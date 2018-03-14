Умер Стивен Хокинг
Умер британский физик-теоретик Стивен Хокинг. Ему было 76 лет. Об этом сообщает informburo.kz со ссылкой на Twitter BBC и на представителя семьи. В заявлении его детей говорится: "Он был великим учёным, чьё наследие будет жить многие годы".
Стивен Хокинг/ Фото Reuters
Стивен Хокинг – английский физик-теоретик и популяризатор науки. Изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию чёрных дыр. Он высказал гипотезу, что чёрные дыры малой массы теряют энергию, испуская излучение, и в конце концов умирают.
В начале 1960-х годов у Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу. После длительной болезни Стивен Хокинг утратил способность говорить. Друзья подарили ему синтезатор речи, который был установлен на его кресле-коляске.
Стивен Хокинг был дважды женат, у него трое детей.
В октябре 2017 года школьник из Тараза Исаак Мустопуло встретился со своим кумиром Стивеном Хокингом. Долгожданную встречу Исаака Мустопуло со Стивеном Хокингом откладывали несколько раз.
Инвалид-колясочник Исаак Мустопуло из Казахстана разработал "Теорию гармонии", в которой описал процесс производства электроэнергии для космических аппаратов, и получил специальный приз Национального конкурса инноваций среди школьников. Как отмечает сам Исаак, огромное влияние на его решение заниматься наукой оказал английский физик-теоретик, космолог, популяризатор науки Стивен Хокинг, и встреча с ним была настоящей мечтой.
Исаак Мустопуло во время встречи со Стивеном Хокингом / Фото пресс-службы Британского совета
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ваще: может мне по немецки писать. Правилами форума - запрещено ваще: ночь коротка. и стреляют по небу ракеты. Ты,что? Спать не можешь,после мультиков Путина... :lol: :lol:
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Бывалый: Ты больной? Бывалый: олух ты царя небесного... модератор? тебе вопрос?
Бывалый: Те дороги давно уже развалились. Очнись и оглянись. ты сверху на Кустанай, большую деревню посмотри, как четыре улицы было, так и осталось. в центре города земляные дороги. и дороги то...
Victor Yang: Тебя это сильно обогатит? ты вообще тему ветки хоть видел? тема про пенсии. и по то что государство бросило кость -15 тысяч. . а не про все население. а тебя понесло. да тогда проще...