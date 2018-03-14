Освобожденным условно-досрочно в Казахстане могут полностью запретить употреблять алкоголь. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании мажилиса, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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В законопроекте устанавливаются дополнительные формы и методы профилактики рецидивных и совершаемых в состоянии опьянения правонарушений.
"В частности, вводится полный запрет на употребление алкогольных напитков лицам, освобожденным из мест лишения свободы условно-досрочно. Срок, в течение которого может быть установлен административный надзор в отношении ранее судимых лиц, увеличится с трех лет до погашения судимости", - сказал Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании в Мажилисе.
Он дополнил, что в связи с увеличением срока административного задержания с 3 до 24 часов вводятся правовые основания для задержанных, а также закрепляются их права и обязанности и условия содержания.
По его словам, данные нормы предлагаются в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел". В частности, поправки предусматривают создание департаментов полиции на базе департаментов внутренних дел, объединение департаментов полиции и местной полицейской службы с подчинением МВД.
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: может мне по немецки писать. Правилами форума - запрещено ваще: ночь коротка. и стреляют по небу ракеты. Ты,что? Спать не можешь,после мультиков Путина... :lol: :lol:
поедем на ярмарку. автобус заказали. там выгодно.
Бывалый: Ты больной? Бывалый: олух ты царя небесного... модератор? тебе вопрос?
Бывалый: Те дороги давно уже развалились. Очнись и оглянись. ты сверху на Кустанай, большую деревню посмотри, как четыре улицы было, так и осталось. в центре города земляные дороги. и дороги то...
Victor Yang: Тебя это сильно обогатит? ты вообще тему ветки хоть видел? тема про пенсии. и по то что государство бросило кость -15 тысяч. . а не про все население. а тебя понесло. да тогда проще...