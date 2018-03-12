Заявку на замену водительских прав казахстанцы могут подать онлайн

Казахстанцы могут заменить водительское удостоверение на портале электронного правительства. Об этом сообщили в пресс-службе НАО "Правительство для граждан", передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что для этого необходимо иметь электронно-цифровую подпись. Услуга доступна для граждан Казахстана, проживающих в Астане и Алматы, а также в областных центрах.

"После авторизации на портале egov.kz требуется заполнить электронную заявку и подписать ее ЭЦП. К заявке прикладывается фотография и скан с изображением подписи. Далее необходимо распечатать сформированное электронное заявление, которое находится в разделе "История получения услуг" личного кабинета. Также необходимо распечатать электронный чек об оплате государственной пошлины. Его можно найти в разделе об истории оплаты услуг. К слову, стоимость госпошлины за водительское удостоверение – 1,25 МРП (3007 тенге)", - сообщили в "Правительстве для граждан".

Далее необходимо проехать в спецЦОН по месту жительства или в РЭП дорожной полиции для получения готового водительского удостоверения. Отмечается, что при себе необходимо иметь: распечатанные заявление и чек; водительское удостоверение для обмена; документ, удостоверяющий личность; справки из псих- и нарко- диспансера, а также медицинскую справку 083-формы.