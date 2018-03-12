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12.03.18 18:05
шанхай уральская
Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким Костанайской области
может с туалетов начать? Это отличная идея начать с туалетов.Таможенный пост Каерак на улице туалет там чёрт ногу сломит,кто ответственнен за туалет? Прямо при вьезде в независимый Казахстан стоит...
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Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким Костанайской области

Галина ПЕТРЕНКО

12 марта 2018, 12:08 |  Государство

Сегодня, 12 марта, на аппаратном совещании в облакимате обсуждали развитие туризма в Костанайской области. Глава региона отметил, что туризм для гостей начинается с состояния придорожных кафе, мотелей, автозаправочных станций.

- Я вчера ездил в Карабалык. В нескольких километрах от Костаная кафе какое-то синего цвета, из профнастила что ли. Непонятно, когда вдоль трассы возводят такие объекты, проекты кто-нибудь смотрит? Ну если бы еще стояло в глубинке. А то находится на трассе, ведущей на "Кайрак", по которой к нам въезжают гости, инвесторы, - сказал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. - Нужно провести мониторинг объектов придорожного сервиса - как выглядят снаружи, что внутри, когда последний раз реконструкция была, какая вывеска там висит. Объяснить владельцам, подключить СЭС, госархстройконтроль, ДВД, местную полицию.

По этому поводу глава региона поручил подготовить совещание с акимами районов, на которое планируют пригласить и владельцев придорожных кафе, АЗС, в том числе и тех предпринимателей, чьи объекты могли бы служить положительным примером.

Улучшение придорожной инфраструктуры Архимед Мухамбетов назвал в числе трех ключевых моментов, важных для развития костанайского туризма. Второй - наведение порядка в сфере охотничье-трофейного туризма.

- Угодья у нас немалые, - отметил он. - Но мы же знаем, иногда приезжают инкогнито, охотятся, ДВД ловит... Легализовать все надо в этой сфере. Резервов там много.

Третье важное направление - поднять уровень сервиса на объектах туризма, которые считаются знаковыми для Костанайской области: в санатории «Сосновый бор», Наурзумском заповеднике.
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Комментарии к новости
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кустанаец
Re: Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким...




Отправлено: 12.03.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может с туалетов начать?

§ Vital
Re: Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5417
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.03.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Синее кафе это бывший пост гаи, обшитый. А так, на этой дороге еще нормальные придорожные кафе. В федоровке, в карабалыке.А гостей наших, как раз встречают три стабильно гоняющих туды - сюды экипажа. Которые не пропустят не одну машину с чужими номерами. А один экипаж полностью обнаглевший. Останавливают автомобиль и показывают накрученый радар с превышением скорости. Так что ваше двд, туристов и гостей встречают как " положено".
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Я
Re: Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким...




Отправлено: 12.03.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, приезжают акиматовские работники и охотятся??? а им потом ничего???

всезнайка
Re: Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким...




Отправлено: 12.03.18 - 12:40
Комментарий удален модератором.

Сергей
Re: Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким...




Отправлено: 12.03.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на дорогу он не обратил внимания по которой ехал!? Она вся белая, в редком случае асфальт появляется и это называется международная трасса! Кто за трассу отвечает?! Почему в Россию вьезжаешь и там международные трассы чистые, а у нас из года в год в этом плане ничего не меняется?!

Гость
Re: Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким...




Отправлено: 12.03.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нам бы для начала дороги в порядок привести, по которым те самые гости и едут... а не о еде и развлечениях думать....

§ yeti91
Re: Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 606
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 12.03.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть деньги выделяет на ремонт ,к корту же забор сделали отгородили забором.а так моя собственость кафе что хочу то и делаю
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Дальнобой.
Re: Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким...




Отправлено: 12.03.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый повод для вымогательства денег с хозяев кафе,а дороги в порядок привести не пробовали?Ведь турист до кафе может и не доехать,а Архимед?Умники,дел нет ни каких,а поводы для откатов у Вас мощные.

ирина
Re: Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким...




Отправлено: 12.03.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Туалет в пограничном терминале -вообще вонь на весь зал.

СТАЛИН
Re: Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким...




Отправлено: 12.03.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эх Сталина на вас нет, уж он то навел порядок.

§ yudjin
Re: Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5156
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.03.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
немного о туризме...

Тагил, отдыхает...Тобыл рулит!

[Исправлено: yudjin, 12.03.2018 - 14:21]
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Читатель 1
Re: Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким...




Отправлено: 12.03.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на кого тут охотиться???))) (всю живность уж перестреляли и переловили)

§ 112
Re: Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10061
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то делая такие постройки, хозяева расчитывают не на инвесторов, которые гоняют на самолетах раз в год, а о простых дальнобойщиках, перевозящих грузы, ну и прочих людишек..
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Гость
Re: Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким...




Отправлено: 12.03.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А гостей наших, как раз встречают три стабильно гоняющих туды - сюды экипажа. Которые не пропустят не одну машину с чужими номерами. А один экипаж полностью обнаглевший. Останавливают автомобиль и показывают накрученый радар с превышением скорости. Так что ваше двд, туристов и гостей встречают как " положено".


Цитата:
ирина:
Туалет в пограничном терминале -вообще вонь на весь зал.


Вот полностью с ними согласен!!! А кафе черное-синее-фиолетовое тут совсем не причем! Не с того, как всегда начали!

пэтриот
Re: Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким...




Отправлено: 12.03.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1
А на кого тут охотиться???))) (всю живность уж перестреляли и переловили)

Да полно еще дичи , браконьеров еще больше. Знакомые без конца предлагают оленину (700 деньге) , рыбу ( 150-500 от сорта рыбы) , зайцев (не знаю , не ем) , кабан ( вообще не ем , может как трофей хотели ?) .
Сразу говорю , знакомые не браконьеры . Им кто-то предлагает , а они мне
,

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