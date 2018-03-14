Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО планируют в Казахстане

Освобожденным условно-досрочно в Казахстане могут полностью запретить употреблять алкоголь. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании мажилиса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В законопроекте устанавливаются дополнительные формы и методы профилактики рецидивных и совершаемых в состоянии опьянения правонарушений.

"В частности, вводится полный запрет на употребление алкогольных напитков лицам, освобожденным из мест лишения свободы условно-досрочно. Срок, в течение которого может быть установлен административный надзор в отношении ранее судимых лиц, увеличится с трех лет до погашения судимости", - сказал Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании в Мажилисе.

Он дополнил, что в связи с увеличением срока административного задержания с 3 до 24 часов вводятся правовые основания для задержанных, а также закрепляются их права и обязанности и условия содержания.

По его словам, данные нормы предлагаются в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел". В частности, поправки предусматривают создание департаментов полиции на базе департаментов внутренних дел, объединение департаментов полиции и местной полицейской службы с подчинением МВД.