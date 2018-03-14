Быстрее не бывает

Форум
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: может мне по немецки писать. Правилами форума - запрещено ваще: ночь коротка. и стреляют по небу ракеты. Ты,что? Спать не можешь,после мультиков Путина... :lol: :lol:
14.03.18 18:34
затоболец
Цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае обещают такие же, как и на предыдущей
поедем на ярмарку. автобус заказали. там выгодно.
14.03.18 18:33
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Бывалый: Ты больной? Бывалый: олух ты царя небесного... модератор? тебе вопрос?
14.03.18 18:24
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Бывалый: Те дороги давно уже развалились. Очнись и оглянись. ты сверху на Кустанай, большую деревню посмотри, как четыре улицы было, так и осталось. в центре города земляные дороги. и дороги то...
14.03.18 18:19
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Victor Yang: Тебя это сильно обогатит? ты вообще тему ветки хоть видел? тема про пенсии. и по то что государство бросило кость -15 тысяч. . а не про все население. а тебя понесло. да тогда проще...
14.03.18 18:15
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему «Я бомж»

Татьяна НАЗАРУК

14 марта 2018, 09:03 |  Общество

На прошлой неделе семиклассники Затобольской СШ № 1 на уроке русского языка писали сочинение на тему «Я - бомж». Об этом необычном задании школьник рассказал своей бабушке Лидии ИСАЕВОЙ.

Она обратилась в «НГ» с просьбой взять комментарий у отдела образования и выяснить, что это было - новая учебная программа или креативная методика учителя.

- Я живу в Костанае, а внук - в Затобольске, вот он ко мне 10 марта приехал и рассказал об этом, - сообщила Лидия Яковлевна. - Мы всегда с ним говорим про учебу, он всегда делится со мной тем, как у него дела в школе. И вот он так и сказал: писали сочинение на тему «Я бомж». Дословно. Нужно было написать 150 слов. Он сидел там и выдумывал, что можно написать. Я когда услышала, мне аж дурно стало. Внуку тоже было неприятно про такое писать. У нас в Казахстане уже есть такая профессия, что ли?

Как выяснила «НГ», такая тема в новых методических пособиях для 7 класса действительно есть. Задание так и звучит: сочинить небольшое стихотворение или рассказ от лица бездомного человека, используя языковые средства и приемы анафору, инверсию.

- В методичке есть раздел, посвященный проблемам социальной защиты бездомных, - пояснила руководитель методического кабинета отдела образования акимата Костанайского района Гульмаржан ТАЖИКЕНОВА. - Кроме задания написать сочинение, ученики должны составить монолог на выбранную тему: проблемы бездомных в Казахстане, как помочь бездомным. Это методичка новая, 2017 года. По ней семиклассники работают в первый раз. Именно эта тема и задание написать сочинение составляют суммативную оценку за целый раздел.

Как отметила Тажикенова, если тема или задание есть в методическом пособии, то не давать их ученикам педагоги не могут.

- Мы тоже не в восторге от такой темы... - призналась она. - В таком случае можно только оставить жалобу на сайте Министерства образования. Пусть родители пишут, обращаются.

В методичке указано, что его разрабатывали специалисты из Центра педагогических измерений Автономной организации образования "Назарбаев интеллектуальные школы".

В администрации школы на эту ситуацию отреагировали спокойнее. «Ну, если тема такая, что сделаешь?» - коротко сказал директор Затобольской средней школы № 1 Кайсар СМАДЬЯРОВ и передал трубку завучу по учебной работе.

- Я не думаю, что именно так была сформулирована тема, - прокомментировала «НГ» Динара АЙТУАРОВА. - Возможно, что словом «бомж» ребенку было удобнее заменить длинное задание или определение темы сочинения. В этом разделе приводятся разные жизненные истории, ситуации. Рассказывается, куда можно обратиться, если потерял документы и так далее. Такие задания ставят перед учениками различные вопросы, чтобы те задумывались, учат их анализировать. У нас программа, стандарты, мы это ничем заменить не можем.

Фото предоставлены отделом образования акимата Костанайского района
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.03.18 17:35 Цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае обещают такие же, как и на предыдущей
14.03.18 16:29 В конце недели в Костанайской области ожидается усиление ветра и снег
14.03.18 16:07 Костанайцев на Наурыз приглашают бесплатно посетить конные соревнования
14.03.18 14:52 Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
14.03.18 14:20 Жительницу Костаная судят по обвинению в убийстве сына
14.03.18 11:50 Костанайский лыжник Александр Колядин стал чемпионом Паралимпийских игр
14.03.18 11:30 Запретить употреблять алкоголь освобожденным по УДО планируют в Казахстане
14.03.18 11:14 Умер Стивен Хокинг
14.03.18 10:38 Участница проекта "Нужные деньги" Нурай Ерканаткызы будет слышать пение птиц
13.03.18 20:03 Костанайские экологи проверяют, был ли сброс канализационных вод на участки садоводческого общества "Мичуринец"

Комментарии к новости
Страница 1 из 3123»

аноним
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в костанае тоже писали

Бывалый
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У нас в Казахстане уже есть такая профессия, что ли?

Это не профессия.
Это образ жизни.
Да, такие люди есть.
И не надо ограждать детей от реальности.
Пусть пишут на такую тему сочинения.
Пусть пропускают через себя их жизнь.
Пусть учатся понимать что бомжи тоже люди.
Чтобы потом не жгли их, бомжей, живьем на забаву...

сакен
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дно.....в стране. дети наше будущее...конец

§ лимон
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 642
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.03.18 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а темы "Я аким" нету случайно темы для сочинения?
Профайл

§ Victor Yang
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10429
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.03.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По-моему, нормальная тема. Она интересна именно тем, что ученик пытается посмотреть на мир глазами представителя другой социальной группы, других жизненных взглядов. Правда, не все школьники догадываются, что причина там, по большей части, одна.
Профайл

Хвост
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы больше удивился теме "я баба лида"

§ лимон
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 642
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.03.18 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Она интересна именно тем, что ученик пытается посмотреть на мир глазами представителя другой социальной группы, других жизненных взглядов.


это дно, какие жизненные взгляды? выжить?
Профайл

Zanoza
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неплохо было бы такое сочинение написать нашим министрам, мажилисменам и прочим государственным мужам и дамам. Пусть рассказали бы сколько приключений они могли бы испытать, лишившись в один миг всех честно заработанных благ. Пусть бы написали, как будут жить их дети, привыкшие есть, пить и, вообще жить, не так как другие. А ещё лучше, устроить для них такой "аттракцион". Отобрать ВСЁ. Пусть недельку среди народа "потрутся"... может и легче жить станет НАРОДУ, на службе у которого они состоят.

Житель
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 09:51
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
такая тема в новых методических пособиях для 7 класса действительно есть. Задание так и звучит: написать рассказ-повествование от лица бездомного с элементами рассуждения для блога в Интернете.
Умора! Ты куда, Одиссей, от жены, от детей...?
На восток, на запад, на юг и на север! С тех пор и стал я бомжом.,У меня есть дом в котором правда я не живу. У меня была любимая жена, у меня был любимый сын у меня была любимая работа.
Синька рулит ! Я забухал конечно по черному. Месяца два пил не просыхая,И вот я остался на улице Хотел устроиться на работу, работы нет не берут без паспорта Весь день брожу собираю бутылки вливаю в себя бухло и все больше ничего мне не надо.
(Сочинение на тему как я стал бомжом)
У каждого из них наверняка был шанс и не один найти работу,но это же работать надо. Лучше собрать бутылки быстро сдать и выпить.

§ Victor Yang
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10429
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.03.18 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
это дно, какие жизненные взгляды? выжить?

Да хотя бы. Другие ценности, другие приоритеты. Это в любом случае другая точка зрения.
Профайл

гость
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мне актуальнее тема: я чинуша-вор и на свободе! Есть у кого советы по теме брать, недорого.

Народный контроль
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще нужная тема. Наши бомжи не свалились к нам с луны. Это бывшие ученики этих школ! Я знала двоих бомжей в прошлом которые были школьными преподавателями, один из них был историком другой был учителем НВП. Так что не надо отстраняться от этой проблемы. И в том что ученики пишут на эту тему нет ничего плохого.Возможно об проблемах возникновения бомжевания задумаются не только ученики но и учителя.

Zanoza
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Другие ценности, другие приоритеты.

Это какие?? На уровне одноклеточного? Вы предложите ЛЮБОМУ бомжу честный заработок.... фиг кто согласится, ещё. Особенно летом. Они даже в ночлежку идут только в случае крайней необходимости, потому, что там надо вести себя как человек. Вовремя придти, не бухать, не безобразничать. Если и обратить внимание детей на этот слой общества, то сочинение должно называться КАК НЕ СТАТЬ БОМЖОМ в самой тяжкой жизненной ситуации. Ибо падать, всегда легче и проще, чем подниматься.
Цитата:
Бывалый:
Пусть учатся понимать что бомжи тоже люди.
Чтобы потом не жгли их, бомжей, живьем на забаву...

Я никогда не писала сочинений на эту тему, почему я не сожгла живьём ни одно живое существо? По вашей логике, я обязательно должна была это сделать. Как ни странно, понимаю, что бомжи тоже люди... Более того, в лихие времена, когда в независимом государстве осталась один на один со своими проблемами, почему-то не пошла жить в подвал, а вкалывала.

Далекий
Re: Семиклассники в школе Затобольска писали сочинение на тему...




Отправлено: 14.03.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Креативно... А слабо написать сочинение на тему Я - Опозиционер ???

Страница 1 из 3123»

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 140
Пользователей: 0
Всего: 140

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх