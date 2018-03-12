Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким Костанайской области

Сегодня, 12 марта, на аппаратном совещании в облакимате обсуждали развитие туризма в Костанайской области. Глава региона отметил, что туризм для гостей начинается с состояния придорожных кафе, мотелей, автозаправочных станций.

- Я вчера ездил в Карабалык. В нескольких километрах от Костаная кафе какое-то синего цвета, из профнастила что ли. Непонятно, когда вдоль трассы возводят такие объекты, проекты кто-нибудь смотрит? Ну если бы еще стояло в глубинке. А то находится на трассе, ведущей на "Кайрак", по которой к нам въезжают гости, инвесторы, - сказал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. - Нужно провести мониторинг объектов придорожного сервиса - как выглядят снаружи, что внутри, когда последний раз реконструкция была, какая вывеска там висит. Объяснить владельцам, подключить СЭС, госархстройконтроль, ДВД, местную полицию.

По этому поводу глава региона поручил подготовить совещание с акимами районов, на которое планируют пригласить и владельцев придорожных кафе, АЗС, в том числе и тех предпринимателей, чьи объекты могли бы служить положительным примером.

Улучшение придорожной инфраструктуры Архимед Мухамбетов назвал в числе трех ключевых моментов, важных для развития костанайского туризма. Второй - наведение порядка в сфере охотничье-трофейного туризма.

- Угодья у нас немалые, - отметил он. - Но мы же знаем, иногда приезжают инкогнито, охотятся, ДВД ловит... Легализовать все надо в этой сфере. Резервов там много.

Третье важное направление - поднять уровень сервиса на объектах туризма, которые считаются знаковыми для Костанайской области: в санатории «Сосновый бор», Наурзумском заповеднике.