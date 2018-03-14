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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: может мне по немецки писать. Правилами форума - запрещено ваще: ночь коротка. и стреляют по небу ракеты. Ты,что? Спать не можешь,после мультиков Путина... :lol: :lol:
14.03.18 18:34
затоболец
Цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае обещают такие же, как и на предыдущей
поедем на ярмарку. автобус заказали. там выгодно.
14.03.18 18:33
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Бывалый: Ты больной? Бывалый: олух ты царя небесного... модератор? тебе вопрос?
14.03.18 18:24
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Бывалый: Те дороги давно уже развалились. Очнись и оглянись. ты сверху на Кустанай, большую деревню посмотри, как четыре улицы было, так и осталось. в центре города земляные дороги. и дороги то...
14.03.18 18:19
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Victor Yang: Тебя это сильно обогатит? ты вообще тему ветки хоть видел? тема про пенсии. и по то что государство бросило кость -15 тысяч. . а не про все население. а тебя понесло. да тогда проще...
14.03.18 18:15
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Участница проекта "Нужные деньги" Нурай Ерканаткызы будет слышать пение птиц

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

14 марта 2018, 10:38 |  Общество

В 68-м туре проекта «Нужные деньги» читатели "НГ" собрали 480 000 тенге на слуховой аппарат фирмы «Сименс» для 8-летней Нурай Ерканаткызы из Костаная. У девочки сложная врожденная патология - аномалия Мондини.

Раньше пациентам с таким диагнозом врачи помочь не могли. Но сейчас появились 24-канальные слуховые аппараты, которые позволяют различать звуки даже при недоразвитии структур среднего и внутреннего уха. Устанавливают их только в паре, так что нужно было собрать 960 000 тенге - для нашего проекта задача непосильная. Помочь Нурай также решили коллеги из газеты «Костанайские новости», которые собирали деньги на один аппарат в рамках своего проекта «Жизнь на ладони». На днях коллеги сообщили нам, что тоже необходимая сумма собрана.

Сегодня, 14 марта, утром в костанайском Центре слуха Gesundheit Нурай получила возможность ощущать мир звуков во всей полноте. Пока это только возможность, ведь мозг еще должен адаптироваться к новым для него сигналам. Чтобы четко различать и идентифицировать все звуки человеческой речи, девочке нужно пройти курсы специальных занятий с логопедом.

- Она очень хорошо занимается в школе, ей учеба вообще дается легко, - рассказала мама Нурай Акмарал ЕРЖАНОВА. - У нее стояли аппараты, которые выдаются по квоте, но они не подходят - в носке неудобные, мало звуков с ними слышно. И то она хорошо произносит такие сложные для глухих звуки, как «к» и «р». Потому что очень старательная и все, чему учит логопед, выполняет, как надо. А с новыми аппаратами ей будет еще легче учиться. Все, что нужно будет усвоить, она усвоит. Думаю, когда подрастет, будет говорить так же, как и другие дети. Спасибо, что есть «Нужные деньги» и «Жизнь на ладони»! Без ваших проектов, без людей, которые не пожалели денег, мы бы никогда не собрали на эти аппараты. Теперь я могу не бояться за ее будущее.

Современные слуховые аппараты Siemens Nitro 3mi позволят Нурай слышать пение птиц и шелест листвы - пока эти звуки ей незнакомы. В течение года на приборы распространяется гарантия, но немецкие аппараты при правильной эксплуатации ломаются крайне редко, а случае поломки в Костанае есть сервисный центр, где устранят любую неисправность. Сегодня в Центре слуха аппараты настроили и сделали слепки слуховых проходов Нурай, чтобы заказать новые вкладыши - эта часть аппаратов изготавливается индивидуально для обеспечения идеального прилегания. По мере роста ребенка вкладыши меняются на новые. Пока Нурай будет ходить со старыми вкладышами, но уже сейчас она может заниматься с логопедом и привыкать к восприятию более широкого диапазона звуковых волн.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости

гостья
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 14.03.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как хорошо, когда людская отзывчивость и милосердие увенчиваются таким результатом! Счастья девочке!

Аноним
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 14.03.18 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в костанайском Центре слуха Gesundheit

Что-то в этом центре цены загибают. В Костанайском филиале "Радуги звуков" - цена 200 000 тнг за 1.
radugazvukov.ru/catalog/product/nitro-3mi
Потратил на гугление и звонок по телефону ровно 3 минуты. Та же история и с аппаратом Siemens Intuis 2P для Ясмины Назаровой - в "Радуге" он в 2 раза дешевле.

Бывалый
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 14.03.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Что-то в этом центре цены загибают.

А на этом и основаны все эти акции по сбору денег...
Хотите реально помочь - помогайте НЕ деньгами.

§ Victor Yang
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10429
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.03.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Хотите реально помочь - помогайте НЕ деньгами.

А как ты думаешь - много у нас людей могут самостоятельно выложить пусть даже 200 тыс на аппарат, чтобы помочь НЕ ДЕНЬГАМИ?
Профайл

1
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 14.03.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очень красивая и милая девочка!

Бывалый
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 14.03.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А как ты думаешь - много у нас людей могут самостоятельно выложить пусть даже 200 тыс на аппарат, чтобы помочь НЕ ДЕНЬГАМИ?

Вполне достаточно.
Я когда в частной фирме в Кустанае работал на рубеже веков, к шефу каждый день по 2-3 просителя заходили.
У всех то инвалид, то ребенок, то еще что-то подобное...
Пару-тройку раз в месяц деньги выделялись...
И не только к нему, знаю, ходили.
Пороги обивают часто.
И часто находят благотворителей.
Навскидку на порядок чаще, чем помогает проект "Нужные деньги".
Просто никто из этих коммерсов не пиарится на этом, в отличие от генерального спонсора этой затеи и редакции, вздернувшей носик...

Бывалый
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 14.03.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПС.
И, да: там зачастую помогают на миллионы тенге, а не на жалкие 100-200 тыс...
Просто люди не делают из своей помощи шоу вселенского масштаба.
Помогают и все.
Молча.

Аноним
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 14.03.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
пусть даже 200 тыс на аппарат

Но ведь можно ещё кому-то помочь, сумма-то немалая.

§ Victor Yang
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10429
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.03.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Но ведь можно ещё кому-то помочь, сумма-то немалая.

Я там про другое говорил. И с вами согласен. Странно с ценами как-то.
Профайл

§ Victor Yang
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10429
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.03.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
к шефу каждый день по 2-3 просителя заходили.
У всех то инвалид, то ребенок, то еще что-то подобное...

Не у всех есть силы и время ходить и искать благотворителя. Это во-первых.
Во-вторых, обычные люди тоже могут хотеть помочь - почему бы и нет?
В-третьих, даже если это и играет на руку редакции, это также играет и на популяризацию благотворительности - что в этом плохого-то?
Ну а про тех, кому удалось помочь, я уже молчу.
Профайл

Бывалый
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 14.03.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не у всех есть силы и время ходить и искать благотворителя. Это во-первых.

Ну вот что мешает всем участникам этого долгоиграющего шоу искать и находить?
НИ-ЧЕ-ГО. (ну кроме лени)
Поверь мне.
У них и близко нет такой критичности в сроках, с которой порой приходили просители к моему шефу...
Там люди приходили спасать тех, кому внезапно жить оставалось считанные дни...
Цитата:
Victor Yang:
Во-вторых, обычные люди тоже могут хотеть помочь - почему бы и нет?

Для этого есть благотворительные фонды, которые набирают пулл нуждающихся, регулярно добывают деньги, и обладают куда большими финансовыми и организационными возможностями чтобы помочь...
Цитата:
Victor Yang:
В-третьих, даже если это и играет на руку редакции, это также играет и на популяризацию благотворительности - что в этом плохого-то?

Плохого - слишком большой пеар на этом.
Прям пяткой в грудь себя бьют что-де на них чуть-ли не мир держится.
И при этом они ни разу не популяризировали благотворительные фонды, которые оказывают людям куда больше помощи...
Тьфу.
Противно этот цырк наблюдать.

Жума
Re: Участница проекта "Нужные деньги" Нурай...




Отправлено: 14.03.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наживаться на больных детей может только морально больные люди. Я не думаю что организация предоставляющиеся данной услуги завысили цену. Ведь деньги собирают всем миром? По этому и спрос может быть масштабным. Очень радует что "Наша газета" запускают такие проекты, помогают людям. Большой рахмет, низкий поклон Вам!

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