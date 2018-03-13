"Дочка" Нацбанка будет выкупать ипотечные кредиты по "7-20-25"

Создание стопроцентной дочерней специальной компании Нацбанка Казахстана для выкупа новых ипотечных кредитов, предоставленных банками по формуле "7-20-25", рассмотрели на заседании правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"По направлению "Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи" основным исполнителем является Нацбанк, со стороны правительства - Министерство по инвестициям и развитию. Основные мероприятия касаются утверждения программы "7-20-25" и изменений в нормативные правовые акты для ее реализации. Будет создана специальная дочерняя организация для выкупа ипотечных кредитов до июля", - сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

По его словам, планируется рассмотреть вовлечение в эту программу финансирования из "Нурлы жер" до 20 миллиардов тенге и внесение корректив в нее с учетом новых норм.

Председатель Нацбанка Данияр Акишев сообщил о необходимости восстановления механизма секьюритизации (привлечения финансирования путем выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки).

"Необходимо восстановить механизм секьюритизации ипотечных кредитов, максимально задействовав возможности банков и фондового рынка. В ближайшее время правление Нацбанка рассмотрит вопрос создания стопроцентной дочерней специальной компании - оператора программы. Капитал новой компании будет сформирован за счет средств Нацбанка. Компании необходим капитал для привлечения средств с финансового рынка на рыночных условиях на выкуп новых ипотечных кредитов, предоставленных банками по формуле "7-20-25". Это и есть механизм секьюритизации", - разъяснил Акишев.