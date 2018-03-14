Участница проекта "Нужные деньги" Нурай Ерканаткызы будет слышать пение птиц

В 68-м туре проекта «Нужные деньги» читатели "НГ" собрали 480 000 тенге на слуховой аппарат фирмы «Сименс» для 8-летней Нурай Ерканаткызы из Костаная. У девочки сложная врожденная патология - аномалия Мондини.

Раньше пациентам с таким диагнозом врачи помочь не могли. Но сейчас появились 24-канальные слуховые аппараты, которые позволяют различать звуки даже при недоразвитии структур среднего и внутреннего уха. Устанавливают их только в паре, так что нужно было собрать 960 000 тенге - для нашего проекта задача непосильная. Помочь Нурай также решили коллеги из газеты «Костанайские новости», которые собирали деньги на один аппарат в рамках своего проекта «Жизнь на ладони». На днях коллеги сообщили нам, что тоже необходимая сумма собрана.

Сегодня, 14 марта, утром в костанайском Центре слуха Gesundheit Нурай получила возможность ощущать мир звуков во всей полноте. Пока это только возможность, ведь мозг еще должен адаптироваться к новым для него сигналам. Чтобы четко различать и идентифицировать все звуки человеческой речи, девочке нужно пройти курсы специальных занятий с логопедом.

- Она очень хорошо занимается в школе, ей учеба вообще дается легко, - рассказала мама Нурай Акмарал ЕРЖАНОВА. - У нее стояли аппараты, которые выдаются по квоте, но они не подходят - в носке неудобные, мало звуков с ними слышно. И то она хорошо произносит такие сложные для глухих звуки, как «к» и «р». Потому что очень старательная и все, чему учит логопед, выполняет, как надо. А с новыми аппаратами ей будет еще легче учиться. Все, что нужно будет усвоить, она усвоит. Думаю, когда подрастет, будет говорить так же, как и другие дети. Спасибо, что есть «Нужные деньги» и «Жизнь на ладони»! Без ваших проектов, без людей, которые не пожалели денег, мы бы никогда не собрали на эти аппараты. Теперь я могу не бояться за ее будущее.

Современные слуховые аппараты Siemens Nitro 3mi позволят Нурай слышать пение птиц и шелест листвы - пока эти звуки ей незнакомы. В течение года на приборы распространяется гарантия, но немецкие аппараты при правильной эксплуатации ломаются крайне редко, а случае поломки в Костанае есть сервисный центр, где устранят любую неисправность. Сегодня в Центре слуха аппараты настроили и сделали слепки слуховых проходов Нурай, чтобы заказать новые вкладыши - эта часть аппаратов изготавливается индивидуально для обеспечения идеального прилегания. По мере роста ребенка вкладыши меняются на новые. Пока Нурай будет ходить со старыми вкладышами, но уже сейчас она может заниматься с логопедом и привыкать к восприятию более широкого диапазона звуковых волн.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА