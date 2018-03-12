Сборная Костанайской области заняла 3 место на чемпионате РК по плаванию
В турнире, который проходил в Темиртау, участвовали 18 команд, в которых выступали более 250 спортсменов 2004 г. р. и младше. По итогам чемпионата сборная Костанайской области уступила только командам Астаны и Карагандинской области.
Арсений Суворов привез с чемпионата республики 4 медали
- В команду нашей области вошли 8 ребят из Костаная, по двое из Рудного и Лисаковска. Она привезла 33 медали разного достоинства, давно такого результата не было, - сообщил "НГ" старший тренер отделения плавания ДЮСШ № 1 Геннадий КИСЕЛЕВ. - Если бы более удачно сложилась эстафета среди девочек комбинированным плаванием, результат был бы выше. Камилла Исмаилова во второй день соревнований растянула руку и по техническим причинам команду сняли. Как раз очков эстафеты хватило бы, чтобы победить. Выступали за сборную и ребята 2005 г.р . 14 марта спортсмены этого возраста поедет в Атырау - на первый этап республиканского турнира «Веселый дельфин».
Арсений СУВОРОВ из Костаная занимается плаванием 7 лет, на чемпионате РК он взял 3 серебряные медали на дистанциях 50 м, 100 м стилем баттерфляй, 100 м вольным стилем и бронзовую медаль на дистанции 200 м баттерфляем.
- Моим основным соперником стал наш пловец Хайдар Базарбаев, не хватило пол секунды, - рассказал он. - На этом чемпионате я намного улучшил результаты. Я не расстроен, главное - команда. С Базарбаевым мы соперничаем всегда, раньше проигрывал 5-8 секунд, а сейчас - только касание. Это хороший результат. И немного не хатило до бронзовой медали на дистанции 50 м вольным стилем.
Хайдар Базарбаев стал пятикратным чемпионом РК и серебряным призером чемпионата. Первые места он занял на дистанциях: 50 м, 100 м, 200 м баттерфляем, 50 м вольным стиле и 200 м комплексным плаванием. Второе - на дистанции 50 м на спине.
Диар Айкадамов впервые занял 3 место на чемпионате РК
Костанайский пловец Диар АЙКАДАМОВ занял 3 место на дистанции 200 м брассом.
- Я выезжаю не на каждый чемпионат, не всегда есть возможность, - рассказал «НГ» Диар. - Но доволен результатом очень. Мне помогли мотивация и уверенность в себе. Тренер Геннадий Петрович мне говорил, что у меня высокие шансы завоевать призовое место, надо лишь постараться. Я поверил и смог стать третьим. Первый раз на этой дистанции занял призовое место. Вообще мог лучше выступить, просто надо было на финише немного поднажать. Следующий старт у нас в апреле - в Астане пройдут соревнования среди спортсменов 2002 г. р. Сейчас готовимся.
Камилла Исмаилова (2005 г. р.) из Костаная взяла серебро на дистанции 200 м баттерфляем и бронзу в заплыве на 400 м комплексным плаванием. Никита Зеленков из Рудного был вторым на дистанции 100 м брассом и третьим - на 50 м брассом. Екатерина Бойчук из Лисаковска стала обладательницей двух бронзовых медалей - на дистанциях 400 м и 800 м вольным стилем.
Камилла Исмаилова заработала две медали в копилку сборной области
- Все ребята улучшили результаты и достойно выступили. Руслан Бекенов стал четвертым на дистанциях 50 м и 100 м на спине, - отмечает Геннадий Киселев. - В эстафетном плавании давно не было таких высоких результатов. В первый день плыли 4х200 м кролем и в серьезной борьбе мальчики завоевали 4 место. Это очень хороший для нас результат, потому как наши мальчики такие дистанции практически не плавают. Девочки с большим преимуществом выиграли эстафету. Стоит отметить, что девочки на подобных дистанциях у нас побеждали, но было это 15 лет назад.
Юноши заняли первое место в эстафете 4х100 м комбинированным плаванием, девушки и юноши были первыми в эстафетном плавании на дистанции 4х100 м вольным стилем.
По итогам чемпионата медали привезли 9 членов сборной Костанайской области из 12-ти.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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