Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему «Я бомж»

На прошлой неделе семиклассники Затобольской СШ № 1 на уроке русского языка писали сочинение на тему «Я - бомж». Об этом необычном задании школьник рассказал своей бабушке Лидии ИСАЕВОЙ.

Она обратилась в «НГ» с просьбой взять комментарий у отдела образования и выяснить, что это было - новая учебная программа или креативная методика учителя.

- Я живу в Костанае, а внук - в Затобольске, вот он ко мне 10 марта приехал и рассказал об этом, - сообщила Лидия Яковлевна. - Мы всегда с ним говорим про учебу, он всегда делится со мной тем, как у него дела в школе. И вот он так и сказал: писали сочинение на тему «Я бомж». Дословно. Нужно было написать 150 слов. Он сидел там и выдумывал, что можно написать. Я когда услышала, мне аж дурно стало. Внуку тоже было неприятно про такое писать. У нас в Казахстане уже есть такая профессия, что ли?

Как выяснила «НГ», такая тема в новых методических пособиях для 7 класса действительно есть. Задание так и звучит: сочинить небольшое стихотворение или рассказ от лица бездомного человека, используя языковые средства и приемы анафору, инверсию.

- В методичке есть раздел, посвященный проблемам социальной защиты бездомных, - пояснила руководитель методического кабинета отдела образования акимата Костанайского района Гульмаржан ТАЖИКЕНОВА. - Кроме задания написать сочинение, ученики должны составить монолог на выбранную тему: проблемы бездомных в Казахстане, как помочь бездомным. Это методичка новая, 2017 года. По ней семиклассники работают в первый раз. Именно эта тема и задание написать сочинение составляют суммативную оценку за целый раздел.

Как отметила Тажикенова, если тема или задание есть в методическом пособии, то не давать их ученикам педагоги не могут.

- Мы тоже не в восторге от такой темы... - призналась она. - В таком случае можно только оставить жалобу на сайте Министерства образования. Пусть родители пишут, обращаются.

В методичке указано, что его разрабатывали специалисты из Центра педагогических измерений Автономной организации образования "Назарбаев интеллектуальные школы".

В администрации школы на эту ситуацию отреагировали спокойнее. «Ну, если тема такая, что сделаешь?» - коротко сказал директор Затобольской средней школы № 1 Кайсар СМАДЬЯРОВ и передал трубку завучу по учебной работе.

- Я не думаю, что именно так была сформулирована тема, - прокомментировала «НГ» Динара АЙТУАРОВА. - Возможно, что словом «бомж» ребенку было удобнее заменить длинное задание или определение темы сочинения. В этом разделе приводятся разные жизненные истории, ситуации. Рассказывается, куда можно обратиться, если потерял документы и так далее. Такие задания ставят перед учениками различные вопросы, чтобы те задумывались, учат их анализировать. У нас программа, стандарты, мы это ничем заменить не можем.

Фото предоставлены отделом образования акимата Костанайского района