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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: может мне по немецки писать. Правилами форума - запрещено ваще: ночь коротка. и стреляют по небу ракеты. Ты,что? Спать не можешь,после мультиков Путина... :lol: :lol:
14.03.18 18:34
затоболец
Цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае обещают такие же, как и на предыдущей
поедем на ярмарку. автобус заказали. там выгодно.
14.03.18 18:33
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Бывалый: Ты больной? Бывалый: олух ты царя небесного... модератор? тебе вопрос?
14.03.18 18:24
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Бывалый: Те дороги давно уже развалились. Очнись и оглянись. ты сверху на Кустанай, большую деревню посмотри, как четыре улицы было, так и осталось. в центре города земляные дороги. и дороги то...
14.03.18 18:19
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Victor Yang: Тебя это сильно обогатит? ты вообще тему ветки хоть видел? тема про пенсии. и по то что государство бросило кость -15 тысяч. . а не про все население. а тебя понесло. да тогда проще...
14.03.18 18:15
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Умер Стивен Хокинг

14 марта 2018, 11:14 |  Общество

Умер британский физик-теоретик Стивен Хокинг. Ему было 76 лет. Об этом сообщает  informburo.kz со ссылкой на Twitter BBC и на представителя семьи. В заявлении его детей говорится: "Он был великим учёным, чьё наследие будет жить многие годы".

Стивен Хокинг/ Фото Reuters

Стивен Хокинг – английский физик-теоретик и популяризатор науки. Изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию чёрных дыр. Он высказал гипотезу, что чёрные дыры малой массы теряют энергию, испуская излучение, и в конце концов умирают.

В начале 1960-х годов у Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу. После длительной болезни Стивен Хокинг утратил способность говорить. Друзья подарили ему синтезатор речи, который был установлен на его кресле-коляске.

Стивен Хокинг был дважды женат, у него трое детей.

В октябре 2017 года школьник из Тараза Исаак Мустопуло встретился со своим кумиром Стивеном Хокингом. Долгожданную встречу Исаака Мустопуло со Стивеном Хокингом откладывали несколько раз.

Инвалид-колясочник Исаак Мустопуло из Казахстана разработал "Теорию гармонии", в которой описал процесс производства электроэнергии для космических аппаратов, и получил специальный приз Национального конкурса инноваций среди школьников. Как отмечает сам Исаак, огромное влияние на его решение заниматься наукой оказал английский физик-теоретик, космолог, популяризатор науки Стивен Хокинг, и встреча с ним была настоящей мечтой.

Исаак Мустопуло во время встречи со Стивеном Хокингом / Фото пресс-службы Британского совета
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Комментарии к новости

уан
Re: Умер Стивен Хокинг




Отправлено: 14.03.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очень жаль...

§ 112
Re: Умер Стивен Хокинг
112


(Пользователи)
Сообщений: 10117
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.03.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крутой мужик..
Сильный, выносливый и добивающийся своего..
Нам бы таких сюда..
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