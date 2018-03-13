Генеральная прокуратура выступила с заявлением на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Мухтар Аблязов /Фото РИА "Новости"
Представители ведомства обратились в суд с заявлением о признании организации Мухтара Аблязова - ДВК - экстремистской.
"Сегодня решением Есильского суда Астаны данное заявление удовлетворено в полном объеме. Судом деятельность ДВК признана экстремистской и запрещена на всей территории РК, в том числе путем распространения информационных материалов и использования СМИ, сетей телекоммуникаций, социальных сетей, мессенджеров и видеохостингов", - сообщила официальный представитель Генеральной прокуратуры РК Оксана Лоскутова.
Также в Генпрокуратуре заявили, что Аблязов провоцирует протестные настроения.
"Нарушая требования Конституции РК, при помощи соцсетей, мессенджеров, распространения листовок с обращениями к различным группам населения Аблязов активно призывает граждан Казахстана вступать в ДВК, формирует негативный образ действующей власти, провоцирует протестные настроения. Тем самым планомерно разжигает социальную вражду и рознь", - заявила официальный представитель ведомства Оксана Лоскутова.
"Преступной целью руководителя ДВК Мухтара Аблязова и его активистов, несмотря на неоднократные утверждения о мирных акциях протеста, являются свержение и захват власти. Подобные действия по закону о противодействии экстремизму признаются политическим экстремизмом и преследуются как преступление против безопасности государства", - добавила она.
Казахстанцев предупредили об уголовной ответственности за распространение публикаций ДВК.
"Генеральная прокуратура разъясняет, после решения суда любое участие и финансирование деятельности экстремистской организации ДВК повлечет уголовную ответственность в соответствие со статьями 182, 258, 405 УК РК. Под участием понимается агитация и пропаганда идей ДВК, изготовление, выпуск, тиражирование и распространение любыми средствами публикаций, листовок, постов, комментариев и иных информационных материалов ДВК", - сказала официальный представитель Генеральной прокуратуры Казахстана Оксана Лоскутова на брифинге в СЦК.
"В соответствии с действующим законодательством лица, добровольно прекратившие участие в деятельности экстремистской группы, освобождаются от уголовной ответственности", - добавила Лоскутова.
В Генпрокуратуре отметили, по фактам возбуждения социальной розни, пропаганды и публичных призывов к захвату власти органами национальной безопасности и внутренних дел проводятся досудебные расследования.
"С начала этого года в пяти регионах нашей республики уже возбуждены уголовные дела по фактам экстремистской деятельности, связанные с активистами ДВК. (…) За создание, руководство и участие в деятельности экстремистской группы уголовная ответственность предусматривает меру наказания в виде лишения свободы на срок от 2 до 17 лет", - сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Ерлан Абаев.
Он отметил, что под участием следует понимать не только непосредственное участие в актах экстремизма, но и выполнение иных действий в интересах этой организации: обеспечение транспортом, размещение публикаций, листовок, постов , комментариев, систематическое укрывательство членов такой группы.
"В целях гуманизма законодатель предусмотрел, что в том случае, если лицо сознательно прекратит свое участие в деятельности экстремистской организации, он может быть освобожден от уголовной ответственности. (...) Любые высказывания, комментарии в поддержку идей экстремистской организации, а таковой она признана решением суда, будут считаться поддержкой экстремистской деятельности. Это надо иметь в виду", - заключил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры.
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