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Родниковые воды затопили проезжую часть ул. Тобольской в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

13 марта 2018, 16:24 |  Происшествия

Проезжую часть в частном секторе по ул. Тобольской-Дачной топит родниковыми водами уже около двух месяцев. Как сообщил "НГ" житель этого района Костаная Александр КУЛЕВ, городские власти за это время никаких мер толком не предпринимали.

- Пару раз приезжали, кучи льда надолбили и сгребли их к обочине, - описал он ситуацию. - 8 марта сильно стало топить, совсем сложно было проехать по улице. Жители рядом стоящих домов долбят канавки для слива. Вот вчера, 12 марта, работники «Таза Жол» приезжали и чистили, но вода так и поступает.

Корреспонденты «НГ» приехали на это место сегодня, 13 марта, в 14.20.

Недалеко от перекрестка улиц Тобольской и Дачной, в узком проулке между частными домами, где течет родник, образовался толстый слой льда. Рядом - лог, вода в нем замерзает и родник пробивает себе дорогу на проезжую часть и к ближайшим домам.

Около дома № 104 по ул. Тобольской с водой пытались справиться сотрудники ТОО «АБЗ+». Они пробили замерзший верхний слой и откачивали воду в сторону озера Шахринка. По обочинам дорог - кучи льда, который счищали с проезжей части.

Мастер дорожного участка ТОО «АБЗ+» Самат ОМАРОВ пояснил «НГ», что затопление продолжается уже около двух месяцев, и все это время коммунальные службы регулярно сюда приезжали.

- Как жалобы пошли, так мы сразу сюда и приехали, - рассказал Омаров. - Видите, в этом году снега мало, лог не заснеженный. Вода обычно бежит под снегом и не замерзает, а в этом году - ситуация обратная. И еще народ помогает: в лог бросают мусор и он забивается. Сейчас мы будем воду откачивать, сливную трубу промывать шлангом с горячей водой. Мы здесь периодически работаем. Когда на улице тепло, вода бежит и здесь нормально. А чуть только мороз, все снова замерзает.

Сегодня рабочие также должны прорезать лед в логу и расширить русло родника, чтобы вода могла уходить дальше и не затронула жилые дома.

По словам Омарова, на этот участок выезжают также сотрудники и техника ГКП «Костанай-Су» и ТОО «Таза Жол».

Один из местных жителей, который отказался представиться, тоже считает, что в подтоплении виноваты соседи, которые скидывают мусор в лог.

- Этот лог идет от магазина «Березка», одни его засыпают шлаком, вторые застроили все, сараи построили, а третьи мусором забросали, - высказался пенсионер. - Вы же не видели, сколько тут мусора весной. Службы работают... В позапрошлом году тоже тут около месяца копошились, траншеи копали, машины около месяца работали. Года два такой ерунды не было.

В УЧС Костаная «НГ» заверили, что акимат в курсе ситуации и все контролирует. По жалобам местных жителей на ул. Тобольскую были направлены подрядные организации. И отметили, что угрозы подтопления жилых домов нет.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости

Бывалый
Re: Родниковые воды затопили проезжую часть ул. Тобольской в...




Отправлено: 13.03.18 - 16:51
Комментарий удален модератором.

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