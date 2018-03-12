Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким Костанайской области
Сегодня, 12 марта, на аппаратном совещании в облакимате обсуждали развитие туризма в Костанайской области. Глава региона отметил, что туризм для гостей начинается с состояния придорожных кафе, мотелей, автозаправочных станций.
- Я вчера ездил в Карабалык. В нескольких километрах от Костаная кафе какое-то синего цвета, из профнастила что ли. Непонятно, когда вдоль трассы возводят такие объекты, проекты кто-нибудь смотрит? Ну если бы еще стояло в глубинке. А то находится на трассе, ведущей на "Кайрак", по которой к нам въезжают гости, инвесторы, - сказал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. - Нужно провести мониторинг объектов придорожного сервиса - как выглядят снаружи, что внутри, когда последний раз реконструкция была, какая вывеска там висит. Объяснить владельцам, подключить СЭС, госархстройконтроль, ДВД, местную полицию.
По этому поводу глава региона поручил подготовить совещание с акимами районов, на которое планируют пригласить и владельцев придорожных кафе, АЗС, в том числе и тех предпринимателей, чьи объекты могли бы служить положительным примером.
Улучшение придорожной инфраструктуры Архимед Мухамбетов назвал в числе трех ключевых моментов, важных для развития костанайского туризма. Второй - наведение порядка в сфере охотничье-трофейного туризма.
- Угодья у нас немалые, - отметил он. - Но мы же знаем, иногда приезжают инкогнито, охотятся, ДВД ловит... Легализовать все надо в этой сфере. Резервов там много.
Третье важное направление - поднять уровень сервиса на объектах туризма, которые считаются знаковыми для Костанайской области: в санатории «Сосновый бор», Наурзумском заповеднике.
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
пэтриот: живите где комфортно и где ,,правила игры,, вам по душе Согласен на все 100. Плохо только, когда эти правила часто меняют по ходу игры. Наверное, чтобы не расслаблялись.
А бюджет тут причём? Это так же наши с вами деньги. Дотации должны получать инвалиды студенты и льготы пенсионеры. Почему фирмы-перевозчиков должны на Майями пузо греть а бюджет их спонсировать.
В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной государством детям до года
Если мать ребенка работает, отчисляет налоги (соц. и прочие). И, сидя в декрете, получает выплаты только до года, ребенка берут с 2х лет в детсад. То есть с года до двух лет ребенок не есть, а мама...
может с туалетов начать? Это отличная идея начать с туалетов.Таможенный пост Каерак на улице туалет там чёрт ногу сломит,кто ответственнен за туалет? Прямо при вьезде в независимый Казахстан стоит...
Давно пора понять - живите где комфортно и где ,,правила игры,, вам по душе. Не понравилось мне в России - поменял гражданство и уехал . Брату нравится - он остался (мясом торговал в Магнитке ,...