Угощениями, играми и викториной встретили Весну в историко-краеведческом музее Костаная

Сегодня, 13 марта в областном историко-краеведческом музее встретили праздник Весны - Наурыз. На фольклорно-этнографический праздник «Наурыз шапагаты» пригласили учеников 8 «В» класса СШ № 8.

- В этом году мы пораньше решили провести празднование Наурыза, так как в музее готовится очень много интересных мероприятий, - отметила экскурсовод Гаухар КЕНЕБАЕВА. - Наурыз - древнейший праздник, в этот день провожали Зиму. В этом году мы по традиции угостили гостей наурыз-коже. Изюминкой праздника сделали экскурс в традиции казахского народа. Решили рассказать про древние традиции и обычаи, о которых на подобных мероприятиях забывают. Я сама этот праздник люблю с детства, мы всегда его отмечали и поздравляли друг друга, не смотря на национальность.

И сотрудникам музея удалось удивить школьников. Нарядившись в национальные костюмы, они не просто рассказали о традициях, но и показали народные обряды.

- Один из праздников, который предшествует празднику весеннего равноденствия, называется Корису. Этот день обычно отмечают 14 марта, традиция распространена на западе Казахстана, - рассказывала ведущая. - Название праздника дословно переводится как «свидеться». Он символизирует наступление новой жизни и нового года. В этот праздник принято ходить в гости друг к другу и обязательно при этом пожимать руку, произнося: «Бiр жасынмен!».

Школьники начали было скучать, но лекцию сменили игры, атмосфера в холле музея оживилась.

Мальчишки состязались в кол куреси, играли в асыки и теңге ілу.

В последней игре трое школьников должны были, прыгая на одной ноге, собрать монеты, рассыпанные по полу. Больше всех собрал Тимур БЕЦ - 37 монеток. Мальчик оказался самым активным участником праздника, он отвечал на вопросы и заработал шоколадки для всей семьи.

- Я знаю много традиций и блюд казахского народа, мне об этом рассказывала моя бабушка, - поделился с «НГ» Тимур. - В музее был веселый праздник, мне понравилось, узнал много интересного про национальные костюмы. У нас в семье любят встречать Наурыз. Мама всегда готовит наурыз-коже и бешбармак.

По словам школьников, много нового они узнали из викторины. По правилам, из мешка нужно было достать один из асыков, покрашенных в разные цвета, которые символизировали тематику: традиции, национальная одежда или блюда.

- Было много песен. Жалко, что не было танцевального конкурса, - рассказала Анастасия ГРИТЬ. - Я занимаюсь танцами и постоянно исполняю национальные танцы, поэтому была бы рада такому конкурсу. Мы узнали много нового о кухне и традициях казахского народа.

- Когда нам сказали, что мы пойдем в музей, то подумали, что посидим часик и уйдем, - добавила ее подруга Злата ЗОЛОТЫХ. - Но все оказалось очень интересно, не зря мы пришли сюда. Приятно было, что за участие в конкурсах и викторинах давали шоколадки.

В конце праздника гостей угостили традиционным блюдом наурыз-коже и дали благословение.

- Мы ежегодно празднуем Наурыз в областном краеведческом музее, - рассказала «НГ» заведующая отделом экскурсионно-образовательной работы Бахытгуль МУРАТБЕКОВА. - И, конечно, одним из главных олицетворений праздника является его угощение - наурыз коже. Оно состоит из семи ингредиентов - это валяное мясо, кефир, курт, вода, соль и крупа. Среди наших сотрудников есть представители разных регионов страны, в которых разные рецепты наурыз коже. Блюдо я готовлю и для своей семьи, которые его очень любят, чтобы оно было вкуснее, добавляю побольше мяса. На праздник в музее приготовила большой казан угощения.

Фото Лики НОВИКОВОЙ