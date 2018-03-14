Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда

Министерство труда и социальной защиты выясняет жизненный статус каждого казахстанца, чтобы установить, работает человек или не работает и каковы его перспективы на получение пенсии, сообщает informburo.kz. С помощью подворового обхода в 2017 году удалось выявить статус 2,8 млн человек, которые ранее не были нигде зарегистрированы, сообщила вице-министр Светлана Жакупова. Зная их статус, министерство может предложить этим людям меры социальной поддержки.

Более 300 000 человек из опрошенных так и не определили свой статус, из них 30 000 человек официально отказались раскрывать свои данные.

- Порядка 30 000 заявлений написали, в которых отказались от мер государственной поддержки, "только не трогайте и не спрашивайте мой статус", – сказала Светлана Жакупова на брифинге в Минтруда.

Журналисты поинтересовались, действительно ли каждый по желанию может отказаться от формализации жизненного статуса и что ждёт таких людей. Вице-министр ответила, что казахстанцы, которые официально отказались от всех мер господдержки, в том числе и от обязательных социальных программ, таких как медстрахование и пенсионные взносы, за своё будущее будут отвечать самостоятельно.

- Скажу по факту. При выходе на пенсию, если у этого человека нет отчислений и взносов, то нет у него и трудового стажа, и права он на базовую пенсионную выплату имеет только в пределах 54% от прожиточного минимума. Сегодня это 15 274 тенге. Вот что я могу ответственно заявить по этим людям, – сказала вице-министр труда.

Остановилась она и на индивидуальных предпринимателях. Из самозанятых граждан 33 000 человек назвали себя индивидуальными предпринимателями. Но часть из них не пожелала регистрироваться официально и не присутствуют в информационных системах Министерства финансов. Соответственно, они не сдают налоговую декларацию, не платят налоги.

- Предпринимательский кодекс сегодня позволяет не регистрироваться индивидуальным предпринимателям, если годовой доход ниже 12-кратного размера минимального размера заработной платы. Здесь уже работают сотрудники органов Комитета госдоходов. Если сочтут, что доходы выше, чем 12 минимальных заработных плат, то их зарегистрируют в системе, – добавила Светлана Жакупова.

Из тех, кто назвал себя безработными, более 200 000 человек также не зарегистрировались в информационной системе Министерства труда и социальной защиты. Светлана Жакупова сетует, что порой люди сами не делают никаких шагов для улучшения своей жизни.

- Они не откажутся от трудоустройства, но при этом не делают и шага к тому, чтобы официально зарегистрироваться безработным, официально найти себе работу и получить постоянный надёжный источник дохода. С этими людьми мы работаем совместно с центрами занятости, чтобы их регистрировать как лиц, ищущих работу, и заняться их профессиональной подготовкой, – сказала вице-министр.

Она подчеркнула, что каждый человек имеет не только права, но и обязанности, и за себя отвечает в первую очередь он сам.

- Мы даём защиту за счёт государства, работодателя и за счёт самого человека. Первая из названных главой государства инициатив – очень классная, шикарная, действенная. Но при этом опять условие: если человек не работал, у него нет отчислений. Так же? И если он придёт за ипотечным кредитованием, ему дадут кредит? Конечно, не дадут! Поэтому здесь крайне важно, чтобы все работали честно, прозрачно. Участвовали в обязательных программах – это и пенсионная система, социальное страхование, медицинское страхование. И тогда государство действительно поможет человеку и с жильём, и с образованием, работой, безбедной старостью и социальным обеспечением, – сказала Светалана Жакупова.

9 февраля на расширенном заседании Правительства Президент Казахстана вновь поднял вопрос о ситуации вокруг самозанятого населения. По словам главы государства, эта часть граждан не платит налогов, и посчитать её численность профильные министерства не могут уже многие годы.

После заседания Правительства и смены министра труда Дуйсеновой на Абылкасымову работа над выводом казахстанцев "из тени" активизировалась. Например, Министерство финансов начало разработку соответствующего законопроекта. В документе, как ожидается, пропишут стимулирование самозанятых, чтобы вернуть их на "светлую" сторону рынка.

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