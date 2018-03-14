Умер Стивен Хокинг

Умер британский физик-теоретик Стивен Хокинг. Ему было 76 лет. Об этом сообщает informburo.kz со ссылкой на Twitter BBC и на представителя семьи. В заявлении его детей говорится: "Он был великим учёным, чьё наследие будет жить многие годы".

Стивен Хокинг/ Фото Reuters

Стивен Хокинг – английский физик-теоретик и популяризатор науки. Изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию чёрных дыр. Он высказал гипотезу, что чёрные дыры малой массы теряют энергию, испуская излучение, и в конце концов умирают.

В начале 1960-х годов у Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу. После длительной болезни Стивен Хокинг утратил способность говорить. Друзья подарили ему синтезатор речи, который был установлен на его кресле-коляске.

Стивен Хокинг был дважды женат, у него трое детей.

В октябре 2017 года школьник из Тараза Исаак Мустопуло встретился со своим кумиром Стивеном Хокингом. Долгожданную встречу Исаака Мустопуло со Стивеном Хокингом откладывали несколько раз.

Инвалид-колясочник Исаак Мустопуло из Казахстана разработал "Теорию гармонии", в которой описал процесс производства электроэнергии для космических аппаратов, и получил специальный приз Национального конкурса инноваций среди школьников. Как отмечает сам Исаак, огромное влияние на его решение заниматься наукой оказал английский физик-теоретик, космолог, популяризатор науки Стивен Хокинг, и встреча с ним была настоящей мечтой.

Исаак Мустопуло во время встречи со Стивеном Хокингом / Фото пресс-службы Британского совета