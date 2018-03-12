Сэкономленные в бюджете Костанайской области средства вложат в дороги и взлетно-посадочную полосу в Костанае и велодорожку в Астане

Больше 2 млрд тенге, высвободившиеся в бюджете, распределили на первоочередные нужды сегодня, 12 марта, на внеочередной сессии облмаслихата. К первоочередным, в частности, отнесли затраты на ремонт шести автодорог.

- Из высвободившихся средств 947 млн тенге будет выделено на софинансирование шести автодорог областного и районного значения, - сообщил на сессии и. о. руководителя управления экономики и бюджетного планирования области Бахытбек ЕСЕНГУЛОВ. - В том числе на дороги: Амангельды-Урпек-Рахмет-Алиби (0-16 км) в Амангельдинском районе; Рудный-Качар-Федоровка (50-65 км) – трасса областного значения; Тагильский-Косколь (0-35км) – в Сарыкольском районе; подъезд к с.Узунколь (0-3 км) в Узункольском районе; подъезд к с.Докучаевка (0-9 км) в Алтынсаринском районе; Федоровка-Первомайское (0-34 км) – в Федоровском районе. Недостающую часть средств должен выделить республиканский бюджет.

Схема софинансирования предусмотрена и при реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Костанай». Областной бюджет выделяет 200 млн тенге, львиную долю - республиканский бюджет.

- Общая стоимость реконструкции взлетно-посадочной полосы - 8 млрд 600 млн тенге, - пояснил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. - 8 млрд 400 млн тенге должно выделить из республиканского бюджета. Сейчас появились прямые рейсы из Москвы в Костанай, до этого все самолеты в Москву летали только из Челябинска. После реконструкции взлетно-посадочной полосы самолеты «Аэрофлота» из Костаная в Москву смогут летать чаще. Поэтому после реконструкции увеличится пассажиропоток и количество рейсов.

Мухамбетов также отметил, что запланированы средства на ремонт тех дорог, где его не делали 30 лет и более.

Управление образования получит 460 млн тенге: 250 млн на приобретение и доставку учебников по обновленному содержанию; 210 млн – на подключение школ к широкополосному Интернету.

- Широкополосный Интернет появится в 196 школах, - отметил глава региона. - И охват Интернетом приблизится к 82%. Сейчас охват школ Интернетом составляет 43,6%.

Всего в Костанайской области 514 школ, из которых 224 подключены к широкополосному Интернету.

400 млн тенге выделят управлению культуры на материально-техническое оснащение Национально-культурного центра, о строительстве которого Архимед Мухамбетов сообщил на недавней отчетной встрече с населением. Тогда он заявлял, что всё будет сделано за счет средств инвесторов.

- Строительство Национально-культурного центра уже начато и обойдётся в 1 млрд 700 млн тенге, - сказал 23 февраля аким области. - Однако ни один тенге из бюджета на это не выделяем. Строители обещали к декабрю закончить, но, учитывая с запасом в 1-1,5 месяца, сдадут его в первом квартале 2019 года.

Имена инвесторов не огласили ни во время февральской отчетной встречи акима области, ни сегодня, при распределении высвободившихся средств. Но с осени прошлого года известно, что Национально-культурный центр построят напротив торгового центра по ул. Гагарина. Зал в нем рассчитан на 1 000 мест. Со временем в это здание переедут все коллективы филармонии, а в здание филармонии - областные управления.

- Филармонию мы используем два-три раза в месяц, а многие управления у нас находятся в аренде, что стоит немалых бюджетных денег, - комментировал в прошлом году необходимость строительства центра Архимед Мухамбетов. - Сейчас стоит задача рассадить управления в филармонии, два зала совещаний оставить. Построим центр на 1 000 мест, в нем будут оркестровая яма, рассадим там культурные управления. Большой холл, зал будет трансформироваться.

На сегодняшней внеочередной сессии маслихата аким области особенно подчеркнул, что «социальная ориентированность частных предприятий увеличилась».

- Согласно заключенному меморандуму между акиматом области и Евразийской группой (ERG), в бюджет поступит 54,3 млн тенге. Это очень хорошая сумма, - сказал Мухамбетов. - АО «Варваринское», которое раньше давало 130-170 млн тенге на социальные нужды, в этом году даст около 600 млн тенге. Деньги пойдут на оснащение, ремонт школ. Социальная ответственность бизнеса растет.

В частности, 54,3 млн тенге от ERG, как заявили на сессии, направят на оснащение STEM-лабораториями двух школ Рудного и одной школы Лисаковска (23 млн тенге), на благоустройство парка в пригороде Лисаковска - п. Октябрьский (23 млн тенге), на текущий ремонт кровли средней школы № 5 им. М. Ауэзова в Аркалыке (4,9 млн тенге), на приобретение учебного оборудования Лисаковскому техническому колледжу (3,4 млн тенге).

Несмотря на растущее желание неназванных инвесторов и частных фирм давать все больше собственных средств на развитие родного края, велодорожку в Астане будут строить всё-таки за счет средств налогоплательщиков. На эти цели депутаты маслихата одобрили 376 млн тенге.

- Велодорожка совместно с другими областями будет нашим подарком к 20-летию Астаны, - пояснил Мухамбетов. - Вдоль велодорожки разместятся пункты велопроката.

Когда в самом Костанае появятся велодорожки, на сессии не уточнили. Хотя в марте 2017 года, во время поездки по объектам Костаная, Архимед Мухамбетов заявлял:

- Еще нужно в проекты по реконструкции улиц на следующий год заложить устройство велосипедных дорожек, пусть по 20-30 километров, но чтобы они были. В частности, по улицам Абая, Гагарина, Тауелсиздик.

Аким города и его заместитель тогда ответили, что предусмотрят велосипедные дорожки на указанных улицах. Но проекты и необходимые суммы пока никто не обсуждал.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА