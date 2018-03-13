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Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской организацией
это только что прочитал в твитере Амиржана Косанова, о запрете ДВК
13.03.18 21:54
аргентинец
Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской организацией
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Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской организацией

Tengrinews.kz

13 марта 2018, 12:09 |  Государство

Генеральная прокуратура выступила с заявлением на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Мухтар Аблязов /Фото РИА "Новости"

Представители ведомства обратились в суд с заявлением о признании организации Мухтара Аблязова - ДВК - экстремистской.

"Сегодня решением Есильского суда Астаны данное заявление удовлетворено в полном объеме. Судом деятельность ДВК признана экстремистской и запрещена на всей территории РК, в том числе путем распространения информационных материалов и использования СМИ, сетей телекоммуникаций, социальных сетей, мессенджеров и видеохостингов", - сообщила официальный представитель Генеральной прокуратуры РК Оксана Лоскутова.

Также в Генпрокуратуре заявили, что Аблязов провоцирует протестные настроения.

"Нарушая требования Конституции РК, при помощи соцсетей, мессенджеров, распространения листовок с обращениями к различным группам населения Аблязов активно призывает граждан Казахстана вступать в ДВК, формирует негативный образ действующей власти, провоцирует протестные настроения. Тем самым планомерно разжигает социальную вражду и рознь", - заявила официальный представитель ведомства Оксана Лоскутова.

"Преступной целью руководителя ДВК Мухтара Аблязова и его активистов, несмотря на неоднократные утверждения о мирных акциях протеста, являются свержение и захват власти. Подобные действия по закону о противодействии экстремизму признаются политическим экстремизмом и преследуются как преступление против безопасности государства", - добавила она.

Казахстанцев предупредили об уголовной ответственности за распространение публикаций ДВК.

"Генеральная прокуратура разъясняет, после решения суда любое участие и финансирование деятельности экстремистской организации ДВК повлечет уголовную ответственность в соответствие со статьями 182, 258, 405 УК РК. Под участием понимается агитация и пропаганда идей ДВК, изготовление, выпуск, тиражирование и распространение любыми средствами публикаций, листовок, постов, комментариев и иных информационных материалов ДВК", - сказала официальный представитель Генеральной прокуратуры Казахстана Оксана Лоскутова на брифинге в СЦК.

"В соответствии с действующим законодательством лица, добровольно прекратившие участие в деятельности экстремистской группы, освобождаются от уголовной ответственности", - добавила Лоскутова.

В Генпрокуратуре отметили, по фактам возбуждения социальной розни, пропаганды и публичных призывов к захвату власти органами национальной безопасности и внутренних дел проводятся досудебные расследования.

"С начала этого года в пяти регионах нашей республики уже возбуждены уголовные дела по фактам экстремистской деятельности, связанные с активистами ДВК. (…) За создание, руководство и участие в деятельности экстремистской группы уголовная ответственность предусматривает меру наказания в виде лишения свободы на срок от 2 до 17 лет", - сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Ерлан Абаев.

Он отметил, что под участием следует понимать не только непосредственное участие в актах экстремизма, но и выполнение иных действий в интересах этой организации: обеспечение транспортом, размещение публикаций, листовок, постов , комментариев, систематическое укрывательство членов такой группы.

"В целях гуманизма законодатель предусмотрел, что в том случае, если лицо сознательно прекратит свое участие в деятельности экстремистской организации, он может быть освобожден от уголовной ответственности. (...) Любые высказывания, комментарии в поддержку идей экстремистской организации, а таковой она признана решением суда, будут считаться поддержкой экстремистской деятельности. Это надо иметь в виду", - заключил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры.
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Комментарии к новости
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Иолис
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оставлю комментарий, мы вас не боимся.

* 112
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10103
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 12:45
Комментарий удален модератором.
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§ ElleR
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 13.03.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А "молчаливая"подписка на канал тов. Облязова тож щитается экстремизмом?
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Уася
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мда.... скоро дышать запрещать будут на законодательном уровне!

Татарин
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо всерьёз власть его опасается, раз на такое пошли. А как же свобода слова, которая в конституции прописаны?

Вера
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочется многое написать, про то как я плохо живу в этой стране и с какими сложностями сталкиваюсь ежедневно, но мне страшно вдруг меня посадят за это.

кустанаец
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что гайдаевские , чекушка и бегун не комментируют яро.
как так?

Татьяна
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"заявили, что Аблязов провоцирует протестные настроения."
не, он может их только использовать, энти настроения. А провоцируются они в основном крайне низким уровнем жизни и крайне высоким уровнем коррупции. Но по-прежнему удобнее бороться со следствием, а не с причиной

* 112
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10103
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
То что я сказал очень выглядит экстремистким..
Да уш..
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правп
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
феномен аблязова жесть какая то, особенно удивляет, как банкир умудряется людям в мозги закачивать про социальную справедливость

§ сайлау курманов
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2637
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.03.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за последние два года уровень жизни граждан упал в разы , мой знакомый регулярно берет кредит в каспи-банке и при первой же возможности отдает и снова берет , таких почти полгорода , банкиры руки греют , простые граждане очень бедны и просвета не видно , выручки в магазинах тоже упали , понятно что правительство делает все возможное чтоб погасить протестное настроение , но это не выход , помогайте реально а не пустыми намерениями
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111
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребят, а ниче что этот Аблязов в свое время наворовал наши с вами денежки и укатил за бугор? теперь он борец за правду по вашему?

аргентинец
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот счас напишу что нибудь против действующей власти, например что коррупционеры поголовно из нуротана из министерств, акимы всяких масштабов которые как в передаче Диалоги о рыбалке" где рыбку поймав снова отпускают, все я теперь экстремист. Пипец, куда катимся? Теперь сиди и смотри хабар, радуйся жизни.

йцукен
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да все верно говорите, проблема не в Аблязове проблема в жизни людей а точнее в ее отсутствии. Многие просто существуют работают теряя бесценные дни жизни для того чтобы было что поесть на сегодня и на завтра. Вот с этого и начинаются бунты - голодные бунты. Сытый и довольный жизнью человек никогда не вступит в партию с сомнительными целями. Печально, но я думаю что ничего не изменится в нашей стране, я считаю что нашу страну ждет печальный исход.

вкладчик
Re: Партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской...




Отправлено: 13.03.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ребят, а ниче что этот Аблязов в свое время наворовал наши с вами денежки


да ни че так было . в бта 14 процентов годовых в валюте.
никто не жаловался.

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