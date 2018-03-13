До конца 2018 года футбольный клуб «Тобол» должен стать полностью частным

Это соответствует Комплексному плану приватизации объектов госсобственности в Костанайской области на 2016-2020 годы. Согласно ему, в конкурентную среду передаются 22 объекта, 9 из которых уже проданы.

Среди них есть два, где продана часть государственных долей: 25% в ТОО «Тазарту Аркалык» и 50% в ТОО «ФК «Тобол». Намечено в этом году продать еще 25% участия в аркалыкском ТОО.

Алма Жусупова /Фото из архива "НГ"

Продажа доли госучастия в футбольном клубе произошла в конце декабря 2016 года за 23 млн 978 тыс тенге. На 2018 год запланирована продажа оставшихся 50%, сообщила 12 марта на аппаратном совещании в областном акимате руководитель управления финансов Алма ЖУСУПОВА.

- Сейчас идет оценка имущества ФК, буквально 1 марта на это был заключен договор, - пояснила она корреспонденту «НГ». - По завершении будет назначена дата торгов. Планируем, что первые пройдут в апреле. Будет ли на них иметь преимущество тот, кто купил первые 50%? Нет. Именно потому, что объект входит в план приватизации. Это оговорено в законе. Если бы торги были инициативными, мы бы предложили покупку ему первому - как партнеру. Но данном случае, если он будет участвовать, то на общих основаниях.

Кроме двух названных объектов в этих ТОО (а объекты продажи - это не сами товарищества, а доли участия в их капитале государства), снова будет продаваться 100% доли участия государства в костанайском ТОО «Тазалык 2012», которое занимается сбором и утилизацией бытовых отходов в областном центре. Предыдущий договор купли-продажи, заключенный по итогам торгов в 2017 году, экономический суд признал недействительным.

Из перечня объектов приватизации исключен один - ТОО «Iскер Аркалык», а остальные 11 подпали под процедуру ликвидации.

У шести она завершена, а для лисаковского ТОО «Общежитие», ТОО «Центр молодежных инициатив» в Костанае, костанайских ГКП «Дворец спорта», ГКП «Бассейн» и АО «Комсомольская птицефабрика» еще продолжаются.

Первые два ликвидируются, так как не были проданы по итогам трех торгов. По ТОО «Центр молодежных инициатив» ликвидационной комиссией ведутся судебные разбирательства по взысканию суммы дебиторской задолженности, сообщила на совещании руководитель управления. Планируемый срок завершения ликвидации здесь - декабрь 2018 года. По ТОО «Общежитие» все еще пытаются найти инвестора, готового погасить долги и предоставить площади в аренду жильцам общежития. Согласно планам акимата Лисаковска, ликвидация будет завершена также в декабре 2018 года.

- Что касается Дворца спорта и бассейна в Костанае - речь идет о ликвидации юридических лиц, - пояснила «НГ» Алма Жусупова. - Здесь наша задача - уменьшить количество государственных предприятий, что важно для оздоровления конкурентной среды. А вторая сторона дела - снизить расходы на содержание аппаратов этих ГКП. Три будут сведены в одно - ГКП «Центральный стадион», работающее в сфере физкультуры и спорта. Туда на баланс передается имущество, будет одна бухгалтерия.

В АО «Комсомольская птицефабрика» с первых постсоветских времен осталась доля государственного участия, размер которой - менее 1%. Ее пытались выставить на торги. Однако, по словам Жусуповой, сейчас идет процедура банкротства АО. До окончания ее объект с торгов снимается.