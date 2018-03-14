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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: может мне по немецки писать. Правилами форума - запрещено ваще: ночь коротка. и стреляют по небу ракеты. Ты,что? Спать не можешь,после мультиков Путина... :lol: :lol:
14.03.18 18:34
затоболец
Цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае обещают такие же, как и на предыдущей
поедем на ярмарку. автобус заказали. там выгодно.
14.03.18 18:33
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Бывалый: Ты больной? Бывалый: олух ты царя небесного... модератор? тебе вопрос?
14.03.18 18:24
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Бывалый: Те дороги давно уже развалились. Очнись и оглянись. ты сверху на Кустанай, большую деревню посмотри, как четыре улицы было, так и осталось. в центре города земляные дороги. и дороги то...
14.03.18 18:19
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Victor Yang: Тебя это сильно обогатит? ты вообще тему ветки хоть видел? тема про пенсии. и по то что государство бросило кость -15 тысяч. . а не про все население. а тебя понесло. да тогда проще...
14.03.18 18:15
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Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО планируют в Казахстане

Tengrinews.kz

14 марта 2018, 11:30 |  Государство

Освобожденным условно-досрочно в Казахстане могут полностью запретить употреблять алкоголь. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании мажилиса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото

В законопроекте устанавливаются дополнительные формы и методы профилактики рецидивных и совершаемых в состоянии опьянения правонарушений.

"В частности, вводится полный запрет на употребление алкогольных напитков лицам, освобожденным из мест лишения свободы условно-досрочно. Срок, в течение которого может быть установлен административный надзор в отношении ранее судимых лиц, увеличится с трех лет до погашения судимости", - сказал Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании в Мажилисе.

Он дополнил, что в связи с увеличением срока административного задержания с 3 до 24 часов вводятся правовые основания для задержанных, а также закрепляются их права и обязанности и условия содержания.

По его словам, данные нормы предлагаются в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел". В частности, поправки предусматривают создание департаментов полиции на базе департаментов внутренних дел, объединение департаментов полиции и местной полицейской службы с подчинением МВД.
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Комментарии к новости
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Трезвеник
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...




Отправлено: 14.03.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Салкенова на выход. Твоя любимая тема.

гость
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...




Отправлено: 14.03.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трезвеник:
Салкенова на выход. Твоя любимая тема.


так ей теперь пить нельзя будет.

правп
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...




Отправлено: 14.03.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
алкоголь- моча шайтана

Zanoza
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...




Отправлено: 14.03.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно... КАК ЭТО СДЕЛАТЬ??? А если употребил, то что??? Назад на нары??? Так нас никакая амнистия не спасёт. Контингент постоянный будет. Как в кино. Украл, выпил - в тюрьму. Куды мы катимся??.................

федор
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...




Отправлено: 14.03.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
правильно!

гость
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...




Отправлено: 14.03.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а может и что кушать нельзя распишут.
идиотизм какой то.
а вот это как.
//По данным антикоррупционной службы, с позволения руководства тюрьмы Ермегияев "беспрепятственно употреблял алкогольные напитки", свободно пользовался мобильным телефоном и Интернетом, также ему
предоставлялись неограниченные свидания.///

те в тюрьме можно, а если выпустили- нельзя. непонятно.

Народный контроль
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...




Отправлено: 14.03.18 - 13:24
Комментарий удален модератором.

§ Victor Yang
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10429
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.03.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Интересно... КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???

Если по-тихому на кухне - никто и не проверит. А вот если при какой-нибудь шумихе в общественном месте попадётся - тут уже будут санкции.
Профайл

сергей кореец
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...




Отправлено: 14.03.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Интересно... КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???

как? берешь грелку , набираешь в нее спирт и все, свободен дядя

Zanoza
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...




Отправлено: 14.03.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если по-тихому на кухне - никто и не проверит. А вот если при какой-нибудь шумихе в общественном месте попадётся - тут уже будут санкции.

Ну, тогда правильная формулировка такая: рекомендовать воздержаться от приёма алкогольных напитков ... и пр... а пока это звучит так :"""""""Освобожденным условно-досрочно в Казахстане могут полностью запретить употреблять алкоголь"""" БОльшую глупость и не придумать! У нас запрет продавать спиртное детям до 16 лет НЕ РАБОТАЕТ. А тут, товарищи многоопытные уже. Пить нельзя, курить- колоться начнут(((

начальник
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...




Отправлено: 14.03.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
идея ни о чем вообще, ни чего не даст.
пить нельзя, женщин нельзя и т.д.
и как они будут проверять каждое утро дышать.
это будут новые условия для коррупции

§ Victor Yang
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10429
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.03.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
тогда правильная формулировка такая

Формулировку ещё не видели - пока только со слов журналистов. А они могут понять по-своему.
Профайл

ваще
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...




Отправлено: 14.03.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все предложения то "сверху", особенно в последнее время носят статусы-
- наказать, ужесточить,переименовать, поставить на учет, насильно заставить,
запретить лазить по сайтам ,
какое то затягивание ремешка вокруг шеи.

§ Валентин
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7319
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 14.03.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А вот если при какой-нибудь шумихе в общественном месте попадётся - тут уже будут санкции.


ЕМНИП, освобождённым по УДО и сейчас нельзя посещать увеселительные заведения.
Профайл

Бывалый
Re: Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО...




Отправлено: 14.03.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Интересно... КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???

УДО-шники вроде каждый день отмечаться должны у участкового...
Если придет с запахом - отправят на экспертизу, а потом назад на зону...

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