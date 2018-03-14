На прошлой неделе семиклассники Затобольской СШ № 1 на уроке русского языка писали сочинение на тему «Я - бомж». Об этом необычном задании школьник рассказал своей бабушке Лидии ИСАЕВОЙ.
Она обратилась в «НГ» с просьбой взять комментарий у отдела образования и выяснить, что это было - новая учебная программа или креативная методика учителя.
- Я живу в Костанае, а внук - в Затобольске, вот он ко мне 10 марта приехал и рассказал об этом, - сообщила Лидия Яковлевна. - Мы всегда с ним говорим про учебу, он всегда делится со мной тем, как у него дела в школе. И вот он так и сказал: писали сочинение на тему «Я бомж». Дословно. Нужно было написать 150 слов. Он сидел там и выдумывал, что можно написать. Я когда услышала, мне аж дурно стало. Внуку тоже было неприятно про такое писать. У нас в Казахстане уже есть такая профессия, что ли?
Как выяснила «НГ», такая тема в новых методических пособиях для 7 класса действительно есть. Задание так и звучит: сочинить небольшое стихотворение или рассказ от лица бездомного человека, используя языковые средства и приемы анафору, инверсию.
- В методичке есть раздел, посвященный проблемам социальной защиты бездомных, - пояснила руководитель методического кабинета отдела образования акимата Костанайского района Гульмаржан ТАЖИКЕНОВА. - Кроме задания написать сочинение, ученики должны составить монолог на выбранную тему: проблемы бездомных в Казахстане, как помочь бездомным. Это методичка новая, 2017 года. По ней семиклассники работают в первый раз. Именно эта тема и задание написать сочинение составляют суммативную оценку за целый раздел.
Как отметила Тажикенова, если тема или задание есть в методическом пособии, то не давать их ученикам педагоги не могут.
- Мы тоже не в восторге от такой темы... - призналась она. - В таком случае можно только оставить жалобу на сайте Министерства образования. Пусть родители пишут, обращаются.
В методичке указано, что его разрабатывали специалисты из Центра педагогических измерений Автономной организации образования "Назарбаев интеллектуальные школы".
В администрации школы на эту ситуацию отреагировали спокойнее. «Ну, если тема такая, что сделаешь?» - коротко сказал директор Затобольской средней школы № 1 Кайсар СМАДЬЯРОВ и передал трубку завучу по учебной работе.
- Я не думаю, что именно так была сформулирована тема, - прокомментировала «НГ» Динара АЙТУАРОВА. - Возможно, что словом «бомж» ребенку было удобнее заменить длинное задание или определение темы сочинения. В этом разделе приводятся разные жизненные истории, ситуации. Рассказывается, куда можно обратиться, если потерял документы и так далее. Такие задания ставят перед учениками различные вопросы, чтобы те задумывались, учат их анализировать. У нас программа, стандарты, мы это ничем заменить не можем.
Фото предоставлены отделом образования акимата Костанайского района
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: может мне по немецки писать. Правилами форума - запрещено ваще: ночь коротка. и стреляют по небу ракеты. Ты,что? Спать не можешь,после мультиков Путина... :lol: :lol:
поедем на ярмарку. автобус заказали. там выгодно.
Бывалый: Ты больной? Бывалый: олух ты царя небесного... модератор? тебе вопрос?
Бывалый: Те дороги давно уже развалились. Очнись и оглянись. ты сверху на Кустанай, большую деревню посмотри, как четыре улицы было, так и осталось. в центре города земляные дороги. и дороги то...
Victor Yang: Тебя это сильно обогатит? ты вообще тему ветки хоть видел? тема про пенсии. и по то что государство бросило кость -15 тысяч. . а не про все население. а тебя понесло. да тогда проще...