранее не были нигде зарегистрированы, сообщила вице-министр Светлана Жакупова. Зная их статус, министерство может предложить этим людям меры социальной поддержки.

Более 300 000 человек из опрошенных так и не определили свой статус, из них 30 000 человек официально отказались раскрывать свои данные.

- Порядка 30 000 заявлений написали, в которых отказались от мер государственной поддержки, "только не трогайте и не спрашивайте мой статус", – сказала Светлана Жакупова на брифинге в Минтруда.

Журналисты поинтересовались, действительно ли каждый по желанию может отказаться от формализации жизненного статуса и что ждёт таких людей. Вице-министр ответила, что казахстанцы, которые официально отказались от всех мер господдержки, в том числе и от обязательных социальных программ, таких как медстрахование и пенсионные взносы, за своё будущее будут отвечать самостоятельно.

- Скажу по факту. При выходе на пенсию, если у этого человека нет отчислений и взносов, то нет у него и трудового стажа, и права он на базовую пенсионную выплату имеет только в пределах 54% от прожиточного минимума. Сегодня это 15 274 тенге. Вот что я могу ответственно заявить по этим людям, – сказала вице-министр труда.

Остановилась она и на индивидуальных предпринимателях. Из самозанятых граждан 33 000 человек назвали себя индивидуальными предпринимателями. Но часть из них не пожелала регистрироваться официально и не присутствуют в информационных системах Министерства финансов. Соответственно, они не сдают налоговую декларацию, не платят налоги.

- Предпринимательский кодекс сегодня позволяет не регистрироваться индивидуальным предпринимателям, если годовой доход ниже 12-кратного размера минимального размера заработной платы. Здесь уже работают сотрудники органов Комитета госдоходов. Если сочтут, что доходы выше, чем 12 минимальных заработных плат, то их зарегистрируют в системе, – добавила Светлана Жакупова.

Из тех, кто назвал себя безработными, более 200 000 человек также не зарегистрировались в информационной системе Министерства труда и социальной защиты. Светлана Жакупова сетует, что порой люди сами не делают никаких шагов для улучшения своей жизни.

- Они не откажутся от трудоустройства, но при этом не делают и шага к тому, чтобы официально зарегистрироваться безработным, официально найти себе работу и получить постоянный надёжный источник дохода. С этими людьми мы работаем совместно с центрами занятости, чтобы их регистрировать как лиц, ищущих работу, и заняться их профессиональной подготовкой, – сказала вице-министр.

Она подчеркнула, что каждый человек имеет не только права, но и обязанности, и за себя отвечает в первую очередь он сам.

- Мы даём защиту за счёт государства, работодателя и за счёт самого человека. Первая из названных главой государства инициатив – очень классная, шикарная, действенная. Но при этом опять условие: если человек не работал, у него нет отчислений. Так же? И если он придёт за ипотечным кредитованием, ему дадут кредит? Конечно, не дадут! Поэтому здесь крайне важно, чтобы все работали честно, прозрачно. Участвовали в обязательных программах – это и пенсионная система, социальное страхование, медицинское страхование. И тогда государство действительно поможет человеку и с жильём, и с образованием, работой, безбедной старостью и социальным обеспечением, – сказала Светалана Жакупова.

9 февраля на расширенном заседании Правительства Президент Казахстана вновь поднял вопрос о ситуации вокруг самозанятого населения. По словам главы государства, эта часть граждан не платит налогов, и посчитать её численность профильные министерства не могут уже многие годы.

После заседания Правительства и смены министра труда Дуйсеновой на Абылкасымову работа над выводом казахстанцев "из тени" активизировалась. Например, Министерство финансов начало разработку соответствующего законопроекта. В документе, как ожидается, пропишут стимулирование самозанятых, чтобы вернуть их на "светлую" сторону рынка.

Также читайте по этой теме: Работающие и живущие «в тени»
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Комментарии к новости
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ваще
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да отмените тогда вообще пенсии . как в Китае.
там правда госслужашие и военные получают пенсии .
ну и нас так сделайте.возни будет меньше.разговоров.
народу будет меньше. с голоду вымрут.
все к тому идет.
15000 тенге. им то пофигу, получая 600000-1000000..
это так для закваски..
тут другое такое для сравнения
///Содержание тюремных заключенных обходится Казахстану в кругленькую сумму. Более 600 тысяч тенге в год уходит на одного осужденного, а у нас их 48 тысяч человек. ///
данные 2013 года . на преступника государство тратит 50000 в месяц.
сейчас соответственно тысяч 70-80.
ну и...
пенсионер с 15000 и преступник , который убил, или украл 100 млрд тенге, с 80000.
и этому преступнику лет 20-40.
ну и где я здесь вижу государство?

ваще
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в продолжение.
может пенсионерам, по желанию конечно , признаться что они преступники,
и выплачивать им по 80000 т в месяц?

§ Валентин
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7319
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 14.03.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Мы даём защиту за счёт государства, работодателя и за счёт самого человека. Первая из названных главой государства инициатив – очень классная, шикарная, действенная. Но при этом опять условие: если человек не работал, у него нет отчислений. Так же? И если он придёт за ипотечным кредитованием, ему дадут кредит? Конечно, не дадут!


Хыхы
Предлагаю официально оформленным ИП попробовать сходить в банки за ипотекой :)
Можно даже ссылаться на министра труда, вдруг поможет!
Профайл

декаданс
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
,,официально найти себе работу и получить постоянный надёжный источник дохода.,,
... :lol: а где у нас постоянные и надежные источники дохода?будьте добры,напишите их адреса,явки и пароли... :lol: :lol: :lol:

ваще
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
есть такое понятие- рента.
//Доход с капитала, имущества или земли, не требующий от получателя предпринимательской деятельности.///

имея например имущество или деньги, человек получает средства к существованию.
не работая.
земля Казахстана, ее недра принадлежат каждому жителю страны.
и если государство сдало ее в аренду, получает доходы от продажи недр,
каждый житель страны имеет право получить свою долю.
и где эта доля, у кого она в кармане?
а тут нате 15000 , с барского плеча.
вот об этом надо говорить.
а не как все поголовно посадить на поводок. и привязать к будке.

Иолис
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ну запели, лет через 25, такой валюты как тенге уже не будет, возможно и самой страны.

пэтриот
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Порядка 30 000 заявлений написали, в которых отказались от мер государственной поддержки, "только не трогайте и не спрашивайте мой статус",

На ,,пенсию,, или дети или еще лучше ликвидность хорошая (детям наверное все равно помогать придется,пока они встанут на ноги - сам как говорится ...) . Остальное - мелочь , мираж. Детям с детства запрещать , что бы прям ,,под коркой,, - не курить и не пить особенно.

Бывалый
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
на преступника государство тратит 50000 в месяц.

Если его выпустить на свободу, то ты на него будешь тратить в разы больше ))))))
Цитата:
ваще:
и где эта доля, у кого она в кармане?

Она в бюджете, олух ты царя небесного...
Именно на эту долю тебе щас строят и ремонтируют дороги, платят зарплаты врачам, которые тебя лечат, учителям, которые учат твоих детей, полиции, которая тебя охраняет, и так далее.
Ты чо, наивно полагаешь что ты столько налогов со своей мизерной зарплаты платишь, чтобы позволять такие траты в государстве?
Ты серьезно?

§ 112
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10117
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.03.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Предлагаю официально оформленным ИП попробовать сходить в банки за ипотекой :)
Можно даже

У меня их две..
Остались которые..
Профайл

ваще
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Она в бюджете, олух ты царя небесного...
Именно на эту долю тебе щас строят и ремонтируют дороги,


ты думал я другое от тебя услышу? ха-ха-ха.
твой ответ был так очевиден как всегда.
одни и те же грабли.
дороги построили , как и все остальное, при СССР, учителя, врачи- опытные все оттуда.
а ремонт , зарплаты, - это налоги- только не надо про самозанятых и ип.
крупные предприятия, нпз, недродобытчики, финансовые структуры платят такие налоги,
что их за глаза хватит на все что ты сказал. народу- то. меньше населения Москвы к примеру.
за 26 нет не построили ни одного нпз, про азс прокалякали, даже место выбрали- в урну.
експо, универсиада, помпезные мероприятия рулят.

[Исправлено: Gljuk, 14.03.2018 - 17:00]

ваще
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в продолжение. что бы ты лишний раз не словоблудил.
страны у которых нет таких природных недр,
нефти, газа, таблицы менделеева, думаешь на что живут? из тумбочки берут?
налоги. только налоги.
и при этом имею намного больший уровень социального обеспечения,
и уровень инфрастуктуры.

Сергей
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывалый, видимо вы наивно полагаете, что бюджет страны состоит из налогов отчисляемых физическими лицами! Вы действительно считаете, что у нас медицина и образование бесплатна?! По поводу ремонтов дорог и т.п., вы тоже хотите сказать, что выделеные финансы полностью осваиваются и никуда не уходят?!

§ Victor Yang
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10429
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.03.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
дороги построили , как и все остальное, при СССР

Ты ошибаешься. Дороги строятся новые и тратятся на их строительство сотни миллиардов тенге.Цитата:
ваще:
земля Казахстана, ее недра принадлежат каждому жителю страны.
и если государство сдало ее в аренду, получает доходы от продажи недр,
каждый житель страны имеет право получить свою долю.

Я ранее считал - там от добытой нефти по 40000 тенге в месяц на человека будет. От проданной - и того меньше. Тебя это сильно обогатит?
Цитата:
ваще:
крупные предприятия, нпз, недродобытчики, финансовые структуры платят такие налоги,
что их за глаза хватит на все что ты сказал.

Нет смысла говорить без цифр - это гадание на кофейной гуще. Я сомневаюсь, что можно содержать всех бюджетников на наши налоги.
Профайл

Народный контроль
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
декаданс:
а где у нас постоянные и надежные источники дохода?

микрорайон "Аэропорт", требуются электрики ,монтажники,сварщики ,отделочники, плиточники,каменщики и мн.другие строительные специальности!

осведомленный
Re: Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял...




Отправлено: 14.03.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Если его выпустить на свободу

Одного выпустят, на его место другой придет. Что изменится?

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